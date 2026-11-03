Series y películas que llegan al streaming en noviembre: Rodrigo de la Serna, ‘Blade Runner 2099’ y clásicos que vuelven

Las principales plataformas de streaming anunciaron para noviembre lanzamientos muy destacados. Además de nuevas temporadas de series y el estreno de películas esperadas, durante todo el mes habrá también lugar para producciones argentinas y la vuelta de clásicos.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de noviembre a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. Gordon. Netflix anunció para este mes Gordon, una nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna. Se trata, según adelantaron, de un thriller “inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios”.

Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, la serie de siete capítulos está encabezada por de la Serna, (como Aníbal Gordon), y completan el elenco: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer.

“La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, señaló Trapero en un comunicado que difundió Netflix.

La serie Gordon se podrá ver por Netflix a partir del 18 de noviembre.

2. Blade Runner 2099. “50 años después de Blade Runner 2049, Cora, una fugitiva que busca dejar atrás su pasado, asume la identidad de una Blade Runner. Junto a Olwen, una replicante al borde de la muerte, deberá encontrar a un fugitivo que oculta un secreto capaz de destruir su ciudad”, informó en un comunicado Amazon Prime Video sobre este esperado lanzamiento en formato de serie.

La serie Blade Runner 2099 se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del 25 de noviembre

3. La edad dorada. La cuarta temporada de esta serie está disponible en la plataforma de HBO Max desde comienzos de mes.

“Bertha Russell cambió la alta sociedad, pero a un costo. Ahora, su familia deberá afrontar las consecuencias, mientras Agnes van Rhijn aprovecha una oportunidad para recuperar su posición. Por su parte, Marian comienza a forjar su propio camino y Peggy lucha por ser aceptada por la familia de su futura pareja. En esta nueva era, hay que tener cuidado con lo que se desea”, informó la plataforma sobre esta nueva entrega de la serie.

Del elenco forman parte Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth y Jack Gilpin, entre muchísimos otros.

La cuarta temporada de la serie La edad dorada está disponible para ver por HBO Max desde el 1 de noviembre.

4. Making Marie Antoinette. “En Making Marie Antoinette, Eleanor Coppola documenta el rodaje de la película de su hija, Sofia Coppola, quien a los 34 años enfrentaba el desafío de dirigir una de sus obras más emblemáticas. Entre los detalles del set y los momentos detrás de cámaras, este documental ofrece una mirada íntima al proceso creativo de la cineasta, así como a la experiencia de una madre que observa a su hija abrirse camino en el cine. Un homenaje mutuo entre dos grandes mujeres y una entrañable complicidad madre e hija”, informó Mubi sobre este lanzamiento de noviembre.

El documental Making Marie Antoinette se podrá ver a través de Mubi a partir del 6 de noviembre.

5. Percy Jackson y los dioses del Olimpo. “La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo lleva por primera vez a la pantalla La Maldición del Titán, el tercer libro de la exitosa saga de Disney Hyperion escrita por el aclamado autor Rick Riordan. Las apuestas serán más altas que nunca mientras Percy se enfrenta a la repentina desaparición de Annabeth y a la inminente Gran Profecía que le da el Oráculo de Delfos, que dictará el destino del Olimpo. Según la profecía, un semidiós hijo de los ”Tres Grandes“ está destinado a llevar al Olimpo a nuevas alturas o provocar su caída, poniendo en juego también su propia vida”, detalló Disney+ en un comunicado sobre este estreno.

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se podrá ver por Disney+ a partir del 20 de noviembre.

6. Palomas negras. Netflix anunció para este mes la llegada de la segunda temporada de esta serie de espionaje.

“Mientras Helen se adapta al rol de esposa del primer ministro y Sam recibe un ultimátum, un ataque contra Reed los lleva a buscar respuestas de forma desesperada”, adelantó la plataforma.

La segunda temporada de Palomas negras se podrá ver a través de Netflix desde el 5 de noviembre.

7. The Curse. “Creada por Nathan Fielder y Benny Safdie, The Curse es una serie que combina la sátira social con el humor incómodo y lo inquietante”, informó en un comunicado la plataforma Mubi.

“Emma Stone, Nathan Fielder, el mismo Safdie, se unen para dar vida a esta historia en la que los recién casados, Whitney y Asher intentan impulsar un proyecto inmobiliario sustentable mientras graban un reality y enfrentan acusaciones de gentrificación. Sin embargo, una supuesta maldición pone a prueba sus convicciones y su matrimonio, desdibujando los límites entre la ambición, las buenas intenciones y la explotación”, agregaron desde la plataforma.

La serie The Curse podrá ver en Mubi a partir del 19 de noviembre.

