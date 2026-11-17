El sociólogo, ensayista y docente universitario Christian Ferrer murió a los 66 años, según confirmó Penguin Random House Grupo Editorial. Considerado una de las voces más originales del pensamiento crítico argentino, dedicó buena parte de su trayectoria al estudio del anarquismo, la filosofía de la técnica y las relaciones entre cultura, poder y sociedad.

“Penguin Random House Grupo Editorial lamenta el fallecimiento del autor Christian Ferrer y acompaña a su familia”, expresó la editorial a través de su cuenta oficial en la red social X. Por el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte.

Nacido el 22 de enero de 1960, Ferrer estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales con una investigación sobre Ezequiel Martínez Estrada. Desarrolló una extensa actividad docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y fue investigador del Instituto Gino Germani.

Su trabajo intelectual estuvo atravesado por el interés en las tradiciones libertarias, entendidas desde el anarquismo clásico y no desde las corrientes políticas que adoptaron posteriormente esa denominación. Esa perspectiva lo llevó a estudiar las experiencias de resistencia al poder, las formas de organización autónoma y las consecuencias de la expansión tecnológica sobre la vida cotidiana.

Entre sus libros más destacados figuran Mal de ojo, Cabezas de tormenta, La mala suerte de los animales, El entramado, Los destructores de máquinas y otros ensayos y El pozo de los vestigios y otros ensayos a contracorriente.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue Barón Biza. El inmoralista, publicado originalmente en 2007, una investigación sobre la vida del escritor Raúl Barón Biza que permitió recuperar una figura controvertida de la cultura argentina y reconstruir las tensiones entre literatura, política, dinero y tragedia personal.

También dedicó una parte fundamental de su obra a Ezequiel Martínez Estrada, a quien estudió en profundidad en La amargura metódica. Vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada, publicado en 2014. El voluminoso ensayo constituyó uno de sus principales aportes a la historia intelectual argentina.

Además de sus libros, Ferrer participó activamente en numerosas publicaciones culturales y políticas. Integró los grupos editores de revistas como Utopía, La Letra A, Babel, La Caja y El Ojo Mocho, y fue uno de los impulsores de Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica, una publicación dedicada a examinar críticamente las transformaciones tecnológicas y sus consecuencias sociales.

Su actividad también incluyó la recuperación y edición de textos fundamentales del pensamiento libertario y de autores como Néstor Perlongher. Entre esos trabajos se destacan El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, Prosa plebeya y Folletos anarquistas en Buenos Aires.

En 2024 recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex en la categoría Biografías, Memorias y Diarios, como reconocimiento a su trayectoria ensayística.

Ferrer mantuvo una posición independiente frente a las principales corrientes políticas e intelectuales de su tiempo. Su mirada sobre el progreso tecnológico, el poder y las promesas de la modernidad lo convirtió en un pensador difícil de encasillar, que encontraba en las tradiciones críticas del pasado herramientas para interrogar el presente.

En sus últimos trabajos continuó explorando la historia y la cultura argentinas. Entre ellos figuran Malvinas' Memories, una aproximación a la guerra de 1982 desde las experiencias cotidianas y la memoria social, y El cielo fuera de quicio. Librecambio y proteccionismo, publicado en 2025.

Su muerte deja un vacío en el pensamiento crítico argentino y una obra que atraviesa la sociología, la filosofía, la historia y la literatura, sostenida por una preocupación persistente: comprender las formas en que el poder, la técnica y las convenciones sociales condicionan la existencia humana, sin renunciar a la posibilidad de pensar y vivir de otra manera.