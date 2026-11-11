La dura represión policial en España desata una ola de críticas y los sindicatos planean ir a la Justicia

La primera huelga general en los últimos 14 años en España, impulsada inicialmente por el sindicato de Inquilinas y convocada por los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras para reivindicar mejores salarios y medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, causó en diversos lugares de España cortes de rutas, funcionamiento mínimo de los servicios de transportes, detenciones de piquetes, represión policial y hasta el uso de gas pimienta contra manifestantes en algunas protestas de la Comunidad de Madrid.

La huelga general convocada por los sindicatos a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos dejó un balance hasta media mañana de 40 detenidos -13 de ellos arrestados por la Policía vasca- y 476 incidencias, según el recuento de Europa Press con datos del Ministerio del Interior y de policías autonómicas.

La Policía reprimió a los manifestantes que cortaron este mediodía la Gran Vía de Madrid. Sobre las 14 horas, tras unas dos horas de protesta en la que miles de personas cortaron la circulación rodada en esta céntrica arteria de la capital, los agentes de la UIP de la Policía Nacional instaron a los congregados a abandonar la calzada y, ante su negativa, los empujaron y terminaron reprimiendo. 'Vergüenza, vergüenza' o 'No se pega' fueron algunas de las consignas con las que se recibió la actuación policial.

Uso de gas pimienta

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante algunas represiones policiales ocurridas en las puertas de Mercamadrid y otros lugares con el uso de gas pimienta contra los manifestantes que afectaron a 15 trabajadores, por lo que el sindicato está estudiando acciones legales contra estos comportamientos.

Denuncias por uso desproporcionado de la fuerza

La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, anunció que la organización interpondrá una demanda penal por el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza en una represión policial contra varios piquetes informativos en Mercamadrid, donde hubo un detenido y trece personas heridas. López explicó que la Policía reprimió “sin ton ni son” un piquete informativo “absolutamente pacífico y tranquilo”, les lanzó gas pimienta, los golpeó con bastones y les “prohibió” ejercer el derecho constitucional a la información en una huelga, informa Efe.

El diputado de Por Andalucía Ernesto Alba denunció este miércoles que sufrió “junto con otros compañeros” una “agresión policial” en un piquete informativo en Mercamálaga con motivo de la huelga general del 11N convocada por los sindicatos para reclamar salarios dignos, acceso a la vivienda y servicios públicos.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X recogido por Europa Press, Ernesto Alba --exhibiendo un parte médico-- criticó que “la derecha lleva días cuestionando el derecho a la huelga. Y parece que la Policía, también”. “He sufrido junto a otros compañeros una agresión policial en el piquete de Mercamálaga”.

Represión policial en Salamanca

La Policía Nacional reprimió a los manifestantes convocados por la Asamblea de Inquilinas en la Gran Vía de Salamanca, junto a la sede de la Subdelegación del Gobierno, cuando trataban de avanzar hacia la plaza de España para cortar el tráfico.

La intervención policial frenó el avance de la marcha, desarrollada en una jornada de huelga general que también estuvo marcada desde primeras horas por la lluvia y la presencia de piquetes informativos en distintos puntos de la ciudad.

En el Polígono Industrial de Rabasa de Alicante, la represión policial contra los piquetes informativos causaron heridas a algunos manifestantes.

En varias rutas principales de acceso a Madrid (A-6 y A-5), los manifestantes provocaron cortes desde primeras horas de la mañana. La policía intervino para disolver uno de los piquetes que impedía la circulación por la A-5. El centro de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid informó sobre “cortes puntuales en M-30 y principales accesos a la capital con motivo de ocupaciones de calzada por parte de manifestantes”.

Los accesos a los principales polígonos catalanes están bloqueados y en fábricas como la de Seat, nadie pudo entrar a trabajar desde la noche del martes. En la comarca de Ayala, una de las zonas más industriales y castigadas de Euskadi, al norte de Álava, empresas como Tubos Reunidos están prácticamente paralizadas.

El Sindicato de Inquilinos de Zamora informó de la detención de dos personas y de que otras cuatro sufrieron lesiones de diversa consideración tras registrarse una serie de incidentes con agentes de la Policía Nacional durante el desarrollo de un piquete informativo en el marco de la jornada de huelga, informa Europa Press.

El integrante de un piquete informativo de CCOO compuesto por unas 100 personas fue detenido este miércoles en Derio (Vizcaya) mientras repartía panfletos a los vehículos que circulaban por el lugar.

Un piquete informativo irrumpió en el programa ‘Cafè d’Idees’ que presenta Gemma Nierga en la 2Cat por lo que se tuvo que parar la emisión. Por su parte, Canal Sur Televisión se fue a negro cuando, a las 08.20 se cortó abruptamente la emisión del espacio informativo 'Despierta Andalucía'.

El seguimiento de la huelga general está siendo “dispar”, con porcentajes que van desde el 75% en Andalucía y Aragón hasta el 41% de Extremadura o Castilla-La Mancha, según los sindicatos UGT y CCOO.