Greta Thunberg pide frenar el “genocidio y ecocidio” del planeta: “No se está muriendo, lo están matando y sabemos quién lo mata”

La activista sueca Greta Thunberg denunció este jueves en la cumbre climática COP31 en Antalya (Turquía) la conexión entre la industria de la energía fósil y las guerras, pidiendo el fin de lo que calificó como “genocidio” y “ecocidio”.

“La crisis climática ya está aquí y es un asunto de vida o muerte. Y las acciones de quienes están en el poder aquí están completamente aisladas de la realidad”, dijo la activista de 23 años en una rueda de prensa al margen de la conferencia.

“Mientras estamos hablando aquí, estamos perdiendo vidas que no tienen precio, ecosistemas y especies que nunca volverán”, recordó Thunberg, que estaba acompañada por otros cuatro activistas.

“La crisis climática es una crisis de injusticia, en la que los menos responsables reciben los golpes más duros y más rápidos. Vamos directos hacia un futuro de más genocidio y más ecocidio, con nuestros derechos básicos comprometidos y en el que las necesidades básicas se convierten en un lujo”, dijo.

“El planeta no se está muriendo, sino que lo están matando. Y sabemos quién lo mata. A menudo lo mata la misma gente que se supone que viene a rescatarnos. Nadie nos va a rescatar”, dijo la activista, que en los últimos años trasladó su activismo de la protección del medio ambiente más hacia el conflicto en Gaza.

En concreto, pidió un “embargo energético” de Turquía -anfitriona de la COP31- contra Israel, ya que el petróleo exportado a través del oleoducto que lleva crudo iraquí hacia el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo, “alimenta directamente el genocidio en Palestina”.

La joven sueca estaba acompañada en la rueda de prensa por otros cuatro activistas, uno de Gaza, una de Australia, uno de Nepal y una de Canadá, que presentaron sus propias denuncias.

El académico gazatí Mohammed Usrof, asentado en Londres, transmitió un llamamiento de los sindicatos palestinos a los trabajadores del mundo a “negarse a manejar suministros de armas y energía que alimentan el genocidio de Israel”.

El diputado nepalí Sagar Dhakal recordó la catastrófica riada ocurrida en agosto pasado en Nepal, que causó más de 7.000 víctimas, y pidió mejores sistemas de alerta temprana, así como recursos para tomar medidas ante las amenazas que se detecten.

Rikki Dank, una activista australiana defensora de los pueblos indígenas del continente, denunció que el Gobierno de su país, que preside la COP31 junto a Turquía, permite al mismo tiempo en su territorio proyectos de extracción de gas mediante “fracking”.

Por su parte, la canadiense Celine Isimbi, hija de refugiados de origen ruandés-congoleño, denunció la persistente explotación de las riquezas minerales en el continente africano por parte de grandes conglomerados empresariales.

EFE