Murió Héctor Aguer, el exarzobispo de La Plata que enfrentó a Francisco desde el ala conservadora de la Iglesia

Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata y una de las figuras más polémicas del Episcopado argentino de las últimas tres décadas, murió este martes a los 83 años. La Cancillería del Arzobispado platense confirmó el fallecimiento en un comunicado firmado por el actual arzobispo, Gustavo Carrara, y sus tres obispos auxiliares. No se informó la causa de la muerte.

Aguer vivía desde su retiro en el Hogar Sacerdotal de la calle Condarco 581, en Flores. La noticia se conoció mientras León XIV cumplía en Córdoba la tercera jornada de su visita a la Argentina, la primera de un papa en 39 años.

Sus restos serán velados en la Catedral de La Plata el jueves 12, de 10 a 24, y el viernes 13, de 7 a 10. Ese día, a las 10, Carrara presidirá la misa exequial. Después, el cuerpo será trasladado al Panteón del Clero del Cementerio Municipal platense.

El intendente de La Plata, Julio Alak, lo despidió en redes sociales. Recordó que condujo la arquidiócesis durante 18 años y que “mantuvo un vínculo cercano con nuestra ciudad y sus instituciones”. La Universidad Católica de La Plata, de la que fue gran canciller entre 2000 y 2018, también expresó su pesar.

Una entrevista un día antes

El lunes, el portal católico AdVaticanum había publicado una entrevista con Aguer sobre la visita papal. Allí hizo un balance crítico del pontificado de Francisco, describió una Iglesia argentina con seminarios y conventos vacíos y reclamó derogar Traditionis custodes, el documento con el que Bergoglio limitó en 2021 la celebración de la misa tradicional. También anticipó que su salud le impediría encontrarse con el Papa.

No era una posición nueva. Cuando ese documento se publicó, Aguer había escrito que las medidas implicaban un “lamentable retroceso”.

De Buenos Aires a La Plata

Aguer nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943. Se ordenó sacerdote en noviembre de 1972 y se licenció en Teología en la UCA en 1977. En 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires, el mismo año que a Jorge Bergoglio. Ambos sirvieron como auxiliares del cardenal Antonio Quarracino.

En 1998 llegó a La Plata como arzobispo coadjutor y en junio de 2000 sucedió a Carlos Galán al frente de una de las arquidiócesis más influyentes del país. Fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, y publicó ensayos sobre fe, cultura y educación. Su lema episcopal era Silenti opere: obra silenciosa.

Mirada conservadora

Desde la sede platense se volvió referente del sector tradicionalista del Episcopado. Se opuso al matrimonio igualitario en 2010 y a la legalización del aborto en 2020, y cuestionó la Educación Sexual Integral y los contenidos con perspectiva de género en las escuelas.

Algunas de sus frases trascendieron el ámbito religioso: en 2016 calificó a la masturbación de “animaloide”. Ese perfil quedó retratado en 2018 en El último cruzado, el libro en el que los periodistas Pablo Morosi y Andrés Lavaselli reconstruyeron su recorrido.

La distancia con Francisco

La elección de Bergoglio como papa, en 2013, profundizó la distancia. Mientras Francisco ponía el acento en la misericordia y en los sectores vulnerables, Aguer insistía en la defensa de la doctrina en materia de moral sexual y familia. Al cumplir 75 años presentó la renuncia, como fija el derecho canónico, y Francisco la aceptó el 2 de junio de 2018. Para reemplazarlo eligió a Víctor Manuel Fernández, entonces rector de la UCA y uno de sus teólogos de mayor confianza.

Retirado, Aguer siguió publicando artículos críticos del pontificado. En 2024, cuando Francisco le pidió la renuncia a Gabriel Mestre tras ocho meses al frente de La Plata, escribió que el Papa, “dicho groseramente”, lo había echado.

LN