León XIV retomó el legado de Francisco en la Argentina: “Hagan lío”, memoria y un reclamo por los barrios populares

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó, en sus primeras jornadas, una serie de señales que exceden el calendario de celebraciones religiosas. Con referencias explícitas a su antecesor, Francisco, encuentros con familiares de víctimas de la última dictadura y gestos hacia representantes de los sectores populares, el Pontífice volvió a colocar en el centro de su mensaje algunas de las preocupaciones que marcaron el papado de Jorge Bergoglio: la cercanía con los más vulnerables, la defensa de la dignidad humana y el compromiso de la Iglesia con las realidades sociales.

Uno de los momentos más significativos se produjo el martes en Córdoba, cuando León XIV convocó a los religiosos argentinos a soñar con “una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”. La frase recuperó una de las expresiones más recordadas del Papa argentino y funcionó como una reivindicación de su legado, pero también como una invitación a que la Iglesia no se encierre en sí misma ni pierda su capacidad de intervenir en la vida cotidiana de las personas.

En paralelo, el Pontífice recibió a Alba Camargo, hija y sobrina de personas desaparecidas durante la última dictadura, quien le entregó una carpeta con información sobre la búsqueda de víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba y una carta vinculada al reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo. También escuchó a representantes de organizaciones sociales y de barrios populares, que le acercaron un documento sobre la situación de las comunidades afectadas por la paralización de obras de integración sociourbana.

“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”: la evocación de Francisco

La frase de León XIV resonó en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, durante un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”, expresó ante los presentes.

El Papa completó la idea con una definición sobre el sentido de ese movimiento: un “lío” que lleve a la Iglesia “a todos los rincones” y haga resonar el Evangelio. No se trató solamente de una cita afectuosa a su antecesor. La referencia recuperó el espíritu de aquella exhortación que Francisco había dirigido a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, cuando les pidió que salieran a las calles y no tuvieran miedo de hacerse escuchar.

León XIV volvió a poner esa consigna en circulación, esta vez ante los representantes de la Iglesia argentina. La invitación apuntó a una institución activa, cercana y con capacidad de salir al encuentro de quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. En el mismo discurso, el Pontífice advirtió que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta” y mencionó entre las urgencias sociales la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y la ausencia de una vivienda digna.

También planteó que la Iglesia no debe limitarse a una tarea asistencial. “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG”, afirmó, al explicar que su misión es llevar a las personas a Cristo y a su Evangelio. La combinación entre compromiso social y dimensión espiritual fue uno de los ejes de su mensaje.

La evocación de Francisco también atravesó el encuentro con los jóvenes en Buenos Aires. Allí, ante una multitud reunida en Palermo, León XIV pidió no dejarse dominar por los ídolos de la época: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer. En ese marco, convocó a los jóvenes a vivir la fe de manera concreta y a no perder la esperanza.

Alba Camargo y el pedido por los desaparecidos

Otro de los gestos de mayor significado político y simbólico ocurrió después de la misa que León XIV celebró en Córdoba. El Pontífice recibió a un grupo de alrededor de veinte personas, entre las que estuvo Alba Camargo, hija y sobrina de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Camargo le entregó una carpeta vinculada con la búsqueda de personas desaparecidas en el centro clandestino de detención La Perla y le transmitió un pedido: que su voz contribuya a que quienes tengan información sobre el destino de las víctimas se animen a hablar.

La mujer también le acercó una carta de la familia de Sonia Torres, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, relacionada con la búsqueda de su nieto, Daniel Efraín Orozco-Parodi, apropiado durante la dictadura. El reclamo, además, abarcó a todos los nietos y nietas que todavía no pudieron recuperar su identidad y a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

El pedido tuvo un sentido concreto: que el Papa pueda ayudar a romper silencios y alentar a quienes conocen información sobre los crímenes de la dictadura a aportarla. La expectativa de los familiares es que una palabra del Pontífice tenga un efecto sobre quienes todavía guardan datos que podrían permitir identificar restos, reconstruir historias y avanzar en las búsquedas.

