Los demócratas ganan en Misisipi y Scott Colom será el primer senador afroamericano del estado desde el siglo XIX

El candidato demócrata Scott Colom derrotó este miércoles a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en la reñida contienda por el Senado de EE.UU. en Misisipi, tras un prolongado proceso de recuento de votos, lo que dio al estado su primer senador afroamericano desde 1874, durante la época de la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil.

La ajustada victoria de Colom supone un cambio total en Misisipi, que estuvo controlado en su mayor parte por conservadores blancos durante generaciones a pesar de tener la mayor proporción de residentes negros de todos los estados de EE.UU..

El resultado se suma al tsunami azul contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyo partido sufrió derrotas en varios estados controlados por los republicanos.

“Aunque este no es el resultado por el que hemos trabajado ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Misisipi”, declaró Hyde-Smith, de 67 años, en un discurso de concesión de dos minutos publicado en sus redes sociales: “Quiero felicitar a Scott Colom y desearle lo mejor ahora que asume la enorme responsabilidad de representar a nuestro gran estado”.

Un portavoz de la senadora afirmó que ella llamó a Colom para felicitarlo y reconocer su derrota antes de que el vídeo se hiciera público.

Colom organizó una celebración de la victoria con sus seguidores el miércoles por la noche en Jackson.

La última vez que Misisipi eligió a un senador demócrata que llegaba al cargo por primera vez fue en 1947, y el ganador en aquel entonces fue un acérrimo segregacionista, John C. Stennis, quien permaneció en el cargo hasta enero de 1989.

Colom, un fiscal local de 43 años, supo sacar partido de la numerosa población negra, del descontento con la economía y de los errores de Hyde-Smith en su intento por conseguir un segundo mandato completo.

“De hecho, se merecen un senador que les escuche, que se preocupe de verdad por lo que piensan, que se preocupe de verdad por lo que están pasando”, afirmó Colom en la recta final de la campaña, informa AP.

Colom afirmó durante la campaña que podía representar a todo Misisipi, un estado en el que las divisiones raciales definieron durante mucho tiempo su política y su sociedad: “Se trata de tener un partido que vuelva a representar a la América rural, a la América suburbana y a la América urbana; un partido que se asegure de que realmente cumplimos con los votantes de manera que mejoren sus vidas”.

Hijo de un antiguo republicano que trabajó para el presidente Ronald Reagan, Colom llamó la atención por su campaña a medida que los demócratas ampliaban el mapa de los estados disputados en el Senado y quedaban de manifiesto las vulnerabilidades de Hyde-Smith.

Hizo uno de los anuncios más difundidos del año. Después de que Hyde-Smith pareciera restar importancia a los altos precios de la carne de vacuno diciendo que los consumidores podían elegir otras proteínas, Colom grabó un anuncio de 30 segundos en el que se mostraba a votantes incrédulos diciendo que “elegirían a otro senador en su lugar”.

Cuando Trump acudió a Corinth, Misisipi, a finales de octubre para un mitin con Hyde-Smith, Colom se acercó a la fila de seguidores de Trump mientras esperaban fuera de las puertas. Se presentó, les preguntó por sus preocupaciones y les explicó sus prioridades.

Más tarde esa misma noche, cuando Trump llamó a Hyde-Smith al escenario, ella pronunció nueve palabras en seis segundos: “¿No es este el mejor presidente de nuestra vida?”.

A continuación, se retiró.

La aparición de Colom fuera del mitin se ajustaba a su estrategia de criticar las políticas de Trump , especialmente la guerra con Irán y los aranceles, que afectaban especialmente a los agricultores de Misisipi, sin lanzar dardos personales contra el presidente ni contra quienes le habían votado, informa AP. En cambio, centró constantemente la atención en Hyde-Smith, presentándola como una figura insignificante en Washington, una crítica que caló hondo en un estado acostumbrado a senadores con una larga trayectoria como Thad Cochran, Trent Lott y John Stennis, quienes alcanzaron puestos de poder y canalizaron fondos federales hacia Misisipi.

En 2022, el entonces presidente Joe Biden nombró a Colom juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Misisipi. El senador republicano más veterano de Misisipi, Roger Wicker, y el exgobernador Haley Barbour, que también fue presidente nacional del Partido Republicano, respaldaron el nombramiento.

Hyde-Smith, sin embargo, bloqueó la confirmación de Colom amparándose en la tradición del Senado según la cual los miembros pueden vetar las candidaturas del presidente para cargos judiciales federales en su propio estado. Colom afirmó que su campaña nunca tuvo como objetivo vengarse de Hyde-Smith.

“Mi trabajo consiste en desempeñar tan bien mi cargo como próximo senador de los Estados Unidos que, la próxima vez que algún chico o chica negra joven tenga la ética de trabajo, la visión y los valores y quiera ser senador de Estados Unidos”, dijo Colom, “nadie pueda decir, por nada de lo que yo haya hecho, que no debería tener esa oportunidad”.