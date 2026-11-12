Milei no puede domar la inflación: el índice se aceleró a 2,2% en octubre

El gobierno de Javier Milei continúa sin poder frenar la inflación: el índice de precios se aceleró a 2,2% en octubre respecto al mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La magnitud de la suba del índice medido por el INDEC incluso superó las expectativas de analistas privados. La sociedad de bolsa Adcap había estimado una suba del 1,8% en octubre, 40 puntos básicos por encima de la cifra divulgada hoy.

El índice también superó al indicador de la Ciudad de Buenos Aires, que había registrado una suba del 1,9% en octubre respecto al mes anterior, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA) difundidos ayer.

El rubro que registró mayores alzas en la medición nacional fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), impulsado por la suba de tarifas de servicios públicos y el aumento en los precios internacionales de la energía. El principal factor detrás del alza fue el aumento en el costo del gas, informó el INDEC.

Los precios regulados aumentaron 2,9% por las subas en las tarifas de gas y la reforma del régimen de Zona Fría, que impactó con más fuerza en las regiones Pampeana, Cuyo y Patagonia, según un informe de Adcap.

En segundo lugar, se ubicó el rubro Recreación y cultura, con un alza del 3,3%, seguido de Bienes y servicios varios (2,3%), prendas de vestir y calzados (2,2%), transporte (2,1%), comunicación (2%), y alimentación y bebidas no alcohólicas (2%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%), informó el instituto.

La variación acumulada del índice de precios es de 26,3% en lo que va de 2026, mientras que la suba interanual fue de 33,1% respecto al mismo mes del año pasado.

“El dato fue mayor al esperado”, señaló Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. “Es el segundo mes consecutivo de aceleración, lo que muestra que efectivamente la inflación es un hueso duro de roer y que está enquistada en torno al 2% mensual, si uno ve la película de los últimos 12 meses”.

“Lo que impulsó mucho el mes pasado fueron los precios regulados, que subieron casi 3%, y los estacionales, que subieron 5% y pico, sobre todo por subas de verdura y, en menor medida, de ropa”, agregó el economista.

La suba en el índice estuvo impulsada fuertemente por verduras y tarifas, coincidió un informe de research de la administradora de activos Puente. En particular, habría impactado la modificación del régimen de zonas frías en el subíndice de regulados, añadió la firma.

“La corrección de precios relativos, las tarifas y los servicios regulados vienen subiendo por encima de la inflación de bienes,” explicó Ignacio Amigorena, economista de la Universidad Nacional de La Plata.

El aumento de los precios de la energía como resultado de la guerra en Medio Oriente también afectó los precios locales. “Si bien YPF viene amortiguando el traslado al surtidor, igualmente tuvo impacto”, explicó Amigorena. Además, según el economista, la demanda de activos en pesos sigue baja.

“Nadie quiere tener pesos ni bonos en pesos. Todo esto hace que sea muy difícil que las expectativas de inflación bajen del 2%”, añadió el economista.

Un informe de Adcap divulgado el miércoles destacó que la inflación “no logra perforar el 1,8%” mensual. La marca más bajo se registró en agosto de este año, cuando el índice registró un aumento del 1.7% respecto al mes anterior.

La inflación núcleo en el mes de octubre, en tanto, se ubicó en 1.5% mensual. “Esto fue el dato más bajo desde julio de 2025. Habrá que ver si el nivel general converge a la núcleo una vez que estos factores puntuales se superen, aunque es posible que se vea el impacto de zonas frías en noviembre también”, según Puente.

Para Sigaut, ese dato “abre un poco de esperanza para noviembre”. Una vez pasado el cambio de estación primavera-verano, que impacta en el rubro indumentaria, y si los precios estacionales están más tranquilos y los precios regulados no suben tanto como en octubre —ya hay una señal clara que fue el Gobierno aumentando subsidios en transporte en el AMBA—, la inflación podría volver debajo del 2% en noviembre, aunque siempre rozando el 1,8% o 1,9%, agregó el economista.