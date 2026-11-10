León XIV está en Córdoba para celebrar su segunda misa en la Argentina: lo esperan un millón de fieles

Córdoba está convulsionada esperando la visita del Papa León XIV. Desde anoche vivía una vigilia popular en diversos puntos de la capital. Lo reciben en el predio de Fábrica de Aviones Militares (FADEA), en una misa histórica, la segunda desde la llegada del pontífice al país, que según las proyecciones reunirá esta mañana a casi un millón de personas.

Las inmediaciones del predio, en las afueras de la ciudad, eran una romería de feligreses que llegaron desde las horas y los días previos desde diversas provincias: Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y el interior de Córdoba, también de países de la región, como Paraguay y Venezuela. Las puertas de FADEA abrieron pasadas las 18 de este lunes, desde esa hora los ingresos fueron una marea incesante de personas, kilómetros y kilómetros, en una vigilia que tenía a Jairo como uno de los puntos fuertes de la previa.

Tras una agenda muy ajustada este lunes en la ciudad de Buenos Aires, el Papa llegó al aeropuerto de Pajas Blancas pasadas las 9 de la mañana, donde lo recibió el gobernador Martín Llaryora en compañía del intendente Daniel Passerini y Ángel Rossi, el arzobispo provincial que fue elevado a cardenal por el papa Francisco en el 2023. Rossi tiene una influencia notable en la política cordobesa, es el primer arzobispo jesuita de la provincia, mantenía un vínculo muy estrecho con Jorge Bergoglio y conoce de primera mano el pensamiento de León XIV.

Desde anoche cientos de personas ya ocupaban la avenida Hipólito Yrigoyen, frente al arzobispado, para esperar por León XIV, que tenía previsto saludar desde el mismo balcón en el que lo hizo Juan Pablo II en su segunda visita al país, en 1987. El hotel frente al arzobispado ya estaba a tope desde los días previos.

Apenas aterrizó en Córdoba, el Papa mantuvo un breve intercambio de algunos minutos con el gobernador, saludó a los niños que lo estaban esperando y se dirigió en cápsula hasta la central policial a metros del predio de FADEA. En ese lugar, el pontífice se subió al Papamóvil, recorrió unos cuantos metros entre la multitud, y dará una homilía histórica que, según los cálculos oficiales, tendrá unas 800.000 personas. El predio fue dividido en cuadrantes, de entre 10.000 y 13.000 asistentes cada uno, ordenados por los cientos de voluntarios identificados con remeras amarillas y rojas. Al final, una especie de “Papa-fest” con pantallas gigantes fue preparado para albergar más fieles.

Después de la misa, el Papa tendrá tal vez uno de los momentos de mayor cercanía con la realidad local, cuando converse detrás de la sacristía con 20 cordobeses y cordobesas, elegidos por el episcopado provincial, que trabajan en la economía popular, administran comedores o están excluidos del sistema.

Para la misa, además de las autoridades locales, está prevista la presencia de Karina Milei, que ha tenido un rol especial en la organización de la visita papal; la ministra Alejandra Monteoliva, cordobesa de nacimiento, que tuvo un paso como funcionaria a cargo de la seguridad durante el gobierno de José Manuel de la Sota que terminó abruptamente por el acuartelamiento de la policía, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, además del jefe del bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni, junto a legisladores de esta provincia. Anoche se había confirmado también la visita de los gobernadores Elías Suárez e Ignacio Torres, de Santiago del Estero y Chubut, respectivamente. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, al final no será de la partida.

Cuando termine la celebración, el Papa volverá a ir en cápsula hasta el centro policial para luego abordar otra vez el Papamóvil, viajar hasta el arzobispado por las calles del centro, donde se prevé, en el camino, el acompañamiento de miles de personas, y saludar luego desde el balcón para, tras el almuerzo con la cúpula de la Iglesia local y, tal vez, una muy breve siesta -así lo aseguraron los organizadores-, terminar con un encuentro con seminaristas y obispos en la Catedral, que reunirá a unos 3.500 asistentes frente a la Plaza San Martín. Ayer al mediodía, una avanzada de seguridad terminó por organizar los traslados y el evento. Recién ahí el pontífice se dirigirá al aeropuerto Pajas Blancas, donde será despedido por el gobernador, para volver a Buenos Aires.

La misa de León XIV de hoy en Córdoba será la segunda multitudinaria tras la celebración de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, que convocó a más de dos millones de personas en el barrio porteño de Palermo, y la previa a la homilía en la basílica de Luján, que terminará por sellar un viaje papal histórico.

Se anuncian lluvias mientras León XIV brinde la misa en Córdoba

El papa León XIV dará en la mañana del martes una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, pero están anunciados chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas en la tarde en esa capital provincial, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Algunos fieles podrían tomarlo como una bendición celestial, pero si se confirman estas inclemencias climáticas, se dificultará el traslado de las personas que asistirán a FAdeA.

De todas maneras, las muestras de fe por ver al Papa no serían frenadas por las lluvias, algo similar a lo que ocurre cuando se lleva a cabo la Peregrinación Juvenil a pie a la Basílica de Luján.

El SMN informó que se esperan chaparrones durante la mañana del martes y tormentas aisladas en la tarde, con mejoras hacia la noche.

Asimismo, se detalló que los vientos serán del norte rotando al noreste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27.

El clima para Capital Federal y sus alrededores será distinto al de Córdoba, ya que no se anuncian lluvias y se prevé cielo parcial a mayormente nublado.

NB