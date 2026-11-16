Un informe de la UCA advierte que hay métodos de medición que determinan que hay más pobres ahora que en 2023

Por primera vez, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina realizó una revisión metodológica de las estadísticas de pobreza por ingresos y concluyó que la recuperación registrada tras la crisis de 2024 fue más moderada de lo que muestran las mediciones oficiales.

El trabajo, elaborado por Alejo Giannecchini y Agustín Salvia, parte de una pregunta central: cuánto de la caída de la pobreza y la indigencia observada desde fines de 2024 responde efectivamente a una mejora del bienestar de los hogares y cuánto puede explicarse por cambios en la forma en que se miden los ingresos o por el uso de parámetros de consumo que ya no reflejan la realidad actual.

Según el estudio, las estadísticas oficiales continúan mostrando una recuperación significativa desde el pico de pobreza registrado durante la primera etapa del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, cuando se corrigen dos aspectos metodológicos clave, el panorama cambia de manera sustancial.

“No se busca reemplazar la medición oficial ni reconstruir un valor verdadero de la pobreza”, aclaran los autores. El objetivo es realizar ejercicios de sensibilidad para evaluar cuánto influyen los supuestos utilizados sobre los resultados finales.

Dos cuestiones bajo análisis

El informe identifica dos elementos centrales.

Por un lado, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), utilizada por el INDEC para calcular pobreza e indigencia mejoró de manera excepcional su capacidad para captar ingresos durante 2024 y 2025. Si la encuesta registra mejor los ingresos que antes, explican los investigadores, una parte de la reducción de la pobreza puede provenir de esa mejora estadística y no necesariamente de una recuperación equivalente de los recursos disponibles para las familias.

Por otro lado, cuestiona la actualización de las canastas básicas utilizadas para definir quién es pobre. La Canasta Básica Total (CBT) vigente sigue construida sobre patrones de consumo surgidos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares realizada en 2004/05, a pesar de que existe una encuesta más reciente correspondiente a 2017/18.

Para el ODSA, los cambios ocurridos en las últimas dos décadas, especialmente en el peso de los servicios, las tarifas y otros consumos no alimentarios dentro del presupuesto familiar, justifican una revisión de esos parámetros.

Qué hizo la UCA

Los investigadores desarrollaron dos ejercicios alternativos.

El primero consiste en homogeneizar la captación de ingresos de toda la serie estadística tomando como referencia el nivel de registro observado a fines de 2025.

El segundo reemplaza la canasta oficial por dos variantes actualizadas con los datos de gastos de los hogares relevados en la ENGHo 2017/18. Una versión es considerada “moderada” (V1) y la otra “más exigente” (V2).

Las canastas alternativas resultan significativamente más altas. Para septiembre de 2026, la CBT oficial para un hogar tipo en el Gran Buenos Aires ascendía a $1,63 millones. La variante V1 la eleva a $1,91 millones y la V2 a $2,07 millones, entre 17% y 27% por encima del valor oficial.

Una mejora mucho menor

La diferencia más importante surge al analizar la evolución de la pobreza desde 2023.

Con el método oficial, la pobreza pasa de 41,3% en el segundo trimestre de 2023 a 34,4% en igual período de 2026. Esto equivale a una reducción de 6,9 puntos porcentuales.

Sin embargo, cuando se incorporan simultáneamente los ajustes de captación de ingresos y actualización de las canastas, la mejora prácticamente desaparece.

En la variante moderada (V1), la pobreza apenas baja de 37,7% a 37,5%, una reducción de apenas dos décimas. En la alternativa más exigente (V2), directamente aumenta de 40,8% a 42,4%.

Desde esta perspectiva, el balance social del período cambia de manera radical: mientras las cifras oficiales muestran una mejora significativa respecto del inicio de la gestión libertaria, las estimaciones alternativas sugieren estancamiento o incluso deterioro.

La caída desde el pico de 2024 existe, pero es menor

El informe reconoce que todas las metodologías coinciden en un punto: el máximo de pobreza registrado durante 2024 fue seguido por una recuperación.

La discrepancia aparece al medir la intensidad de ese proceso.

Según la serie oficial, entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 la pobreza cayó 16,6 puntos porcentuales. Con los métodos alternativos, la reducción se ubica entre 8,6 y 10 puntos.

Para los investigadores, la recuperación posterior a la crisis inicial del gobierno de Milei es real, pero menos profunda de lo que sugieren las estadísticas oficiales.

Un repunte de la pobreza durante 2026

Otro de los hallazgos destacados es que la mejora observada después de 2024 habría comenzado a revertirse durante el último año.

Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza aumentó en todas las mediciones consideradas. La tasa oficial pasó de 31,8% a 34,4%, mientras que las estimaciones alternativas se ubicaron entre 37,5% y 42,4%.

La indigencia también mostró incrementos en las distintas series analizadas.

