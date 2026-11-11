Retroceso récord del Perito Moreno

El contraste entre las fotos de hace diez años y el presente es brutal. Durante un siglo, y hasta 2018, el Perito Moreno se extendió sobre el Lago Argentino hasta tocar la península de Magallanes. Desde entonces retrocedió hasta quedar, en junio pasado, a 910 metros de la costa, la mayor distancia desde que existen registros.

Steffen Welsch, guía de montaña alemán radicado en El Calafate, compara el paisaje actual con las fotos que tomó en 2003 y 2018. “La pared frontal siempre era muy homogénea, parecida a una pared de hormigón. Hoy parece más un acordeón”, describe. “Era blanco, blanco, blanco. Hoy, como hay fusión del glaciar y las rocas no se derriten, queda cada vez más roca y arena en la superficie, y eso también aumenta la temperatura”.

Ese oscurecimiento acelera el retroceso, porque las superficies oscuras absorben más radiación solar que el hielo limpio. En ocho años, la altura del frente pasó de 100 a 70 metros sobre el nivel del lago.

Welsch asiste en sus investigaciones a Pedro Skvarca, el glaciólogo más prestigioso del país. Nacido en Eslovenia, Skvarca dirige a sus 82 años Glaciarium, centro de interpretación glaciológica de la Patagonia que, junto con el Parque Nacional Los Glaciares, midió la regresión. Para él, el proceso es irreversible. “Si hay clima más cálido, hay más fusión de agua y la velocidad aumenta. Si un cuerpo se acelera, se estira y se adelgaza. Si adelgaza, pierde peso y empieza a levantarse”, explica.

Skvarca atribuye el fenómeno a dos factores: el aumento de las temperaturas en primavera y verano, y la desconexión del glaciar de las morenas subacuáticas, cordones de rocas en el fondo del lago que lo sostenían. Sin ese apoyo, empieza a flotar, se vuelve más inestable y se repiten los desprendimientos de témpanos.

Los turistas argentinos y extranjeros siguen disfrutando del espectáculo, pero las fotos de hace una década instaladas en el parque los enfrentan con el cambio climático. “Es muy preocupante, porque es una reserva de agua natural del planeta. Es increíble ver fotos de no hace mucho”, se escucha en las pasarelas. “Hay que cuidar mucho nuestro planeta, porque tenemos bellezas naturales increíbles y no podemos perderlas”, agrega otro testimonio. Y un tercer testimonio pide “que todas las autoridades del mundo se unan” para cuidar más el ambiente.

Precisamente, desde este lunes y hasta el 20 de noviembre, representantes de 196 países, con la ausencia de Estados Unidos, se reúnen en Antalya en la COP31, la cumbre que desde 1995 debate cada año cómo enfrentar el cambio climático. El Perito Moreno es otro testigo de esa crisis y de la urgencia de pasar de las promesas a los hechos.

AR