¿Qué hace el Papa León XIV en su visita a la Argentina?

León XIV llega a la Argentina. Es la segunda visita de un Papa desde el regreso de la democracia; la anterior fue la de Juan Pablo II en 1987. Hoy cerca del 60% de los argentinos se reconoce católico. Hace cincuenta años era el 90%. Sebastián Lacunza conversa desde Roma con Roberto Carlés, ex embajador argentino en Italia y presidente de la Fundación Laudato Si, creada por Francisco.

Hablan de cuánto sigue León el camino de Bergoglio y del lugar central que le da a la justicia social. También de lo que significa que haya elegido visitar el Cottolengo. Repasan las deudas que la Iglesia todavía tiene en el país, como los casos Grassi y Von Wernich, y la carta de organismos de derechos humanos que Carlés le va a entregar al Papa. Analizan además por qué Milei, que llegó a insultar a Francisco, ahora habla del Papa con veneración.

Diez minutos alcanzan para decir lo esencial. Con esa idea llegó “10 Minutos con Sebastián Lacunza”, el nuevo programa que elDiarioAR lanza en coproducción con Cíclico y Deuda Prometida, con transmisión simultánea en los tres canales de YouTube.

El formato es una apuesta por la síntesis: entrevistas cortas, de diez minutos, sin rodeos, donde cada pregunta busca la respuesta precisa para dar profundidad a un tema. Una conversación breve, preparada al detalle, pensada para dejar huella.

Sebastián Lacunza, al frente de este ciclo de entrevistas, es columnista político de elDiarioAR.

NB