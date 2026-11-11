Redes sociales, dinero, éxito y popularidad, las advertencias de León XIV a la juventud

Ante una multitud calculada en más de 1.300.000 personas en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa con jóvenes donde lanzó una dura advertencia sobre los peligros del éxito a cualquier precio, las redes sociales, las adicciones y la pornografía.

El evento, que se desarrolló bajo el lema “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, marcó el cierre de la tercera jornada de actividades del Sumo Pontífice en el país, tras su paso matutino por la provincia de Córdoba.

Durante su discurso, el Santo Padre apuntó con dureza contra las lógicas de consumo y las falsas promesas del mundo contemporáneo: “Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre la degradación de los vínculos en entornos digitales y el negocio de las dependencias: “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”.

“También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, remarcó el Pontífice, quien volvió a evocar la figura de su antecesor Francisco al transmitir un mensaje de esperanza: “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”.

Testimonios y la apertura de García Cuerva

La vigilia contó con momentos de profunda emotividad cuando cuatro jóvenes compartieron sus vivencias ante el Papa. Entre ellos, Cristian, un joven de 25 años en proceso de recuperación de adicciones, relató su paso por la calle y el aislamiento familiar que le provocó la droga, recibiendo un caluroso abrazo del Santo Padre.

Previamente, la apertura estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien trazó un diagnóstico de la realidad social del país: “En esta patria nos acecha la cultura del descarte, el flagelo de las adicciones, la incertidumbre y la falta de trabajo”, señaló el prelado, al tiempo que ratificó: “Al costado del camino no debe quedar nadie. Todos tenemos un lugar y todos podemos ayudar a otros a ponerse de pie”.

El encuentro en Palermo comenzó a registrar una masiva convocatoria desde horas del mediodía y contó con la presentación de artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, antes del segundo recorrido del papamóvil por la avenida Del Libertador pasadas las 20.