León XIV, en una Argentina más diversa y con un mensaje frente a Milei

Francisco nunca volvió a la Argentina como Papa. Durante los doce años de su pontificado prefirió no viajar a su país para evitar que la visita quedara atrapada en la disputa política local. Por eso era tan esperada la llegada de León XIV, el primer pontífice que pisa suelo argentino desde que lo hizo Juan Pablo II, hace 39 años.

El país que lo recibe es distinto de aquel de 1987. El catolicismo ya no ocupa el lugar hegemónico de entonces, pero a partir de Francisco la Iglesia se acercó a sectores que antes le resultaban más lejanos, como los pobres y los jóvenes. Entre ellos están los militantes del Movimiento Evita que viajaron desde Rosario hasta Buenos Aires para participar de la primera misa de León XIV en la Argentina.

“Somos muy seguidores de Francisco. Su palabra nos conmovió mucho y nos contagió el espíritu de solidaridad, de acción por el otro”, contó a DW Julián Oviedo. “Somos una organización social que tiene comedores, merenderos, talleres de boxeo y de fútbol, y un trabajo en el barrio que nos implica esto: ser solidarios, insistir en la humanidad, cuidar al hermano, cuidar al amigo”, explicó.

Con Francisco, la Iglesia también se abrió a colectivos que históricamente se habían sentido excluidos, como el feminista y el LGBTIQ+. Esa diversidad quedó a la vista en la misa celebrada en Buenos Aires, donde la emoción por el nuevo Papa se mezclaba con el recuerdo del anterior. “Siento que quizás Francisco también puede estar presente desde arriba hoy. En Argentina fue muy discutido por algunos, pero creo que eso queda atrás”, dijo uno de los asistentes. Otro destacó la importancia de la visita “para la unidad entre nosotros” y para reivindicar la fe de “un país que siempre fue de fe, pero más todavía con Francisco”. Hubo quienes pusieron el acento en los jóvenes y las familias, y quienes apenas podían describir lo que sentían: “No tengo palabras, tengo un nudo en la garganta”.

La segunda misa del viaje, que dura cuatro días, se celebró en Córdoba. Su arzobispo, Ángel Rossi, observa un renovado interés de las nuevas generaciones por lo espiritual. “Hay un deseo de presencia y de pertenencia. No todo es hacia la Iglesia como institución, pero sí hay una movida espiritual fuerte, una juventud ansiosa de espiritualidad y muy fuerte en sus compromisos”, señaló.

La visita también deja un mensaje que contrasta con el del presidente Javier Milei. En su primer discurso en el país, pronunciado frente al mandatario, León XIV reivindicó a los sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno: las personas con discapacidad, la universidad, la ciencia, los jubilados, los inmigrantes, los pueblos originarios y el medio ambiente.

Tras Córdoba, la agenda papal continuó con una vigilia de jóvenes en Buenos Aires y concluyó con una misa en el santuario de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, que fue multitudinaria. Una gira que, más allá de sus cuatro días, promete dejar su estela.

AR