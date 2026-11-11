Grandes empresarios y compañías aportaron más de US$ 3 millones para la visita del papa León XIV

Empresas nacionales y multinacionales, junto con algunos de los principales empresarios de la Argentina, contribuyeron con más de tres millones de dólares para financiar la visita del papa León XIV al país, que se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre. A los aportes económicos se sumaron donaciones de vehículos, equipamiento y distintos servicios necesarios para la organización de las actividades del pontífice.

De acuerdo con la información proporcionada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el sector privado reunió algo más de US$ 3 millones. Esa cifra no incluye las contribuciones realizadas mediante la provisión de bienes y servicios, que también formaron parte del operativo desplegado durante los cuatro días de la visita.

La nómina de empresas que colaboraron con la organización reúne a algunas de las principales compañías que operan en el país, entre ellas Corporación América, Santander, Edenor, Edemsa, Mercedes-Benz, Grupo Techint, Vista Energy, Toyota, Toyota Kansai, Movistar, Accenture, OSDE y PwC.

También figuran Mercado McCann, Hoopla, Dolmen Buenos Aires Hotel, Dòkita, Bodegas CARO, Quento Snacks, Establecimiento Metalúrgico GCD, De Petris, Marriott Buenos Aires, Andreani, Leguizamón Pondal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Rural, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y la Oficina del Libro de la CEA.

Además de las contribuciones institucionales, hubo aportes individuales de empresarios de distintos sectores de la economía. Entre ellos aparecen Jorge Brito, presidente del Banco Macro; José Luis Manzano, vinculado a Edenor y Edemsa; Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Paolo Rocca, del Grupo Techint; Miguel Galuccio, de Vista Energy; y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni.

Una de las colaboraciones más importantes en términos materiales fue la de Toyota, que fabricó y donó dos papamóviles a partir de camionetas Hilux producidas en su planta de Zárate. Los vehículos fueron acondicionados por la empresa Vallé Equipamientos para permitir los desplazamientos del pontífice y su contacto con los fieles.

Por su parte, Santander y Mercedes-Benz participaron en el financiamiento de los kits destinados a los voluntarios que colaboraron con la organización de las actividades realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El esquema de financiamiento de la visita combinó fondos del Estado nacional, recursos de la Iglesia católica y contribuciones privadas. A estas fuentes se agregaron las donaciones de los fieles, canalizadas mediante colectas y a través del Programa FE.

De esta manera, una parte de los gastos que demandó la presencia de León XIV en la Argentina fue cubierta por un conjunto de compañías y empresarios de sectores tan diversos como la energía, las finanzas, la industria automotriz, las telecomunicaciones y los servicios.

Con información de la agencia NA