8. La emperatriz divorciada. “Basada en el exitoso webtoon del mismo nombre, La emperatriz divorciada narra la tensa relación entre la querida Emperatriz Navier y su esposo, el Emperador Sovieshu, del Reino del Este. En medio de una creciente inquietud en todo el reino, la relación de la pareja comienza a resquebrajarse cuando Sovieshu se enamora de una esclava fugitiva e intenta hacer lo imposible por conquistar su corazón”, adelantaron desde Disney+ sobre este lanzamiento.

“Sin estar dispuesta a comprometer su dignidad, Navier accede a las peticiones del emperador bajo una condición: que se le permita volver a casarse con su rival, el Príncipe heredero Heinrey del Reino del Oeste. Lo que sigue es una historia de amor, pasión y arrepentimiento que pone en riesgo el destino de todo un reino, mientras Navier lucha por recuperar su poder”, agregaron.

La emperatriz divorciada se podrá ver a través de Disney + desde el 4 de noviembre.

9. La mangosta. “Ryan ‘Fang’ Flanagan (Liam Neeson), un veterano de guerra acusado injustamente de un crimen, huye de la policía a bordo de un Mustang Shelby Cobra GT 65. Sin nada que perder, protagoniza una intensa persecución por las carreteras del país”, informó Amazon Prime Video sobre esta película de acción que llega este mes a su menú.

La película La mangosta estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 4 de noviembre.

10. 12 12 12. Apple TV+ anunció para este mes el lanzamiento de esta serie de acción que tiene como protagonistas a Anthony Mackie y Jamie Dornan.

“La historia sigue a un agente del FBI caído en desgracia y a un criminal profesional estadounidense, que se enfrentan en un juego del gato y el ratón alrededor de un ambicioso robo a una bóveda bancaria ubicada en las profundidades de Zúrich. Cada episodio desarrolla la trama a través de tres líneas temporales: los 12 meses de preparación del golpe, las 12 horas que dura el atraco y los 12 días posteriores, cuando las consecuencias del asalto comienzan a salir a la luz”, adelantó la plataforma.

La serie 12 12 12 estará disponible en Apple TV+ a partir del 13 de noviembre.

11. Ciudad de Dios: la lucha no para. HBO anunció para este mes el regreso, con su segunda temporada, de esta producción original de la plataforma.

“Tras una serie de pérdidas que sacuden a la comunidad, Wilson, Berenice, Leka y Cenoura enfrentan una disputa que va más allá del narcotráfico e involucra a la política, la milicia y la corrupción. Entre nuevas alianzas y crecientes conflictos, la lucha está lejos de terminar”, informaron sobre lo que ocurrirá en esta nueva entrega.

Del elenco forman parte Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Andréia Horta, Matheus Nachtergaele, Sabrina Rosa, Luellem de Castro, Kiko Marques, Rafael Lozano, Otavio Linhares, Victor Andrade, Dhonata Augusto y Shirley Cruz, entre otros.

La segunda temporada de Ciudad de Dios: la lucha no para se podrá ver a través de HBO Max a partir del: 8 de noviembre.

12. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Vuelve esta producción con su tercera temporada, de la mano de Amazon Prime Video.

“La temporada tres tiene lugar en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, atar a todos los pueblos a su voluntad y al fin gobernar toda la Tierra Media”, informó en un comunicado la plataforma.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se podrá ver a través de Amazon Prime Video desde el 11 de noviembre.

13. Hermanastras. “¿Estás seguro de que conoces la historia de las ‘malvadas’ hermanastras de Cenicienta? Harta de vivir bajo la sombra de Cenicienta, Lilith (Ali Wong) roba la varita mágica del Hada Madrina (Bette Midler) y junto con su hermana Margot (Stephanie Hsu), se adueña del Baile Real, dándole un giro completo al cuento que todos conocemos y condenando al reino a merced de Priscilla (Nikki Glaser), una villana manipuladora que aprovecha la oportunidad para apoderarse del trono. Ahora, Lilith deberá hacer mancuerna con Cenicienta (Amanda Seyfried) para enfrentarse a trolls motociclistas, escapar de un grupo de maleantes y atravesar el Bosque de los Gritos en una aventura épica para salvar al reino y, más que nada, su relación de hermanas”, informó Netflix sobre esta producción animada que llegará a su menú este mes.

La película animada Hermanastras llegará a Netflix el 20 de noviembre.

14. El deshielo. “Mientras la nación se recupera de décadas de dictadura militar, El deshielo, dirigida por Manuela Martelli, aparece para desenterrar secretos familiares y nacionales largamente ocultos. Tras la desaparición de Hanna, una joven esquiadora alemana en Chile, Martelli logra dar cuerpo al silencio de una nación que ha debido hacer caso omiso frente a la injusticia. Luego su paso por el 79 Festival de Cannes y el 74 Festival de San Sebastián, la película se posiciona como la seleccionada de Chile para los premios Oscar 2027”, informó Mubi sobre este lanzamiento.

La película El deshielo llegará a Mubi el 13 de noviembre.

AL