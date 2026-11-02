Con dos hombres más, muchas polémicas y poco fútbol, Boca le ganó a River un Superclásico caliente

Boca le ganó como local por 1 a 0 a River, con dos hombres más, en el Superclásico que disputaron esta tarde, en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

A los 27 minutos de la primer etapa, el defensor Lautaro Di Lollo, de cabeza, convirtió el gol “xeneize” tras un centro desde el tiro de esquina del colombiano Sebastián Villa.

Desde los 10 minutos de iniciado el encuentro, River jugó con diez hombres por la expulsión del defensor Lucas Martínez Quarta tras un agarrón al uruguayo Miguel Merentiel que fue revisado en el VAR.

El desarrollo del juego quedó condicionado desde su inicio debido a una gran polémica arbitral, ya que cuando apenas transcurrían nueve minutos de la etapa inicial, Lucas Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel en una jugada de manifiesta ocasión de gol.

En primera instancia, el árbitro Ramírez no sancionó la infracción, pero tras la revisión recomendada por el VAR, acudió al monitor, rectificó su decisión y expulsó correctamente al defensor por ser el último hombre.

La temprana roja desequilibró tácticamente a River y potenció el rendimiento de Boca por lo que el “Xeneize” aprovechó el envión anímico y superioridad numérica para abrir el marcador a los pocos minutos mediante un certero cabezazo de Lautaro Di Lollo, quien conectó la pelota tras un tiro de esquina ejecutado por Villa.

Con la ventaja a favor, el conjunto local manejó los tiempos y generó argumentos futbolísticos sólidos en el cierre del primer tiempo, lo que acumuló incluso ocasiones claras para estirar la diferencia en el marcador.

En el complemento, River intentó reconfigurar su esquema y protagonizó un arranque prometedor; sin embargo, ese envión ofensivo se diluyó rápidamente ante la resistencia defensiva del rival.

El arbitraje de Ramírez volvió a estar en el centro de las protestas de la visita, primero por la exigencia de una segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes que el juez omitió sancionar, y más tarde por un presunto penal sobre Nicolás Otamendi que no fue revisado por la terna arbitral.

La mínima diferencia en el resultado mantuvo la tensión latente hasta los instantes finales del encuentro pero la situación se agravó aún más para el “Millonario” cuando Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Blanco.

Al retirarse del campo de juego, el lateral visitante realizó gestos provocativos hacia el público local y con una ventaja de dos hombres de más en el tramo definitivo del cotejo, Boca administró los tiempos sin sobresaltos.

Con este triunfo clave, el “Xeneize” celebró una victoria vital que lo ubica a un solo paso de la gloria y ahora dependerá de sí mismo en la última jornada, ya que se coronará campeón de la Tabla Anual si logra derrotar a Defensa y Justicia en su próximo compromiso.

Síntesis del partido:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Goles en el primer tiempo: 27m Lautaro Di Lollo (B).

Expulsados en el primer tiempo: 10m Lucas Martínez Quarta (R).

Expulsados en el segundo tiempo: 34m Gonzalo Montiel (R).

Cambios en el primer tiempo: 13m Lautaro Rivero por L. Beltrán (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Ayrton Costa por Herrera (B); Lautaro Pereyra por Silva (R); 17m Alan Velasco por Flores (B); 26m Sebastián Driussi por Almada (R); Juan Cruz Meza por Andrada (B); 31m Enner Valencia por Merentiel (B); 40m Giovanni González por Galván (R); 43m Carlos Palacios por Villa (B); Tomás Belmonte por Paredes (B).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.