El encuentro tuvo lugar en una visita marcada por la memoria de Francisco y por la relación histórica de la Iglesia argentina con los organismos de derechos humanos. La recepción de Camargo fue un gesto relevante porque permitió que una demanda sostenida durante décadas llegara directamente al actual jefe de la Iglesia católica.

En ese contexto, también creció la expectativa por un posible encuentro de León XIV con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en Luján.

El reclamo de los barrios populares: tierra, techo y trabajo

La cuestión social fue otro de los ejes que atravesaron la visita. En Córdoba, León XIV recibió a representantes de organizaciones populares que le transmitieron la situación que atraviesan miles de familias en los barrios más postergados del país.

Entre ellos estuvo Débora Koraj, referente del barrio 12 de Septiembre e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). La dirigente le entregó un documento elaborado junto con organizaciones sociales que expone las dificultades que enfrentan las comunidades y reclama respuestas frente a la paralización de obras de integración sociourbana.

“Sentí que nos estaban escuchando. Ojalá el Gobierno haga lo mismo”, contó Koraj después del encuentro. En el documento se planteó la situación de las obras de infraestructura que quedaron interrumpidas, la falta de acceso a servicios básicos y las dificultades que enfrentan los trabajadores de la economía popular.

Según los datos incluidos en el reclamo presentado al Pontífice, más de 700 obras de integración sociourbana se encuentran paralizadas en el país. También se señaló que más de 11.000 mujeres vieron interrumpido el programa Mi Pieza, destinado al mejoramiento de viviendas, y que miles de familias siguen esperando conexiones de agua, electricidad y cloacas.

La presentación recuperó una de las banderas históricas de Francisco: “Tierra, techo y trabajo”. Durante su visita a la Universidad Católica Argentina, León XIV ya había definido esos tres reclamos como “exigencias de la justicia social”. En Córdoba, la demanda volvió a aparecer a través de los testimonios de quienes viven en los barrios y de las organizaciones que trabajan en ellos.

La problemática no se limita a la infraestructura. Detrás de cada obra interrumpida hay familias que esperan acceder al agua potable, viviendas expuestas a riesgos, calles que se inundan y trabajadores que pierden oportunidades de empleo. La integración sociourbana implica también la posibilidad de contar con escuelas, centros de salud, clubes y espacios comunitarios.

La reunión con los referentes sociales fue organizada en el marco de una audiencia impulsada por la Vicaría de los Pobres. Koraj participó junto a otros representantes de los sectores populares y llevó al Papa un documento que, además de describir la situación, propone soluciones desde la organización comunitaria.

Una visita atravesada por las banderas de Francisco

Los distintos episodios de la visita permiten identificar una línea común. León XIV recuperó una consigna emblemática de Francisco, escuchó el reclamo de una familia atravesada por los crímenes de la dictadura y recibió a representantes de comunidades que reclaman condiciones de vida dignas.

No son gestos idénticos ni responden a una misma problemática, pero convergen en una concepción de la Iglesia que busca estar presente en los márgenes, escuchar a quienes no suelen tener voz y poner en el centro a las personas antes que las estructuras.

En su paso por la Argentina, León XIV también dejó definiciones sobre el hambre, la falta de trabajo, la vivienda y las desigualdades. Sin formular un discurso partidario, sus palabras y encuentros instalaron temas que forman parte del debate público y que interpelan tanto a la Iglesia como a las autoridades políticas.

Este miércoles, en el último día de su visita, el Pontífice tiene previsto visitar el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y celebrar una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir rumbo a Perú. La jornada de despedida se desarrolla en un clima de expectativa por los gestos que todavía puedan producirse.

La consigna de Francisco volvió a escucharse, esta vez en boca de su sucesor. Y, junto con ella, reaparecieron reclamos que siguen abiertos en la Argentina: la memoria de los desaparecidos, la búsqueda de los nietos apropiados y el derecho de millones de personas a vivir con tierra, techo y trabajo.

NB