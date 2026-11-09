León XIV ante Milei: la economía al servicio del pueblo, el legado de Francisco y la lucha contra las mafias

El discurso de León XIV en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y las principales autoridades del país, fue mucho más que un saludo protocolar. Sin mencionar expresamente las decisiones del Gobierno, el Pontífice desarrolló una concepción de la economía, la política, la democracia y la responsabilidad social que permite establecer contrastes con la orientación que viene siguiendo la administración nacional.

Al mismo tiempo, dejó en claro que su pontificado mantiene una continuidad con las preocupaciones del magisterio de Francisco: la dignidad humana, el trabajo, la defensa de los más vulnerables, el cuidado de la creación, la fraternidad y el combate contra las nuevas formas de esclavitud.

La economía debe estar al servicio de las personas

Probablemente la definición de mayor contenido social y político del discurso haya sido la siguiente: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Esta afirmación sintetiza uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y permite examinar críticamente una política económica que coloca el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la desregulación entre sus prioridades principales.

La cuestión de fondo no es desconocer la importancia de la estabilidad macroeconómica, sino preguntarse quiénes soportan sus costos y cómo se distribuyen sus beneficios.

León XIV fue particularmente preciso al identificar a los sectores que deben ocupar el centro de las preocupaciones de quienes gobiernan: las familias que padecen incertidumbre, quienes buscan empleo, los ancianos y aquellos que, aun trabajando, no consiguen cubrir sus necesidades básicas y no llegan a fin de mes.

Esta definición adquiere especial relevancia frente al endeudamiento familiar en la Argentina.

Según un estudio del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, difundido en abril de 2026, el uso del crédito para sostener el consumo básico había aumentado un 57% desde el inicio del gobierno de Milei. El mismo informe registró un crecimiento de la morosidad en el crédito al consumo del 2,5% al 12,1%.

Por su parte, el Banco Central informó que en junio de 2026 la mora de las financiaciones a las familias alcanzó el 12,8%.

Estos indicadores permiten dimensionar una situación en la que numerosos hogares necesitan recurrir al endeudamiento para sostener gastos cotidianos.

El Papa no cuestionó la iniciativa privada. Por el contrario, reconoció su importancia. Pero estableció una condición fundamental: que el crecimiento económico alcance también a quienes encuentran mayores dificultades.

La diferencia reside en el criterio utilizado para evaluar los resultados económicos. Mientras el Gobierno prioriza la estabilización macroeconómica como condición para el crecimiento, la doctrina social de la Iglesia exige considerar también las condiciones concretas de vida de las personas.

Jubilados, universidades y discapacidad: el contenido social del mensaje

La referencia de León XIV a los ancianos que contribuyeron durante años a construir la sociedad adquiere especial significación frente a la situación previsional argentina.

En noviembre de 2026, la jubilación mínima se ubica aproximadamente en 444.158 pesos y alcanza los 514.158 pesos con el bono extraordinario de 70.000 pesos.

Ese bono permanece congelado nominalmente desde marzo de 2024, perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

La cuestión que plantea el discurso papal es si los ingresos permiten que quienes trabajaron durante toda su vida puedan atravesar la vejez con dignidad. Y claramente hoy la jubilación mínima esta muy por debajo de la línea de pobreza y directamente en la indigencia.

En materia educativa, León XIV sostuvo que el futuro de los jóvenes exige fortalecer las universidades, la formación profesional y la investigación.

Según un informe del Centro CIEN publicado en septiembre de 2026, el presupuesto del Programa de Desarrollo de la Educación Superior registró una caída real del 40,5% al comparar los períodos enero-julio de 2023 y 2026. El mismo estudio señaló que los salarios docentes universitarios permanecían un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023, en términos reales.

Estas cifras permiten dimensionar las tensiones entre las prioridades fiscales y el sostenimiento del sistema universitario.

También resulta significativa la referencia del Papa a quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia y discapacidad.

La discusión sobre la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, inicialmente vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Congreso, puso de manifiesto un conflicto concreto sobre las responsabilidades estatales de protección.

