Martin McDonagh: “Antes EE.UU. mantenía sus crímenes ocultos, ahora ya no esconde lo que hace mal”

Un agente de la CIA que pierde la memoria y quiere escribir su propia biografía para que quede constancia de sus hazañas —que en ojos de cualquier otra persona serían golpes de Estado o magnicidios— es una idea que solo puede salir de una mente brillante como la de Martin McDonagh. El dramaturgo, guionista y cineasta siempre se caracterizó por ese tipo de genialidades que luego reviste con su estilo ácido y su humor sardónico con un punto cínico. Un cinismo que, a veces, le hacía parecer incluso despolitizado, como si se resignara a lo que pasa alrededor y solo se dedicara a escribir brillantes líneas de diálogo con lo que observaba a su alrededor.

Sin embargo, la propia actualidad terminó entrando como un bulldozer en su escritura gracias a Wild Horse Nine. Él mismo reconocía en el pasado Festival de Venecia que, una vez que tuvo claro que sus dos protagonistas serían dos agentes de la CIA en los preámbulos del golpe de Estado en Chile y el asesinato de Allende, todo cambió. El resultado es su película más frontalmente política, una metáfora sobre la memoria colectiva gracias a esa idea del espía que pierde la suya. McDonagh no apunta solo a Chile, sino a todos los golpes de Estado cometidos por EEUU e incluso se abre a meter el asesinato de Kennedy en su coctelera. Todo sin perder sus afiladas réplicas.

De la mano de un brillante John Malkovich que apunta a su primer Oscar, McDonagh mira al pasado y al presente. Él mismo explicaba posteriormente en una entrevista con elDiario.es que originalmente la historia hablaba de un padre y un hijo. “No tenían nada que ver con la CIA ni nada por el estilo. La historia estaba ambientada en la época actual, pero no terminaba de funcionar hasta que empecé a pensar en el golpe de Estado y en la implicación de la CIA en él. Una vez que introduje ese elemento todo encajó. Pude abordar la dimensión política de los hechos, un tema que me interesó desde mi adolescencia, y centrarme en cuestiones como la culpa, el remordimiento y todos esos sentimientos que experimenta el personaje de John Malkovich”, desarrollaba.

La pérdida de memoria de su personaje le sirvió para abordar “los hechos que le provocan un sentimiento de culpa”, y eso entronca con ese golpe de Estado, porque McDonagh tiene claro que “recordar lo que ocurrió en Chile es algo esencial”. En ese rescate de la memoria, el cineasta utiliza canciones de Violeta Parra y Víctor Jara, que incluso aparece como personaje en un momento. El director dice que primero “quería ser veraz con ese año, 1973”, pero no esconde que le gustaría que “el público de EEUU, que desconoce la historia de Víctor Jara y su música, o la de Violeta Parra, empiece a indagar al respecto”. “Si los jóvenes empiezan a buscar sobre ellos y descubren algo que no sabían, como cineasta sería maravilloso”, añade.

A la reflexión de John Malkovich desde Venecia, que aseguraba que no estaba “del todo convencido de que vivamos en una democracia”, el director añade otra duda: “No sé si la situación actual es mejor que la de entonces”. “Da la impresión de que el Gobierno de EEUU ya no intenta ocultar las cosas que hace mal, y no sé si eso es algo positivo. Parece que se estuvieran volviendo más torpes; y tal vez eso sea algo bueno, pero tal vez no. No lo sé. Sin duda son temas interesantes para plantear en una película: en el pasado mantenían sus crímenes ocultos frente a la situación actual, en la que ya no lo hacen. Sin embargo, al escribirla, mi intención era simplemente ser fiel a lo que ocurrió en 1973. No pretendía que la historia fuera un reflejo de la actualidad, pero sé que es inevitable verla a través de una mirada moderna”, opina.

He tenido suerte con todas mis películas; no he sufrido ningún tipo de injerencia por parte del estudio. Espero que no cambie con todas estas fusiones. Supongo que habrá que luchar contra ello Martin McDonagh — Cineasta

La película juega con material de super-8 y una estética que remite directamente a los thrillers y películas de los años 70, pero sin querer glamourizarla o ser nostálgico con los acontecimientos reales, sino como reivindicación de la que es la época favorita de la historia del cine de Martin McDonagh. Buscaron “colores y las paletas cromáticas vibrantes y capturar ese tono algo sombrío característico de las películas estadounidenses de aquel momento”.

Como siempre desde hace unas cuantas películas, desde su presentación en la Mostra comenzaron los rumores sobre las posibles nominaciones a los Oscar, donde aparece como una de las favoritas. Aunque desde fuera pueda parecer que no es un cineasta al que le guste todo ese espectáculo, confiesa que no le desagrada. “No ruedo películas con mucha frecuencia; digamos que hago una cada cuatro años. Así que cuando pasa esto, pienso que al menos sirve para que más gente se entere de la existencia del filme y, espero, se animen a ir a verlo. Sobre todo tratándose de una película cuya temática no es precisamente la más sencilla para los estándares de Hollywood. Está bien que el público sepa que va a encontrar dos, o más, interpretaciones extraordinarias. Que el revuelo que generan esas conversaciones les lleve a interesarse por el trabajo de John Malkovich y Sam Rockwell. Para mí, todo eso contribuye a que más gente vea la película. Así que... me parece bien”, señala.

De momento, en un contexto cambiante de la industria, de fusiones entre productoras, él sigue manteniendo su independencia gracias a Searchlight, la filial indie de la Fox que adquirió Disney y que le sigue dando carta blanca para proyectos alejados del algoritmo de Hollywood. Cruza los dedos y confía en que “eso no cambie”: “He tenido suerte con todas mis películas; no he sufrido ningún tipo de injerencia por parte del estudio en lo que respecta al aspecto artístico o a la libertad con la que quiero realizar mis filmes. Hasta ahora, he estado en una posición afortunada. Espero que esto no cambie con todas estas fusiones, pero supongo que tendremos que luchar contra ello y ver qué sucede”.

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