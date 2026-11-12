El hijo de Donald Trump apoyó a Russell Brand, preso por violación, y sugirió que lo sentenciaron por “sus ideas conservadoras”

Luego de conocerse la condena de más de 10 años de prisión al actor Russell Brand por violación y tres agresiones sexuales, Donald Trump Jr., el hijo del actual presidente estadounidense, salió en su defensa y señaló que el comediante solo fue cuestionado una vez que se alineó con las “ideas conservadoras”.

Las polémicas declaraciones del empresario sucedieron el día siguiente a conocerse la sentencia al humorista. En ellas, el hijo del político sostuvo que el proceso judicial estuvo motivado por razones políticas, una vez que Brand demostró un acercamiento a Dios y a las ideas políticas conservadoras.

“Por cierto, fue condenado sin pruebas forenses, sin ADN y sin un informe policial de hace décadas, por acusaciones que se remontan a 1999”, declaró en su programa Triggered, desestimando las denuncias al actor.

“Cuando estaba casado con Katy Perry, uno de los actores más famosos del mundo, a nadie parecía importarle”, dijo Trump, de 48 años. “Nadie parecía pensar que fuera un violador entonces. Pero supongo que encontró a Dios, cambió su forma de ser, vio algunos aspectos de la vida conservadora y habló de ellos”, sentenció y agregó: “Y ahora va a pasar… años en prisión por violación, cuando a nadie le importó en los 27 años anteriores”.

El Tribunal de la Corona de Southwark en Londres resolvió este lunes que el actor británico Russell Brand fuera condenado a 10 años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009. Una investigación que se abrió tras nuevas denuncias en contra del exesposo de Katy Perry.

La sentencia es una sumatoria de las penas de todos los cargos que se le atribuyeron: la condena de violación —dictaminada el pasado 5 de noviembre— fue de nueve años, la primera agresión recibió una pena de nueve meses, la segunda de 18 meses —reducida de dos años—, mientras que la última fue de ocho meses. Además, fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de atentado al pudor.