Para la doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana no depende de la productividad económica ni de la capacidad de generar ingresos.

Democracia, diálogo y límites del poder

Otro aspecto importante del discurso fue la concepción del ejercicio de la autoridad.

León XIV defendió una democracia basada no solamente en el sufragio, sino también en la participación, el respeto institucional, la escucha y la búsqueda de acuerdos.

En una Argentina atravesada por fuertes enfrentamientos políticos, estas definiciones adquieren una significación particular.

El estilo confrontativo que caracteriza numerosas intervenciones públicas del presidente Milei puede contrastarse con la concepción de la autoridad como servicio al pueblo que desarrolla el Pontífice.

Para León XIV, gobernar supone reconocer los límites del poder y comprender que quienes piensan diferente no son enemigos, sino integrantes de una misma comunidad nacional.

La democracia, desde esta perspectiva, no consiste simplemente en obtener una mayoría electoral para imponer decisiones, sino en construir condiciones de convivencia que permitan preservar el bien común.

La degradación del debate público, la descalificación de los adversarios y la dificultad para construir acuerdos afectan la capacidad de una sociedad para enfrentar problemas estructurales que ningún sector puede resolver por sí solo.

Francisco sigue presente en la orientación de la Iglesia

Uno de los aspectos más importantes del discurso fue la continuidad explícita con el legado de Francisco.

León XIV comenzó recordando el significado histórico de regresar, como sucesor de Pedro, a la patria donde Jorge Bergoglio había iniciado su camino pastoral.

Pero el homenaje no se limitó a una evocación afectiva.

A lo largo de su intervención, el Pontífice retomó preocupaciones centrales del magisterio de Francisco: la dignidad del trabajo, la inclusión de los pobres, el cuidado de la creación, la responsabilidad frente a las nuevas tecnologías y la necesidad de construir sociedades más fraternas.

Las referencias expresas a Laudato si’ y Laudate Deum muestran esa continuidad.

León XIV vinculó el aprovechamiento de los recursos naturales con el bienestar de las comunidades y la preservación de las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo.

También retomó las advertencias de Francisco sobre las consecuencias éticas de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. “El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.

No cuestionó los avances científicos. Por el contrario, reconoció sus enormes posibilidades para la medicina, la educación y la producción. Pero insistió en que el progreso tecnológico debe estar acompañado por una responsabilidad ética equivalente.

En el fondo, se trata de una misma orientación: ni la economía, ni la tecnología, ni el aprovechamiento de los recursos naturales pueden convertirse en fines autónomos, separados de la dignidad humana.

Hay además una continuidad en la propia concepción de la política. Francisco había definido reiteradamente la política como una de las formas más altas de la caridad cuando se orienta al bien común. León XIV retomó ese principio al presentar el ejercicio de la autoridad como un servicio a la comunidad.

Por eso, la referencia final a Francisco no fue solamente simbólica. Al recuperar su deseo de “que el Señor los haga crecer como pueblo”, León XIV reafirmó una idea central de su antecesor: una nación no es una suma de individuos que compiten entre sí, sino una comunidad histórica que comparte responsabilidades y un destino común.

La trata de personas y el crimen organizado: una definición de enorme importancia

Hubo un pasaje del discurso que merece una atención especial por su significado para la Argentina.

León XIV afirmó: “El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”.

Y agregó: “Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones”.

No fue una referencia aislada a la inseguridad.

El Pontífice vinculó estos fenómenos con la necesidad de fortalecer las instituciones, promover la cooperación entre los Estados y garantizar la integridad de quienes ejercen responsabilidades públicas.

Esta definición tiene una importancia particular en un país que ha conocido investigaciones judiciales, denuncias y procesos vinculados con redes de explotación sexual y laboral, narcotráfico, corrupción y distintas formas de criminalidad organizada.

También reafirma una preocupación histórica de Francisco.

Durante su pontificado, Bergoglio convirtió la lucha contra la trata y las nuevas formas de esclavitud en una prioridad pastoral y social. Denunció reiteradamente la explotación humana y promovió la articulación entre organizaciones sociales, instituciones religiosas, magistrados y organismos internacionales.

