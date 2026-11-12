La Noche de la UBA: de Julián Álvarez y Duki a Bizarrap, Ginóbili y Colapinto, una cruzada solidaria para transformar el Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires apuesta este año a un formato poco habitual en el mundo académico, pero con un objetivo profundamente ligado a su misión pública: reunir recursos para fortalecer uno de los hospitales universitarios más importantes del país.

Con esa meta nació “La Noche de la UBA”, una gala benéfica que se realiza este jueves en la Facultad de Derecho (Avenida Figueroa Alcorta 2263, Ciudad de Buenos Aires) y que reúne a referentes de la música, el deporte y la cultura argentina. La recaudación estará destinada a incorporar una plataforma de cirugía robótica de última generación para el Hospital de Clínicas José de San Martín, el centro asistencial dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA.

La iniciativa busca instalarse como un evento anual. Cada edición tendrá un propósito solidario distinto, siempre vinculado a necesidades estratégicas de la universidad pública. La meta es recaudar US$1.5000.000.

La conducción estará a cargo de Iván de Pineda y uno de los momentos centrales será una subasta de objetos donados por figuras de enorme popularidad que decidieron sumarse a la causa.

De acuerdo a la información que difundió la UBA, “el Hospital de Clínicas José de San Martín es un emblema de la salud pública y un centro de referencia por la excelencia de sus profesionales. La incorporación de esta tecnología permitirá elevar la precisión médica, reducir complicaciones, agilizar las recuperaciones y multiplicar la capacidad de intervenciones al servicio de la comunidad. También, permitirá formar más y mejores profesionales para todo el sistema de salud, tanto público como privado”, detallaron desde el centro de altos estudios.

Una tecnología que podría cambiar la capacidad quirúrgica del Clínicas

El destino de los fondos no es menor. La Universidad proyecta incorporar una plataforma robótica quirúrgica capaz de realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y sistemas avanzados de visualización tridimensional.

La incorporación de este equipamiento apunta a mejorar la precisión de las cirugías, reducir complicaciones, acortar los tiempos de recuperación y ampliar la capacidad operativa del hospital.

El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas al año, realiza más de 8.000 cirugías y participa activamente en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud. La incorporación de tecnología de esta magnitud tendría impacto tanto en la atención de pacientes como en la enseñanza y la investigación médica.

Julián Álvarez: la camiseta del campeón del mundo

Entre las piezas más codiciadas de la subasta aparece una camiseta donada por Julián Álvarez.

La figura del Atlético de Madrid y campeón mundial con la Selección Argentina se convirtió en uno de los futbolistas más representativos de su generación. Su imagen combina logros deportivos extraordinarios con un perfil público de bajo perfil y fuerte identificación popular.

La presencia de un objeto vinculado al delantero cordobés tiene un valor simbólico especial: Álvarez encarna una de las historias de ascenso deportivo más admiradas por los argentinos desde la conquista de Qatar 2022.

Duki: del trap argentino a una causa universitaria

La música urbana también tendrá un lugar destacado. Duki aportó un chaleco personal para la subasta. El artista es considerado uno de los pioneros del trap argentino y una de las figuras que contribuyeron a que el género alcanzara dimensión internacional.

Su participación refleja además el interés de los referentes de la nueva escena musical por vincularse con iniciativas solidarias y de alcance social.

Bizarrap: el productor argentino más global

Otro de los nombres fuertes de la noche será Bizarrap. El productor donó un parlante, un objeto que remite directamente al universo desde el que revolucionó la industria musical latinoamericana. Desde sus célebres “Music Sessions”, Gonzalo Conde logró construir una marca artística reconocida en todo el mundo y consolidarse como uno de los músicos argentinos de mayor proyección internacional.

Su participación le aporta visibilidad a una campaña que busca trascender el ámbito universitario.

Abel Pintos y una pieza con identidad propia

Abel Pintos eligió colaborar con dos objetos profundamente asociados a su imagen pública: un sombrero y unos anteojos. Con una trayectoria de casi tres décadas, el cantante se convirtió en uno de los artistas más convocantes de la música popular argentina. Sus elementos personales llegan a la subasta con un valor que excede lo material: forman parte de una estética fácilmente reconocible por su público.

