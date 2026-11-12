Nvidia se plantea el despido de Jensen Huang por su relación con una espía china y con otra ejecutiva de la empresa

La junta directiva de Nvidia se reunió este miércoles para debatir el futuro de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, según publican medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The New York Times. De acuerdo con estos medios, la dirección de Nvidia se plantea el despido de Huang tras revelarse que mantuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva a su cargo, así como con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses identificaron como espía china.

La posible salida de Huang abriría un capítulo de incertidumbre para Nvidia, el principal fabricante de chips de inteligencia artificial, y tendría grandes repercusiones. La empresa es un pilar del auge de la IA y una de las compañías cotizadas más valiosas del mundo: controla aproximadamente el 90% del mercado de los chips utilizados en los grandes proyectos de IA que impulsan la economía estadounidense.

Ese dominio convirtió a Huang en una de las personas más ricas del mundo, así como en un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump ya había sido informado sobre la relación de Huang con la mujer que se cree que es una agente de inteligencia china, y lo que hizo fue defender a su amigo, calificándolo de “hombre honorable” que no sabía que la mujer era una agente china.

Huang, de 63 años, dirige todos los aspectos del negocio de Nvidia como consejero delegado, y los miembros de su familia fueron ascendiendo de forma constante en la empresa. También es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación del 3,56%.

El escrutinio público sobre Huang comenzó después de que The New York Times adelantara que las agencias de inteligencia estadounidenses habían descubierto que había entablado una estrecha relación con una ciudadana china y compradora de chips, de quien las autoridades estadounidenses concluyeron que estaba recabando información para Pekín.

La compradora de chips era Alice Huang o Huang Le, cuya biografía indicaba que había trabajado en China como reportera de televisión antes de convertirse en alta directiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur que se había convertido en uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático, informa el NYT.

Esta empresa había comprado chips por valor de más de 4.800 millones de dólares desde junio de 2024.

China negó las acusaciones de espionaje y Huang no se manifestó.

Este miércoles, el NYT informó de que Huang también mantenía una relación extramatrimonial con una ejecutiva que estaba a su cargo.

El código de conducta de Nvidia insta a los empleados a “evitar situaciones que generen conflictos”, incluidas las “relaciones personales”.

La empresa afirma que “investiga de inmediato las denuncias de conducta indebida”. Muchas empresas cuentan con políticas que prohíben a los directivos mantener relaciones con sus subordinados.