Un Vip lleno de farándula y empresarios que aplauden el ajuste de Milei, seguridad a cargo de la empresa de los Menem y la voz critica del FIT

La histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina, la primera de un Pontífice tras casi cuatro décadas, no solo dejó postales de fervor popular y multitudes movilizadas en las calles de Palermo. Detrás del fenómeno religioso y los discursos oficiales que llamaban a “acortar distancias”, la organización del evento quedó en el ojo de la tormenta, arrastrada por una densa polémica que cruza contratos millonarios, privilegios para el poder económico y denuncias de nepotismo estatal.

Mientras miles de fieles soportaban largas horas bajo el sol en las inmediaciones del Monumento a los Españoles a la espera de una bendición, una ostentosa carpa VIP montada en el predio se convertía en el epicentro de las críticas de la oposición. El sector exclusivo estuvo colmado por grandes empresarios de los rubros energético, industrial y financiero, figuras de la farándula televisiva, jueces de la Corte Suprema y miembros del propio “clan riojano”, como Zulemita Menem. Para los sectores críticos, la imagen resultó una provocación política: un establishment corporativo y mediático que aplaude activamente el severo plan de ajuste fiscal y austeridad promovido por la gestión de Javier Milei, pero que en paralelo disfrutó de un catering de lujo financiado de forma indirecta dentro de un megaoperativo público. La Jefatura de Gabinete destinó una contratación directa por urgencia de $8.690 millones a la productora DF Entertainment para la realización integral de la misa y la vigilia, encendiendo las alarmas por el uso de recursos estatales.

La controversia escaló a niveles éticos y legales al conocerse quiénes operaron tras los anillos de seguridad de la masiva celebración religiosa. La custodia privada del predio principal estuvo a cargo de Tech Security SRL, la histórica empresa de vigilancia vinculada directamente a la familia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y del influyente asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem. Si bien el titular de la Cámara Baja transfirió formalmente sus acciones en diciembre de 2023 a su hermano Adrián para evitar incompatibilidades antes de asumir su cargo, los registros del Boletín Oficial muestran el persistente control de sus hermanos Adrián y Fernando Menem sobre la firma. La oposición denunció un presunto conflicto de intereses y favoritismo regulatorio, recordando que la empresa ya venía de ganar otra jugosa licitación de $4.000 millones en el Banco Nación bajo un llamativo formato contractual de hasta cuatro años de duración.

Algunos nombres de la carpa VIP

La multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, convocó a más de 2,5 millones de fieles. Sin embargo, entre la multitud hubo algunas caras conocidas que llamaron la atención y generaron cierto murmullo. Las imágenes de Pampita, Yanina Latorre o Flor de la V en las primeras filas dejaron al descubierto la existencia de una carpa VIP para figuras del espectáculo, políticos y empresarios.

Entre las imágenes difundidas por los medios que cubrían la primera homilía de León XIV en Argentina, se pudo ver a la modelo Valeria Mazza junto a su esposo Alejandro Gravier y sus hijos.

Las propias protagonistas se encargaron de compartir imágenes de su presencia en la misa, con distintas fotos y publicaciones en sus redes sociales.

Angie Landaburu, pareja del empresario Augusto Marini, fue quien compartió imágenes inéditas de la carpa que fue montada exclusivamente para aportantes y empresarios. El sector contaba con una sofisticada decoración, la inclusión de imágenes religiosas y la exhibición del manto papal. Además, había un catering especial para los visitantes.

Esto generó cierto malestar y comentarios cruzados en redes sociales: muchos destacaron el contraste entre el sector preferencial para invitados famosos y la masiva concurrencia de fieles, quienes pasaron horas de esperas y apenas pudieron ver al Papa unos segundos o a kilómetros de distancia.

Desde prensa Casa Rosada, solo dejaron trascender que Presidencia cursó las invitaciones “VIP”, pero sin precisar más detalles.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) alzaron la voz con dureza para capitalizar el descontento, catalogando los hechos como “el negocio detrás de la fe”. Los referentes de la izquierda cruzaron de forma directa la “doble vara” del discurso oficialista. Denunciaron la flagrante contradicción de un Gobierno que repite el mantra del “no hay plata” a la hora de recortar fondos para jubilados, universidades, salud y educación, pero que paralelamente valida contrataciones exprés que terminan beneficiando a los círculos familiares y comerciales del poder político. Para el FIT, la masiva movilización popular sirvió como una pantalla perfecta para que florezcan negocios privados financiados con las arcas públicas, exponiendo un entramado donde las convicciones de las mayorías terminan sirviendo de escenario para los privilegios económicos de unos pocos.

NB