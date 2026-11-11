Carpa VIP en la misa del Papa: US$ 14 millones a distribuir entre DF, Tech y empresas vinculadas al poder

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina quedó bajo cuestionamiento por un conjunto de contrataciones directas que, según una investigación publicada por El Disenso, alcanzaron los $20.477.334.664,75, equivalentes a unos US$ 14 millones al tipo de cambio implícito utilizado para esa estimación.

La investigación reconstruyó siete procedimientos de contratación correspondientes a servicios de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios para las actividades del pontífice.

El trabajo también vinculó la controversia por los gastos públicos con la instalación de una carpa VIP y sectores preferenciales destinados a funcionarios, empresarios, representantes eclesiásticos y figuras del espectáculo durante la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles.

El informe publicado por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi en El Disenso atribuyó responsabilidad política por las contrataciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, e identificó a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como funcionaria interviniente en la adjudicación principal.

Sin embargo, la responsabilidad administrativa individual de cada funcionario, la totalidad de los firmantes y la eventual participación de otras autoridades requieren el examen de los actos administrativos y sus correspondientes expedientes.

Los contratos y las empresas adjudicatarias

El Disenso identificó siete procedimientos de contratación directa, con ocho adjudicaciones distribuidas entre distintas empresas.

La mayor adjudicación correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió un contrato por $8.690 millones mediante el procedimiento 79-0012-CDI26 para la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes.

Las empresas y los montos

DF Entertainment S.A. $8.690.000.000

Nuevos Aires Producciones SRL $4.547.700.000

Recordvision S.A. (MediaHub) $3.090.000.000

PRG Argentina SRL $1.979.345.158

Fidias Energía SRL $1.736.000.000

VMG Video Tech S.A. $225.000.000

Alfombra Mágica SRL $128.080.000

Tetramon $81.209.506,75

Total $20.477.334.664,75

De acuerdo con esa reconstrucción, DF Entertainment concentró aproximadamente el 42,4% del monto total informado. Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2%, mientras que Recordvision representó otro 15,1%.

Entre las tres compañías reunieron cerca del 80% de las adjudicaciones identificadas por el medio.

La contratación de DF Entertainment y los servicios VIP

El contrato de DF Entertainment, por $8.690 millones, contempló la producción integral de la misa y la vigilia, además de distintos servicios y espacios para los asistentes.

Según El Disenso, el pliego de la contratación 79-0012-CDI26 incluyó requerimientos específicos para sectores reservados, entre ellos una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario.

El documento citado por el portal también contemplaba 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo.

La investigación mencionó un dispositivo de acreditaciones para aproximadamente 4.000 invitados especiales, aunque esa cifra no debe confundirse con la capacidad simultánea de la carpa ni con la cantidad efectiva de asistentes que utilizaron sus instalaciones.

Uno de los puntos centrales de la controversia fue el contraste entre las comodidades de los espacios preferenciales y las condiciones que afrontaron miles de fieles que permanecieron durante horas al aire libre para participar de la celebración.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció posteriormente que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se describiera el sector como un lujo descomunal.

TechSecurity, Purgato y los vínculos señalados con los Menem

La investigación de El Disenso también incorporó a TechSecurity, empresa de seguridad que el medio vinculó con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, firma dedicada a tareas de limpieza que relacionó con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.

El portal sostuvo que ambas compañías participaron de los servicios vinculados con el operativo de la visita papal.

No obstante, el informe difundido no incluyó en la tabla de las siete contrataciones principales montos adjudicados a TechSecurity o Purgato, ni identificó allí los procedimientos administrativos correspondientes a esos servicios.

Por ese motivo, su eventual participación contractual debe distinguirse de las ocho adjudicaciones individualizadas por un total de $20.477 millones.

La existencia de vínculos societarios, el alcance de los contratos y la intervención de funcionarios en esas adjudicaciones constituyen aspectos que requieren documentación adicional para establecer responsabilidades concretas.

Las firmas oficiales y el mecanismo de contratación

El mecanismo utilizado para las contrataciones identificadas fue el de contratación directa por compulsa abreviada por urgencia, según la documentación citada por El Disenso.

La publicación señaló que la Santa Sede había confirmado la visita del pontífice el 5 de agosto, mientras que los procedimientos comenzaron a tramitarse a mediados de octubre.

Esa secuencia temporal abre interrogantes sobre la planificación del operativo, la justificación administrativa de la urgencia y las condiciones de competencia entre proveedores.

En el caso de DF Entertainment, El Disenso identificó expresamente a Mariana Vello como autoridad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria que intervino en la adjudicación.

El informe también ubicó a Diego Santilli como responsable político de la Jefatura de Gabinete, pero no acreditó mediante la reproducción íntegra de los actos que el funcionario hubiera firmado personalmente cada contratación.

La distinción resulta relevante: la conducción política de un organismo, la autorización de un procedimiento, la firma de una adjudicación y la conformidad con la prestación son intervenciones administrativas diferentes.

El contraste entre el gasto público y el mensaje papal

La controversia se amplificó por las imágenes difundidas en redes sociales desde los sectores preferenciales, donde distintos invitados mostraron las instalaciones y los servicios gastronómicos.

Entre las figuras mencionadas por El Disenso estuvieron Yanina Latorre, Analía Franchín, Ángeles Landaburu, Belén Ludueña, Valeria Mazza, Carolina Ardohain y otras personalidades del espectáculo.

El debate también alcanzó al financiamiento de la visita, el criterio utilizado para distribuir acreditaciones y el papel de los organismos públicos en la organización de una celebración religiosa multitudinaria.

La investigación agregó otro elemento de contraste: la situación financiera del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución por la que el pontífice expresó preocupación y que, según el medio, obtuvo una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas.

Los contratos para organizar la visita y la deuda reclamada por la institución corresponden a obligaciones de naturaleza diferente, pero su exposición simultánea alimentó el cuestionamiento político sobre las prioridades del gasto público.

El punto que permanece abierto es determinar qué funcionarios autorizaron cada erogación, cuáles fueron los mecanismos de control, qué prestaciones se ejecutaron efectivamente y cuánto del presupuesto total correspondió a los servicios exclusivos.

La documentación completa de los expedientes permitirá establecer si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos administrativos exigidos y cuál fue la responsabilidad de cada organismo interviniente.