La comparación con los años previos

El ODSA sostiene que las diferencias metodológicas son particularmente relevantes cuando se comparan los niveles actuales con los registrados antes de la pandemia o antes del cambio de gobierno.

Mientras la medición oficial indica que la pobreza de 2026 es dos puntos inferior a la de 2019, las estimaciones alternativas muestran un aumento de entre 4,8 y 5,3 puntos porcentuales respecto de aquel año.

Algo similar ocurre frente a 2023. La mejora de 6,9 puntos que registra la serie oficial desaparece casi por completo en una metodología y se convierte en un aumento en la otra.

Un debate sobre cómo medir

Los autores subrayan que sus cálculos no pretenden reemplazar las estadísticas del INDEC ni establecer una tasa “verdadera” de pobreza. Plantean, en cambio, la necesidad de revisar herramientas de medición que consideran desactualizadas y de contrastar los resultados con otros indicadores de bienestar, consumo y privaciones materiales.

“Las nuevas series alternativas muestran una evolución más compatible con la persistencia de privaciones materiales observada por otras fuentes independientes”, sostiene el documento.

En ese marco, el informe concluye que la discusión pública no debería limitarse a aceptar o rechazar las cifras oficiales, sino avanzar hacia estadísticas más comparables y transparentes que permitan distinguir mejor entre mejoras reales del bienestar y efectos derivados de cambios metodológicos.

Qué es el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA)

El Observatorio de la Deuda Social Argentina constituye un centro de investigación, extensión y formación de recursos humanos de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Sus orígenes se remontan al año 2001, cuando la UCA -a partir de un llamado de atención de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre la crítica situación del país en aquel entonces- creó un Departamento de Investigación Institucional para estudiar de forma interdisciplinaria a la Deuda Social Argentina. Entre 2001 y 2003 se avanzó en la investigación y en una definición teórica de “deudas sociales” integrada a un “enfoque de derecho” sobre el desarrollo humano integral de las personas y de las sociedades. En 2004 quedó formalmente establecido el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA).

Su objetivo central es estudiar, evaluar y monitorear el estado del desarrollo humano e integración social en la Argentina a partir de parámetros normativos de aceptación internacional, constituyendo el incumplimiento de tales normas una medida de Deuda Social. En este sentido, el Programa entiende que una Deuda Social abarca aquellas privaciones injustas que afectan el despliegue de las capacidades esenciales para el desarrollo humano autónomo, la cohesión social y la integración ciudadana.

Las acciones del Observatorio se enmarcan en un Programa formado por proyectos y actividades de investigación que cuentan con la financiación de la UCA, el FONCyT, el CONICET, organismos de gobierno, empresas y fundaciones privadas. Su equipo multidisciplinario está conformado por investigadores y becarios -tanto de UCA como de CONICET-, que posibilitan una visión integral de la problemática social.

Sus estudios tienen como finalidad ayudar a la toma de conocimiento y de conciencia en las clases dirigentes y en la opinión pública sobre los alcances de los problemas de pobreza, marginalidad, desintegración social y desigualdad en Argentina, sus causas y alternativas de intervención; promoviendo el desarrollo de políticas y acciones orientadas a la superación de tales problemáticas, a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Desde 2004 el Programa realiza anualmente una encuesta sobre indicadores de déficit de desarrollo humano e integración social (Encuesta de la Deuda Social Argentina) a hogares residentes en aglomerados urbanos de más de 80 mil habitantes. Se relevan 5.700 casos en las siguientes ciudades: Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, Gran Mendoza y San Rafael, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia y Goya, Gran San Juan, Neuquén/ Plottier/ Cipolletti, Zárate, La Rioja, Comodoro Rivadavia y Ushuaia/ Río Grande.

A partir de los relevamientos anuales, el Observatorio dispone de una serie de datos propios, inéditos, confiables y con reconocimiento académico para el diseño de indicadores que dan cuenta de la Deuda Social vigente en Argentina.

Por otra parte, las actividades desarrolladas incluyen la producción académica (desde espacios de desarrollo teórico hasta producción y análisis de datos), la extensión universitaria (asistencia técnica y difusión de información de amplio impacto político-institucional) y la formación de recursos humanos.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina inició en 2017 una nueva serie de estudios denominados Agenda para la Equidad (2017-2025) que, sin perder continuidad y comparabilidad con la anterior Serie del Bicentenario 2010-2016, procurarán ampliar el campo de estudio del desarrollo humano, social y ambiental, siempre desde un enfoque de derechos. Consecuentemente, en 2018 comienza la publicación de la nueva serie de documentos estadísticos, trabajos de investigación e informes especiales que extienden la investigación de las Deudas Sociales al período 2017- 2025.

Basado en la Nota de divulgación “La caída oficial de la pobreza, bajo revisión” del ODSA-UCA.