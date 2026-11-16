Duncan Lewis, arquitecto: “No podemos seguir construyendo sin parar porque eso es muy antiecológico”
Este lunes comienza la vigesimocuarta edición del congreso Euskal Hiria, organizado por el Gobierno vasco y ONU-Habitat. Los días 16 y 17 de noviembre se reunirán especialistas internacionales en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. Bajo el lema 'Re-crecer. La ciudad entre los desafíos de la vivienda y la sostenibilidad', el encuentro plantea cómo generar viviendas accesibles y sostenibles sin seguir ocupando nuevos terrenos, con foco en la rehabilitación y transformación de las ciudades existentes. Uno de los participantes es el arquitecto Duncan Lewis, cuya trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de una relación más estrecha entre arquitectura y naturaleza.
Formado en arte y diseño en Londres, trabajó como diseñador gráfico en Japón y comenzó su carrera como arquitecto en Francia, donde aprendió el oficio junto a profesionales como Jean-Philippe Vassal. Desde entonces, desarrolló una propuesta que entiende los edificios como parte de un ecosistema y defiende una arquitectura que tenga en cuenta tanto el entorno natural como las necesidades de las personas. Antes de viajar a Bilbao, el arquitecto le dedicó un tiempo a elDiario.es/Euskadi para hablar de su trayectoria poco convencional, de cómo transformar las ciudades existentes y del papel que debe asumir la arquitectura ante los desafíos del futuro. La entrevista fue traducida del inglés.
Su trayectoria es poco convencional. Estudió arte y diseño, trabajó como diseñador gráfico en Japón y terminó dedicándose a la arquitectura sin haber estudiado esa disciplina. ¿Cómo llegó hasta ahí?
Mi trayectoria es bastante extraña en relación con lo que hago ahora. Después de estudiar arte y diseño en Londres, me fui a Japón y trabajé durante cuatro años como diseñador gráfico. En 1985 regresé a Europa y un arquitecto de Burdeos me propuso trabajar con él, aunque le advertí que no sabía nada de arquitectura. Aprendí trabajando junto a otros profesionales, entre ellos Jean-Philippe Vassal, y con el tiempo fui desarrollando mi propio enfoque. Nunca quise volver a una escuela de arquitectura porque me interesaba mantener una mirada abierta a otras disciplinas. Finalmente, obtuve el reconocimiento profesional del Gobierno francés a través de mi experiencia y, en el año 2000, fundé mi propio estudio junto a mi esposa, Brigitte Kenney-Lewis.
¿Qué lo llevó a buscar esa relación entre arquitectura y naturaleza? ¿Hubo alguna experiencia que marcara ese camino?
Nunca entendí por qué la arquitectura tiene que estar tan aislada de su entorno. Creo que influyeron tanto el tiempo que pasé en Japón como las experiencias de mi infancia, cuando viajaba con mi familia y pasábamos tiempo en la naturaleza. Son cosas sencillas, como acampar o estar al aire libre, que terminan formando parte de tu manera de mirar el mundo. También me interesa romper las fronteras entre disciplinas y culturas, porque muchas veces, cuando estudiás una cosa, te olvidás de todas las demás. Al final, trabajo con elementos naturales porque forman parte del entorno humano y porque la arquitectura tiene que estar al servicio de las personas, no de la fama del arquitecto.
Ha dicho que los edificios deberían funcionar como árboles. ¿Qué significa esa comparación en la práctica?
Un árbol no es solo un objeto dentro del paisaje: forma parte de un ecosistema, fija nitrógeno, almacena carbono, cambia con las estaciones y convive con otros árboles. Los edificios convencionales no hacen nada de eso ni producen oxígeno. Creo que tenemos que dejar de pensar en las ciudades y los edificios como objetos aislados y empezar a integrar todos esos elementos. No se trata simplemente de poner un parque junto a un bloque de viviendas, sino de incorporar la vegetación al propio entorno del edificio. En algunos proyectos, por ejemplo, esa relación puede reducir la temperatura entre cinco y seis grados y permitir que entre una brisa fresca por las ventanas, sin depender tanto del aire acondicionado.
También habló de la importancia de conectar las ciudades con los pueblos y de aprovechar edificios que hoy están abandonados. ¿Qué papel pueden tener esas conexiones?
En muchos lugares del entorno rural hay edificios abandonados porque la población se trasladó a las ciudades. Quizás podríamos cambiar esa dinámica si mejoráramos las conexiones entre ambos espacios. No hablo únicamente de trenes de alta velocidad que unen grandes capitales, sino de facilitar que las personas puedan vivir o trabajar en pueblos situados a 50 o 60 kilómetros de una ciudad y seguir conectadas con ella. Por ejemplo, permitir que alguien trabaje algunos días desde un espacio de trabajo compartido en un pueblo. Se trata de redistribuir las oportunidades y pensar en los beneficios desde una perspectiva más humana, no solo económica.
