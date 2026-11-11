León XIV les pidió a los jóvenes “permanecer de pie ante los ídolos de este tiempo, no tengan miedo”

Un emotivo y multitudinario encuentro con jóvenes encabezó esta noche el Papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, donde lanzó un fuerte mensaje e instó a los jóvenes a “permanecer de pie ante los ídolos de este tiempo”, durante la misa frente a las nuevas generaciones..

“No se arrodillen ante aquellos que no les dan vida, que nada les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, subrayó el Sumo Pontífice ante una multitud en el Monumento a los Españoles.

Asimismo, expresó que en la actualidad “se levantan ídolos que reclaman adoración, éxito a cualquier precio, dinero, apariencia, popularidad o búsqueda del placer. Con tal de conseguir aprobación podemos mentir o humillar en las redes”. Y advirtió que “muchos solo buscan hacer negocios, con la pornografía o la venta de algunas sustancias”.

León XIV se basó en la historia de Nabucodonosor y el horno de fuego para ejemplificar lo que sucede en la actualidad, al remarcar la postura de Ananías, Misael y Azarías, tres jóvenes judíos, quienes se negaron a adorar una estatua de oro en Babilonia, aun sabiendo que se exponían a un castigo: ser arrojados al fuego.

“Los invito a pemanecer de pie ante los ídolos de este tiempo”, subrayó el Santo Padre y señaló que “el amor de Cristo es grande para dejarnos prisoneros del pecado, su fuego rompe nuestras ataduras y nos puede devolver la libertad para amar”.

Además, puntualizó que “hay males que se pueden reparar, no tengan miedo. Nuestos pecados pueden ser perdonados. Recen, lean evangelio, aquellos jóvenes cantaron en medio del horno, aquel cántico continúa y cada generacion puede añadirle su voz. Todo puede convertirse en una alabanza”.

“Que todo lo que existe bendiga al Señor. Queridos jóvenes, quien encontro a Cristo esta llamado a vivir como él, a eso los invito esta noche, él mostro el caminio, ámense los uno a los otros. El señor de todos se hizo servidor de todos, compartan el pan, abran sus puertas a quien no tiene hogar, visiten a los enfermos. Hay quienes necesitan consejo y corrección, otros que necesitan saberse amados”.

En ese sentido, indicó que “sus vidas sean como una página del evangelio escritas con tintas de misericordia. Vayan y aununcien, descubran a través de ustedes que Cristo los está buscando, que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe”.

El cierre de la misa estuvo acompañado por el canto de la multitud: “Dale León, dale León”, mientras el Papa saludaba visiblemente emocionado, luego de una extensa jornada, la cual incluyó su visita a la ciudad de Córdoba, donde también lo acompañó una enorme multitud.

Poco después de haber regresado desde Córdoba a la Ciudad de Buenos Aires, León XIV abordó el papamóvil y se dirigió hacia Palermo, aunque el trayecto ya había miles de personas apostadas a ambos lados de la avenida del Libertador, mientras millones de jóvenes lo esperaban frente al escenario que se había montado en el Monumento a los Españoles.

“Una bienvenida que solo Argentina puede dar”, aseguró el Pontíficie, lo que originó una ovación de la multitud, estimada en un millón 300 mil personas, según la organización: “Esta es la juventud del Papa”, cantaban los presentes. Posteriormente, varios jóvenes dieron a conocer sus historias de vida.

Luego, el streamer Lucas Rodríguez hizo una introducción y presentó un cuadro musical de tango, que dio lugar a la intervención de los jóvenes cantantes Alan Madanes, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Magui Cullen, entre otros,

Finalmente, el Papa encabezó la misa y el rezo por los jóvenes: “Para que nadie se quede relegado, todos son bienvendos y llamados a la vida de Jesús, ustedes son la luz del mundo”.

Este miércoles, en tanto, será la última jornada de la histórica visita del Papa, que incluye una visita por la mañana al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa en la Basílica de Luján y posteriormente la despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Final épico entre la lluvia y los fuegos artificiales

“Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti”, fue la canción que se escuchó cuando la jornada llegaba a su fin.

Coreada por los presentes, el papa León XIV se sumó y se lo vio cantando junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El final llegó junto a fuegos artificiales, lo que le dio un broche de oro a la jornada. Apenas se apagaron las luces, comenzaron a caer las primeras gotas de un chaparrón veraniego, que pareció aguardar al cierre de la misa para aparecer.