Massa se reunió con los estrategas de Lula y busca preparar un armado opositor para enfrentar a Milei

Sergio Massa mantuvo este lunes una reunión de dos horas con tres integrantes del equipo que trabajó en la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El encuentro se realizó en las oficinas del Frente Renovador y estuvo centrado en los desafíos de la oposición argentina de cara a las elecciones de 2027.

Participaron el diputado federal brasileño André Janones, conocido como “el general de Lula”, y los estrategas de comunicación Chico Kertész y Rafael Marroquim. Los tres tuvieron un papel en la campaña que permitió al actual presidente brasileño llegar nuevamente al Gobierno.

Janones, representante del estado de Minas Gerais, estuvo a cargo de parte de la estrategia digital. Kertész y Marroquim integraron el equipo de comunicación que diseñó la campaña electoral.

Durante la reunión, Massa planteó la necesidad de fortalecer la unidad opositora y avanzar en la construcción de un frente contra el Gobierno de Javier Milei. El objetivo del exministro de Economía es reunir a las distintas corrientes del justicialismo y sumar a dirigentes de otras fuerzas políticas.

En ese marco, el exintendente de Tigre escuchó las experiencias de la campaña brasileña y tomó nota de las estrategias políticas, territoriales y comunicacionales desplegadas para conseguir la victoria de Lula.

Un antecedente durante la campaña de 2023

No fue el primer contacto entre Massa y la delegación brasileña. Ambos sectores ya habían mantenido conversaciones durante la campaña presidencial argentina de 2023. En aquella oportunidad, el intercambio giró en torno a los recursos que habían permitido a Lula revertir el resultado de la primera vuelta electoral.

La reunión también generó una reacción del Gobierno nacional. El canciller Pablo Quirno ironizó sobre el encuentro en su cuenta de X, donde publicó: “Más cantado que Despacito…”.