León XIV mantiene esa preocupación y la incorpora expresamente a su mensaje dirigido a las autoridades argentinas.

La referencia resulta especialmente relevante porque la trata de personas no puede abordarse únicamente como una sucesión de delitos individuales. Requiere investigar las estructuras económicas que sostienen la explotación, los mecanismos de captación, los circuitos de lavado de activos, las complicidades institucionales y las conexiones transnacionales.

En una etapa en la que las organizaciones criminales utilizan cada vez más las plataformas digitales para captar víctimas y amplían sus vínculos con otras economías ilícitas, la cooperación internacional y la fortaleza de las instituciones resultan indispensables.

El mensaje papal ofrece así un respaldo doctrinal a la necesidad de sostener políticas públicas permanentes de prevención, investigación, persecución penal y asistencia integral a las víctimas.

También recuerda que la lucha contra las mafias exige instituciones confiables y funcionarios comprometidos con la legalidad. No alcanza con endurecer penas si no se investigan las estructuras que permiten la reproducción del delito y las redes de protección que eventualmente lo facilitan.

La corrupción no aparece en el discurso como un problema separado del crimen organizado, sino como una amenaza que debilita la confianza pública y puede afectar la capacidad del Estado para enfrentar esas organizaciones.

En este punto, la continuidad entre Francisco y León XIV adquiere una dimensión particularmente concreta: la defensa de la dignidad humana exige enfrentar las estructuras que convierten a las personas en mercancías.

Una patria que no comienza de cero y que debe entregarse mejor

Finalmente, León XIV desarrolló una reflexión sobre la patria como una construcción histórica que ninguna generación puede apropiarse exclusivamente.

La nación es una herencia colectiva, formada por el trabajo, las instituciones, la cultura, los sacrificios y las conquistas de generaciones anteriores.

Esta concepción introduce otra diferencia con las visiones que presentan la historia nacional fundamentalmente como una sucesión de fracasos de los que habría que desprenderse.

Para el Papa, gobernar supone discernir qué debe transformarse, pero también qué merece ser conservado y fortalecido.

Las instituciones educativas, la cultura del trabajo, la solidaridad, la democracia y los vínculos comunitarios forman parte de un patrimonio que no pertenece a un gobierno ni a una generación.

La responsabilidad de quienes ejercen el poder consiste en administrar ese legado y acrecentarlo para quienes vendrán después.

El discurso concluyó recuperando el propósito constitucional de constituir la unión nacional y el deseo de Francisco de que los argentinos crezcan como pueblo.

No hubo una condena partidaria ni una intervención electoral. Hubo algo diferente: una exposición de principios éticos, sociales y políticos que permiten examinar críticamente las decisiones de cualquier gobierno y, en las actuales circunstancias, contrastarlas con aspectos centrales de la orientación económica y social de Milei.

León XIV dejó planteadas preguntas fundamentales: ¿para quién debe funcionar la economía? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a quienes no pueden cubrir sus necesidades? ¿Qué lugar ocupan la educación, la salud y los más vulnerables? ¿Cómo se protege la democracia? ¿Qué instituciones hacen falta para combatir a las mafias y defender a sus víctimas?

Las respuestas que ofreció se inscriben en la continuidad del magisterio de Francisco y de la doctrina social de la Iglesia.

Su mensaje recuerda que el progreso no puede medirse exclusivamente por los indicadores financieros, que la autoridad debe ejercerse como servicio y que ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente desarrollada mientras tolere la exclusión, la explotación y la degradación de la dignidad humana.

La cuestión que deja abierta León XIV no es solamente qué Argentina queremos construir, sino qué Argentina estamos dispuestos a entregar a las generaciones que vienen.

Gustavo Vera es titular de la Fundación Alameda; ex legislador y ex director nacional del Comite de Lucha contra la Trata y explotación de Personas. Autor del libro “La amistad no se negocia”, correspondencia inédita del Papa Francisco con un militante de las periferias.