Sin Milei, pero con Caputo y Santilli, la UIA hace su conferencia anual en medio de la crisis de la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes su 32ª Conferencia Industrial en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno.

El encuentro contará en la apertura con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes marcarán el pulso político y económico de la apertura.

La conferencia se desarrollará mientras las estadísticas reflejan la profundización del parate fabril, que registró un retroceso del 3,2% en agosto según el IPI del INDEC, y en medio de advertencias privadas sobre un contexto recesivo.

El evento comienza a las 9 con las palabras de bienvenida a cargo de Silvio Zurzolo, presidente de la 32ª Conferencia Industrial, previo a la charla de Caputo y Macri.

A lo largo de la jornada, la agenda abordará temáticas estratégicas para la competitividad argentina. Estarán presentes a partir de las 10:15 los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), bajo la moderación de Roberto Cacciola (presidente de CAEM).

El acto de clausura de la conferencia está programado para las 13:40 y contará con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quienes ofrecerán el balance político y gremial empresario del encuentro.

El planteo de la UIA al Gobierno: gas de Vaca Muerta, costos de la energía y distribución para las PyMEs

A fines de octubre, la Unión Industrial Argentina se reunió con el Gobierno nacional y le planteó la necesidad de avanzar en mejoras relacionadas con el sector energético.

La central industrial mantuvo un encuentro con la secretaria de Energía, María Tettamanti, en el que se analizó la situación del mercado energético, el abastecimiento de gas industrial, las inversiones en infraestructura y la competitividad del sector.

Uno de los puntos centrales recayó en la necesidad de avanzar en obras para que el gas de Vaca Muerta llegue “a todo el país” y “beneficie a las economías regionales y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)”.

“La entidad remarcó la importancia de bajar de forma sostenida los costos energéticos, equilibrando la rentabilidad de las inversiones con una ventaja estratégica para la industria”, indicó la UIA.

A su vez, se acordó avanzar en la contratación directa de energía para PyMEs, revisar costos de distribución y fortalecer el asesoramiento para que las empresas optimicen sus contratos y mejoren su competitividad.

En su reporte mensual de Junta Directiva, la organización industrial también abordó su postura sobre el reciente fallo que absolvió a los acusados por bloqueos contra una PyME en el marco de un paro de actividades. “El derecho a reclamar no puede confundirse con la decisión unilateral de impedir que una empresa opere y que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos de trabajo”, advirtieron desde el sector.

La industria volvió a caer en septiembre y no da señales de recuperación

La producción industrial registró en septiembre una caída de 3,4% en forma interanual y de 0,2% con relación a agosto, según un informe sectorial.

De esta forma, en el acumulado de nueve meses la producción manufacturera acumula una baja de 2,8% con relación al mismo período del año pasado y de 11% frente al período 2022-2023, de acuerdo a los datos que se desprenden del informe de que realiza la UIA.

De acuerdo a este trabajo, la actividad vinculada a la construcción presentó un comportamiento heterogéneo a partir de una baja de 1% en la venta de insumos para la construcción, mientras que los despachos de cemento crecieron 14%, impulsado por un crecimiento en el despacho de granel (asociado a obras de mayor escala) y por una suba de la demanda.

En lo que va del año, ambos indicadores acumulan bajas de -1,5% y -3%, respectivamente frente a 2025, y se encuentran más de un 25% por debajo de los niveles de 2022.

Sector por sector

Por su parte, el sector de metales básicos presentó un comportamiento dispar, con caída mensual en la producción de acero de 4%, mientras que la producción de aluminio primario creció en el mismo porcentaje respecto de agosto. En el acumulado del año ambos mantienen un desempeño positivo respecto de 2025 (aunque 13% debajo de 2022 en el caso del acero).

En tanto, la industria metalmecánica creció 2,5% respecto de agosto, sin embargo, no logró compensar la caída registrada en el mes de agosto y en lo que va del año se encuentra 5% por debajo de 2025, y 18% por debajo de 2022.

A su vez, la refinación de petróleo presentó una caída respecto de agosto de 5%. No obstante, continúa mostrando uno de los mejores desempeños del año, con un crecimiento acumulado de 6% frente a 2025 y un nivel 16% superior al de 2022.

Los segmentos vinculados a alimentos y bebidas presentaron un crecimiento mensual: bebidas (8,5%), faena vacuna (3,3%), porcina (1,9%), producción láctea (0,4%), con excepción de una baja de la molienda de oleaginosas (-5%). El sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto a 2025, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (producción láctea, faena porcina, y molienda), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).

Por su parte la producción de autos creció 1% respecto de agosto, sin embargo, se mantuvo en su nivel más bajo para un mes de septiembre de los últimos seis años, con una caída acumulada de 17% en lo que va del año y 20% por debajo de los niveles de 2022.

De igual manera, el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales creció 1% respecto de agosto y acumula un crecimiento de 5% respecto al bajo nivel registrado en 2025.