Manu Ginóbili: la Generación Dorada presente

El deporte argentino tendrá una representación de lujo en la figura de Emanuel Ginóbili. La camiseta donada por el ex escolta bahiense agrega a la subasta el prestigio de uno de los atletas más importantes de la historia nacional. Cuatro veces campeón de la NBA y referente central de la Generación Dorada, Ginóbili es además una de las personalidades deportivas argentinas con mayor reconocimiento internacional.

Su participación convierte a la gala en un encuentro que reúne distintas generaciones de ídolos populares.

Dibu Martínez y los guantes de un símbolo nacional

Entre las piezas que despiertan mayor expectativa figuran también los guantes donados por Emiliano “Dibu” Martínez. Desde la Copa América de 2021 y especialmente después del Mundial de Qatar, el arquero se transformó en uno de los rostros más queridos del deporte argentino. Los guantes son probablemente el objeto más asociado a una carrera construida sobre atajadas decisivas y definiciones memorables.

Para muchos coleccionistas y fanáticos, será una de las joyas de la noche.

Franco Colapinto: la nueva ilusión del automovilismo

La presencia de Franco Colapinto confirma el peso que ganó el automovilismo en el escenario deportivo argentino. El piloto donó una gorra firmada, una pieza que seguramente atraerá tanto a fanáticos de la Fórmula 1 como a los seguidores de su ascendente carrera internacional.

Colapinto se convirtió en uno de los deportistas argentinos con mayor crecimiento de popularidad en los últimos años y representa una nueva generación de figuras globales surgidas del deporte nacional.

Más figuras para una noche solidaria

La lista de donaciones incluye además una armónica de Ciro Martínez, una guitarra de Gaspar Benegas y una obra del artista plástico Milo Lockett.

También habrá camisetas aportadas por Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Fabricio Oberto; una camiseta de River Plate firmada por jugadores campeones del mundo; otra de Boca Juniors autografiada por el plantel; y una histórica casaca de la Selección Argentina utilizada por Néstor Craviotto en 1993.

Una apuesta para acercar la universidad a la sociedad

Más allá de la subasta y las celebridades, la apuesta de la Universidad de Buenos Aires busca fortalecer un vínculo histórico entre la institución y la sociedad.

La combinación de figuras populares, tecnología médica de última generación y financiamiento solidario apunta a visibilizar las necesidades de uno de los hospitales públicos más importantes del país y, al mismo tiempo, mostrar el impacto que puede tener la colaboración de actores provenientes de ámbitos muy distintos.

La primera edición de La Noche de la UBA intenta precisamente eso: convertir la admiración que despiertan los ídolos en una herramienta concreta para mejorar la salud pública, la formación profesional y la capacidad tecnológica del Hospital de Clínicas.

Todo lo que tenés que saber para ser parte de La Noche de la UBA

¿Cómo puedo colaborar?

De cuatro formas: realizando una donación, participando como sponsor, comprando tu entrada para la 1ª Noche a Beneficio de la UBA, y participando de una subasta en línea.

¿Cuánto puedo donar y cómo?

El monto que quieras. Podés donar en portalpagos.uba.ar/donaciones con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o billeteras virtuales.

¿Cómo me sumo como sponsor?

Podés participar como sponsor con tu organización o empresa. Escribí a nocheUBA@uba.ar y te contamos las categorías y sus beneficios.

¿Cómo participo de la subasta?

Hay una instancia en línea y otra presencial durante el encuentro del 12 de noviembre, con objetos y experiencias donados por personalidades destacadas. Las fechas, los lotes y las condiciones se informan en esta web cuando estén disponibles.

¿Cuándo y cómo compro mi entrada?

Comprá tu entrada en portalpagos.uba.ar/entradasnocheUBA. Tiene un valor equivalente a US$ 1.000, que se abona en pesos. La entrada digital llega a tu correo electrónico en los días previos al encuentro.