León XIV se reunió con victimas de abusos, reivindicó a Angelelli pero le reclamaron por Von Wernich

León XIV convirtió su visita a la Argentina en una defensa persistente de los sectores más castigados por el ajuste de Javier Milei. Lo hizo en cuatro discursos seguidos. En el Palacio Libertad denunció a los trabajadores que no llegan a fin de mes. En la charla con alumnos en la UCA cuestionó el desempleo y pidió políticas activas del Estado para dar trabajo. En el Cottolengo Don Orione pidió no abandonar a las personas con discapacidad y en la Catedral reivindicó la figura del obispo Angelelli, una figura emblemática de la Iglesia de los Pobres, asesinado por la Dictadura.

En su visita, el Papa recibió además este lunes en la nunciatura de Buenos Aires a cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en la Argentina, en un encuentro privado que se extendió durante más de una hora.

Durante la reunión, el Pontífice habló individualmente con cada una de ellas, escuchó sus testimonios sobre las dolorosas experiencias que atravesaron y sus propuestas para consolidar caminos de sanación dentro de la Iglesia.

Al término del encuentro, León XIV les impartió su bendición y les agradeció por la reunión y por el testimonio de fe. También les manifestó su cercanía a las otras víctimas con las que no pudo reunirse y su voluntad de reforzar las vías de protección, acogida y acompañamiento dentro de la institución.

El Vaticano especificó que las cinco personas fueron elegidas por la Iglesia local, como ocurrió en otros viajes apostólicos del Pontífice. Sin embargo, fueron numerosos los grupos y las personas que lamentaron no haber sido convocados para participar de la reunión.

En un comunicado, el Vaticano informó que el encuentro ocurrió este lunes, antes de que el Papa se dirigiera a la Universidad Católica Argentina (UCA) para reunirse con representantes del mundo del trabajo. “El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia”, indicó la nota.

Además, señaló que León XIV expresó su cercanía a las víctimas que no pudieron encontrarse personalmente con él y su voluntad de fortalecer “las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia”.

Entre quienes esperaban ser recibidos por León XIV se encuentra un grupo de exnumerarias auxiliares que denunció al Opus Dei en la Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre.

“Le pedimos al papa León XIV que nos reciba”, “queremos justicia” y “queremos que el papa nos escuche” fueron algunos de los mensajes que transmitieron unas 15 mujeres en un video difundido en las redes sociales de la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA).

También aguardaban un encuentro más de una docena de familias de Córdoba que denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola por abusos sexuales contra menores. Buscaban exponer sus reclamos ante el Pontífice. A ellas se sumaron las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, donde decenas de menores hipoacúsicos sufrieron abusos entre 2005 y 2016. Los denunciantes reclaman sanciones eclesiásticas y transparencia sobre los procesos canónicos.

Habitualmente, la Iglesia no difunde los nombres de las personas que se reúnen con el Papa cuando ellas no desean hacerlos públicos. Así ocurrió durante el reciente viaje de León XIV a España. En otros casos, como el de la Iglesia francesa, se facilitaron las identidades de las víctimas e incluso se organizó una conferencia de prensa para que pudieran contar cómo fue el encuentro con el Pontífice.

Organismos de DDHH le pidieron al Papa que expulse a von Wernich de la Iglesia

Organismos y referentes de derechos humanos le pidieron al papa León XIV que expulse de la Iglesia católica al cura represor Christian Federico von Wernich, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y que hasta hace pocos días intentó, sin éxito, ser trasladado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde purga su pena, a la cárcel de Villa Devoto. Su intención era estar presente cuando el pontífice oficie misa ante un grupo de personas privadas de su libertad. Hubo también pedidos para que el pontifice interceda ante las políticas de crueldad que ejecuta Javier Milei desde que llegó al Gobierno y para que se interese por el avance de las causas en las que se investiga qué pasó con sacerdotes y seminaristas que fueron víctimas de la última dictadura.

Von Wernich fue capellán de la policía bonaerense hasta el 31 de mayo de 1985. Fue expulsado tres semanas después de haber declarado como testigo en el Juicio a las Juntas, cuando quedó en claro que, más allá de su cinismo, entraba y salía de los centros clandestinos de detención.

En 2007, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó a von Wernich a prisión perpetua. Los jueces acreditaron su intervención en el asesinato de siete personas que estaban secuestradas y a cuyos familiares les habían pedido dinero para sacarlas del país. Los homicidios fueron relatados por el policía Julio Emmed ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). “El cura me dice que lo que habíamos hecho era necesario, para bien de la Patria, que era un acto patriótico y que Dios sabía que lo que se estaba haciendo era para bien del país”, relató. Von Wernich llegó incluso a bautizar a una niña nacida en cautiverio: Mercedes, hija de Liliana Galarza, una de las secuestradas asesinadas en ese operativo.

Los organismos recordaron que von Wernich siguió celebrando misa para otros criminales de lesa humanidad con quienes comparte prisión. “Lejos de aportar información que permita conocer el destino de las personas desaparecidas, continúa manteniendo silencio respecto de sus víctimas y de las personas que aún hoy son buscadas por sus familiares”, señalaron en la nota que se difundió horas antes de la llegada del Papa al país.

Para los organismos de derechos humanos, resulta inadmisible que una persona con condena firme por este tipo de delitos siga teniendo estado clerical y potestades propias del ministerio sacerdotal. “La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asociación Buena Memoria, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijas e Hijos del Exilio, Liberpueblo, Nietes, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Red Federal de Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

En 2018, los organismos de derechos humanos le habían enviado una carta al papa Francisco para que expulsara a von Wernich, pero el tema no avanzó.

El Papa reivindicó al obispo Angelelli

En la Catedral Metropolitana el Papa reivindicó a Enrique Angelelli y Eduardo Pironio. “Sus vidas muestran cómo una misma misión puede tomar formas diversas según los tiempos y las circunstancias y forman una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial”, afirmó.

No se trató de una referencia menor. Los nombres elegidos remiten a una tradición de la Iglesia argentina comprometida con los pobres, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

Angelelli fue obispo de La Rioja y uno de los principales exponentes de la Iglesia vinculada a los trabajadores rurales y los sectores populares. Denunció los abusos del poder económico provincial y acompañó la organización social de los más humildes. Murió el 4 de agosto de 1976, durante la última dictadura militar, en un atentado que fue presentado inicialmente como un accidente automovilístico. La Justicia estableció décadas después que había sido asesinado. Fue beatificado en 2019.

Pironio tuvo una trayectoria diferente, pero compartió esa preocupación por la dimensión social del Evangelio. Fue obispo de Mar del Plata, presidió el Consejo Episcopal Latinoamericano y luego ocupó importantes responsabilidades en el Vaticano. Defendió la renovación de la Iglesia impulsada por el Concilio Vaticano II, la opción por los pobres y el diálogo con las comunidades.

La elección también tuvo una lectura histórica. Angelelli representa a una Iglesia perseguida por su compromiso con los sectores populares. Pironio, a una Iglesia que buscó transformar sus estructuras desde el diálogo y la acción pastoral. León XIV reivindicó ambas experiencias y pidió a los obispos atender a los desempleados, los jóvenes obligados a emigrar, los ancianos abandonados y las comunidades marginadas.

NB