“Argentina, levántate y camina”: el último mensaje de León XIV frente a dos millones de personas y la dirigencia peronista

El Papa León XIV bajó del papamóvil antes de llegar a la Basílica de Luján y caminó unos metros antes de ingresar a la carpa donde le hablaría a las millones de personas que habían peregrinado a verlo. Entre los miles de feligreses, lo esperaba gran parte de la dirigencia peronista. Ilusionados ante la posibilidad de presenciar el último mensaje papal, los peronistas se sentían legitimados: la gira del Sumo Pontífice por la Argentina llegaba a su fin, pero dejaba detrás de sí una agenda de “justicia social” que contrastaba abiertamente con la gestión libertaria. Ninguno quería decirlo mientras el Papa todavía estuviera pisando suelo argentino, pero el peronismo observó la movilización social que generó su visita y se ilusionó.

En su último día en la Argentina, el Papa celebró misa con una casulla sacerdotal celeste y blanca. En el centro tenía una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina que fue canonizada por León XIII, el papa que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia católica y cuyo nombre Robert Francis Prevost tomó para su papado. Su pontificado, recordó León, comenzó un 8 de mayo: el día que se conmemora a la Virgen de Luján. Los dos millones y medio de feligreses presentes –según cálculos del gobierno bonaerense– explotaron en aplausos cuando lo mencionó.

“Argentina, levántate y camina. Ama”, exclamó León XIV, durante su homilía. La misa, que duró casi una hora, fue el acto de cierre de la visita del Papa, que a las 14 horas se tomará un avión para viajar a Perú, el país donde vivió durante más de 20 años. “Pude ver la riqueza de Argentina, no sólo en su geografía sino en su gente. En los encuentros, las plazas, la creatividad, en la espontaneidad, y la vida que desborda a cada paso”, manifestó, agradecido.

“León, León, León”, coreaban los feligreses, muchos de los cuales habían llegado a Luján el día anterior. Armados de reposeras, bolsas de dormir y sillas plegables, los fieles pasaron la noche en la plaza frente a la basílica. Otros, en cambio, tuvieron que llegar peregrinando: a la medianoche, el gobierno provincial cerró el Acceso Oeste de la autopista, por lo que quienes viajaron el miércoles tuvieron que dejar el auto a 10 kilómetros de la ciudad y terminar el camino a pie. “Hice la peregrinación mil veces a Luján, cómo no voy a llegar ahora”, ironizó una de las mujeres que, sin cortar nunca el paso, dialogó con uno de los móviles apostados en el camino.

Fue un discurso de exaltación a la caridad y la solidaridad. No hubo alusiones a la justicia social, el respeto a las personas con discapacidad o la reivindicación de “Tierra techo y trabajo”, sino una homilía destinada a los fieles que lo habían ido a despedir. Habló de estar “cansados, defraudados y desorientados” y de que, en esos momentos, “necesitamos una brújula”. Recordó al Papa Francisco y habló de “mirar la vida con ojos de cielo y pintar las jornadas de color”.

El mensaje religioso, clásico, contrastaba con la postal dirigencial bajo el altar. Allí estaba el gobernador Axel Kicillof, organizador del evento, junto a su esposa, Soledad Quereilhac, y sus funcionarios, como “Carli” Bianco, Andrés “Cuervo” Larroque, Estela Díaz y la vice Verónica Magario. A unos metros, parados juntos, estaban también Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Grabois. También estaba presente gran parte de la dirigencia camporista, con Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli a la cabeza.

Ninguno quiso, sin embargo, hacer declaraciones sobre las repercusiones políticas de la visita del Papa. “No es el momento para entablar polémicas con Milei. Que haga lo que quiera, pero que escuche a un pueblo que, cuando moviliza millones de personas, demuestra que el mensaje del Papa lo interpela”, deslizó Kicillof, antes del encuentro.

Unas horas antes, en diálogo con El Destape, el gobernador bonaerense agregó que “partidizar” la visita de León XIV sería un “error” porque su mensaje era “universal”: “Al Gobierno le puede incomodar la agenda del Papa porque lo pone a escuchar a pibes adicciones, personas con discapacidad. Pero es un posicionamiento que está en contra de la derecha a nivel internacional”, explicó.

A unos metros de donde estaba sentado, frente al escenario, se encontraba Diego Santilli, que había sido invitado por la Gobernación. El jefe de Gabinete se encontraba escoltado por el ministro de Salud, Mario Lugones, y por Fabián Fernández, el secretario de Comunicación del Gobierno. También estaba Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei que fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito a raíz de una investigación periodística de la Revista Noticias que reveló movimientos millonarios de una de sus cuentas bancarias. También estaba, alejado de sus ex compañeros, el ministro de Turismo, Daniel Scioli.

Durante los últimos tres días de gira papal, el peronismo celebró las palabras de León XIV como un espaldarazo a sus críticas al modelo de Javier Milei. Su reivindicación a la “justicia social”, la defensa a las personas con discapacidad e, incluso, la frase “la economía al servicio de las personas” fueron leídas en clave local como aguijonazos directos a las políticas de Milei. La dirigencia peronista, que todavía está festejando el triunfo de Lula da Silva en Brasil, analizó que su agenda opositora era legitimada por el mismo Papa.

Para afuera, sin embargo, se intentó simular una tregua. Tanto con el Gobierno como puertas adentro, entre las diferentes tribus del panperonismo. Una tregua que durará hasta el jueves, cuando la dirigencia peronista retome las discusiones que había puesto en pausa y empiece a preguntarse por el día después.

MCM/CRM