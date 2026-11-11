El Gobierno rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea

El Gobierno argentino rechazó este miércoles la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea, en una nueva escalada de las tensiones diplomáticas entre ambos países. La medida de Teherán fue una respuesta a la resolución adoptada por la administración de Javier Milei en marzo pasado, cuando incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de grupos terroristas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino calificó la decisión como una acusación “inadmisible” contra dos instituciones que forman parte de las Fuerzas Armadas nacionales y que, según subrayó, actúan bajo el orden constitucional y dentro del marco del derecho internacional.

La Cancillería sostuvo que tanto la Armada como la Fuerza Aérea cumplen sus funciones con sujeción a la Constitución Nacional, las leyes argentinas y los tratados internacionales, además de respetar la soberanía de los Estados.

La respuesta oficial llegó después de que el Ministerio de Exteriores iraní anunciara la inclusión de ambas fuerzas en su lista de organizaciones terroristas. Teherán justificó la medida como una reacción al “acto hostil” que, a su entender, representó la decisión argentina de declarar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El gobierno iraní invocó una legislación que establece medidas de reciprocidad contra aquellos países que acompañen o respalden la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

“Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió el Ministerio de Exteriores de Irán al comunicar su decisión.

El conflicto por la Guardia Revolucionaria

La nueva controversia tiene su origen en la decisión adoptada por el Gobierno argentino a fines de marzo, cuando incorporó a la Guardia Revolucionaria de Irán a su registro de organizaciones terroristas.

En aquella oportunidad, la administración de Milei argumentó que la medida se sustentaba en informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales y actos de terrorismo cometidos en territorio argentino.

La resolución estuvo vinculada con los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994. Ambos ataques dejaron decenas de muertos y centenares de heridos, y sus responsables todavía no fueron juzgados en la Argentina.

Las investigaciones judiciales argentinas atribuyeron responsabilidad a funcionarios iraníes y a integrantes de la organización libanesa Hizbulá por los atentados.

En su respuesta de este miércoles, la Cancillería volvió a poner el foco en esas causas y cuestionó la falta de colaboración de Teherán con los tribunales argentinos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que siguen vigentes órdenes internacionales de detención contra ciudadanos iraníes acusados de participar en los ataques y denunció que algunos de los requeridos por la Justicia fueron designados para ocupar cargos de alta responsabilidad en su país.

“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, señaló el comunicado.

En ese sentido, el Gobierno reiteró su exigencia de que Irán coopere con las investigaciones y ponga a disposición de los tribunales a las personas reclamadas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y expresó su solidaridad con sus familiares y con la comunidad judía argentina.

Una escalada que también involucra a otros países

La decisión contra las Fuerzas Armadas argentinas se inscribe en una serie de medidas similares adoptadas por Teherán frente a gobiernos occidentales que sancionaron o declararon terrorista a la Guardia Revolucionaria.

A comienzos de noviembre, Irán incluyó en su lista de organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas, mientras que clasificó al servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, MI6, como un organismo hostil.

El gobierno iraní presentó esas resoluciones como una respuesta a las acciones del Reino Unido contra la República Islámica, entre ellas su participación en operaciones militares vinculadas con el conflicto regional.

Estados Unidos había declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La Unión Europea adoptó una medida equivalente en enero de este año, después de la represión de las protestas contra el gobierno iraní.

En el caso argentino, el enfrentamiento diplomático se encuentra atravesado además por las investigaciones sobre los atentados de 1992 y 1994, que siguen siendo uno de los principales puntos de conflicto entre Buenos Aires y Teherán.

La Cancillería cerró su pronunciamiento con una nueva condena al terrorismo y la ratificación de su compromiso con el esclarecimiento de ambos ataques, mientras la relación bilateral suma otro episodio de confrontación.

Con información de la agencia NA