Se derrumbó un edificio en Nueva York: hay dos muertos y 17 heridos

Al menos dos personas murieron y 17 resultaron heridas -incluidos siete menores- al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, afirmó en una rueda de prensa que cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico, doce están estables, y el restante es un bombero con heridas leves. Pero lamentó que “puede haber más personas (atrapadas) a medida que avance este operativo”.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Bonsignore señaló que el rescate “va a ser largo”, y aclaró que más de 250 miembros del personal de emergencias se encuentran desplegados en la zona, además de una unidad canina.

La causa del derrumbe sigue bajo investigación.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

EFE