¿Cómo puede trasladarse esa idea a las viviendas sin que el contacto con la naturaleza se convierta en un privilegio reservado a quienes pueden permitirse vivir en un entorno mejor?
Creo que hay que pensar de otra manera cómo distribuimos los recursos dentro de cada proyecto. Durante mucho tiempo les dimos mucha importancia a las fachadas bonitas o espectaculares, pero quizás podemos reducir esa inversión y dedicar más espacio al entorno que está en contacto con las viviendas, manteniendo el mismo costo. No se trata necesariamente de gastar más, sino de decidir mejor dónde ponemos el dinero. Si conseguimos que las personas vivan en espacios más frescos, con vegetación cerca y posibilidades de salir al aire libre, estaremos mejorando su bienestar sin que eso tenga que traducirse en un precio más elevado.
En sus proyectos también les da mucha importancia a las comunidades. ¿Cómo se incorpora a las personas en el proceso de diseñar un espacio?
Lo primero es escucharlas y dedicarles tiempo. No podés llegar a un barrio y decidir por tu cuenta qué necesita, porque cada lugar tiene unas condiciones y unas personas diferentes. Hay que hablar con la comunidad, trabajar con ella y entender que el arquitecto no tiene todas las respuestas. A veces, quienes viven allí conocen mejor que nadie lo que hace falta. Me interesan, por ejemplo, las cocinas compartidas que existen en algunos barrios de Donostia, porque son espacios de encuentro que forman parte de su cultura. No creo que haya una única fórmula que funcione en todas partes, porque depende de quién vive allí, dónde está el proyecto y qué necesita cada comunidad. Lo importante es probar, aprender de lo que no funciona y encontrar soluciones adaptadas a cada contexto.
Ha señalado que la integración de la naturaleza en la arquitectura corre el riesgo de convertirse en una moda. ¿Qué diferencia una propuesta real de una solución meramente decorativa?
Muchas personas ven este enfoque como una tendencia y lo incorporan porque está de moda, pero no necesariamente creen en lo que están haciendo. Entonces se utiliza la naturaleza de manera decorativa, sin pensar en los beneficios que puede aportar a las personas. Para mí, también es importante entender que un proyecto no tiene por qué estar completamente terminado cuando se entrega. Podemos crear una base y permitir que quienes viven allí la adapten con el tiempo. El paisaje cambia, las plantas crecen y las personas también cambian; la arquitectura debería poder reflejar ese proceso.
También da clases en distintas escuelas de arquitectura. ¿Cómo reciben los estudiantes esta manera de trabajar? ¿Ve una nueva generación preparada para seguir ese camino?
Hay que ser optimista con las nuevas generaciones. Cuando les presento esta forma de trabajar, veo que les resulta diferente y que al principio puede desconcertarlos, pero también percibo una pequeña chispa de curiosidad. Mi trabajo con ellos consiste en animarlos a cuestionar lo que ya saben y a pensar juntos. No quiero que utilicen únicamente las herramientas de dibujo propias de la arquitectura, sino que encuentren otras formas de comunicarse con personas que no son arquitectas y de compartir conocimientos con disciplinas como la psicología, la ingeniería o el paisajismo. Creo que podemos descubrir muchas cosas si dejamos de trabajar en compartimentos separados.
El lema del congreso de este año es 'Re-crecer'. En lugares como Euskadi, donde el espacio para construir es limitado, ¿por dónde habría que empezar?
Creo que tenemos que mirar de otra manera las ciudades que ya existen. Hay muchos edificios que no se están utilizando o que no responden a las necesidades actuales, y no podemos seguir construyendo sin parar porque eso es muy poco ecológico. Eso no significa que debamos ocupar todos los espacios vacíos: también tenemos que conservarlos porque son necesarios. Pero sí podemos estudiar qué edificios pueden adaptarse y cómo aprovechar mejor lo que ya tenemos. La cuestión no es asumir que no hay espacio para hacer nada, sino entender qué oportunidades existen dentro de nuestras ciudades y cómo podemos utilizarlas para vivir mejor.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes asistan a su intervención este lunes en el congreso?
Creo que, por encima de todo, tenemos que ser optimistas sobre el futuro. Para encontrar respuestas a los problemas que vienen hay que mirar con sensibilidad, ser realistas con los costos y la construcción y, sobre todo, trabajar con las comunidades. Necesitamos crear lugares donde las personas puedan sentirse mejor, convivir y soñar, en lugar de espacios de los que quieran escapar cada vez que llega el verano. La arquitectura tiene que ayudarnos a vivir mejor.
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