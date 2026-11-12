Israel bombardea dos veces un hospital en el sur de la Franja de Gaza y mata a al menos seis personas

Israel atacó el hospital gazatí de Nasser, en el sur de la Franja, durante la madrugada de este jueves, con un bombardeo en el que murieron al menos seis personas y una treintena resultaron heridas, incluidos miembros del personal sanitario, según informaron fuentes de este centro médico y confirmó el Ejército israelí.

Fuentes del personal hospitalario, que incluyen a profesionales gazatíes y británicos, denunciaron que el Ejército israelí realizó dos bombardeos con drones militares contra el ala quirúrgica del hospital poco después de la medianoche. Los proyectiles provocaron daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio.

Según informó el hospital, los seis fallecidos en el ataque, entre los que hubo un niño, son Yihad Naim Muhamad Abu Tilk, de 13 años; Jaled Suleiman Ibrahim Abu Anza, de 53; el médico Rizq Ahmed Ibrahim Abu Shaira, de 52; Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, de 45; Saif Gazi Muslim Abu Hatab, de 28; y Muhamad Nafiz Musa Abu Awad, de 27.

“Durante la noche, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y el Shin Bet [el servicio de inteligencia interior] atacaron a un terrorista de alto rango de Hamas y a otros terroristas del ala militar de Hamas mientras operaban dentro del Hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza”, señaló a su vez un comunicado del Ejército israelí. El supuesto objetivo del ataque era, Muhamad abu Ismail, identificado como el presunto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamas.

Los militares israelíes acusaron a Hamas, sin aportar pruebas, de “almacenar armas” en el hospital, así como de “realizar interrogatorios y torturas”, “operar salas de comando” y establecer “puestos de observación y refugios para terroristas” dentro del complejo hospitalario. Hamas lo tildó estas explicaciones de “mentiras”.

Pese a que la nota del Ejército israelí afirma que se tomaron “medidas para reducir los daños a los civiles” como el uso de “municiones de precisión y vigilancia aérea”, el personal del hospital, en el que unos 800 pacientes se encontraban ingresados en el momento del ataque, denunció no haber recibido ningún tipo de advertencia u orden de evacuación.

“Atacar un centro médico —donde hay pacientes que reciben tratamiento y equipos que cumplen con su labor humanitaria y profesional— constituye un grave atentado contra el sistema sanitario y una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de las instalaciones médicas, su personal y los pacientes”, denunció en un comunicado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

El ministro de Defensa se jacta de la acción

El ministro israelí de Defensa en funciones, Israel Katz, se jactó del ataque y defendió que, pese a que Israel está pendiente de formar nuevo gobierno, el Ejecutivo interino puede tomar este tipo de decisiones con normalidad. “No requerimos la aprobación de la oposición ni de ninguna autoridad jurídica para ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que lleven a cabo ataques selectivos en Gaza, operaciones defensivas y ofensivas en el Líbano; el mantenimiento de una zona de seguridad en Siria [...]; la evacuación de un barrio utilizado por terroristas en Hebrón (Cisjordania)”, afirmó Katz en un comunicado.

Un ataque genocida, según médicos israelíes

La organización Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI por sus siglas en inglés) condenó el bombardeo, que calificó de “continuación del genocidio” en la Franja de Gaza.

“El genocidio de Israel en Gaza continúa bajo la apariencia de un alto el fuego. Los ataques reiterados contra hospitales y personal sanitario están devastando aún más un sistema de salud ya de por sí destrozado, privando a los palestinos en Gaza del acceso a atención médica esencial y de la posibilidad de recuperarse y vivir con dignidad”, afirma un comunicado publicado por la ONG.

El ataque se produjo pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel mató a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.

EFE