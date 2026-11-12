Renunció Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras el escándalo de su relación con una espía y con otra ejecutiva de su empresa
Jensen Huang deja el cargo. Nvidia anunció este jueves que su CEO deja el cargo después del escándalo de su relación íntima con una espía china y con otra alta ejecutiva de su empresa.
En una nota difundida a los medios, el Consejo de Administración de la empresa anuncia que Huang renunció de sus cargos de presidente, consejero delegado y miembro del Consejo, con efecto inmediato.
Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, ocupará ahora el cargo de consejera delegada interina. Kress seguirá desempeñando sus funciones como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera al tiempo que ejerce como consejera delegada interina hasta que se nombre a un sucesor permanente.
El Consejo inició la búsqueda de un director ejecutivo permanente y tendrá en cuenta a candidatos tanto internos como externos.
Kress ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde que se incorporó a la empresa en septiembre de 2013. Durante su mandato, dirigió el departamento financiero de la empresa y desempeñó un papel clave en el crecimiento y la evolución de NVIDIA. Antes de incorporarse a Nvidia, Kress trabajó durante casi 25 años en puestos financieros en empresas tecnológicas líderes, entre ellas Cisco y Microsoft.
“La fortaleza de Nvidia siempre residió en su personal y, junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre los extraordinarios cimientos que Jensen creó durante los últimos 33 años”, afirma Colette Kress, consejera delegada interina y directora financiera de Nvidia: “Seguiremos avanzando en el trabajo que convirtió a Nvidia en líder en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se nos presenten. Nuestra prioridad sigue siendo atender a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas”.
“Las contribuciones de Jensen a Nvidia son enormes”, dice la empresa: “Nvidia es una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. El Consejo de Administración y la empresa agradecen a Jensen sus inestimables contribuciones a la empresa y al sector”.
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