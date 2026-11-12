Dara Starr Tucker: “El gospel está en el corazón de todo lo que hago”

Hay artistas que encuentran su identidad musical dentro de un género y otros que construyen un lenguaje propio a partir del diálogo entre distintas tradiciones. Dara Starr Tucker pertenece a este último grupo. Cantante, compositora y narradora, su universo creativo reúne elementos del jazz, el soul, el gospel y el folk, con una interpretación expresiva y una particular sensibilidad para transformar canciones en relatos.

El gospel ocupa un lugar fundamental en esa identidad. “Está en el corazón de todo lo que hago. Fue la primera música que aprendí y comprendí. Todo lo demás crece a partir de ahí”, explica. Sin embargo, después de explorar durante años diferentes lenguajes musicales, Tucker ya no establece jerarquías entre ellos: disfruta de todos por igual, tanto al componer como al escuchar.

Esa amplitud se refleja en Time Wouldn’t Wait, su álbum de 2025, que reúne siete composiciones originales y versiones de canciones provenientes del cine y de la música popular. El repertorio propone un recorrido que conecta distintas épocas y sensibilidades, desde Rodgers & Hammerstein hasta Billie Eilish. Para Tucker, la elección de una canción ajena no responde a criterios de género o procedencia, sino a una conexión emocional. “Busco música con la que pueda conectar emocionalmente. Generalmente son canciones que expresan un anhelo, una sinceridad o algún tipo de nostalgia, sin importar la época a la que pertenezcan”.

La transformación de una canción también requiere tiempo y paciencia. Incluso cuando se trata de composiciones propias, explica, puede ser necesario interpretarlas varias veces hasta encontrar el lugar desde el cual hacerlas verdaderamente propias.

Pero si hay un elemento que atraviesa toda su producción es la narración. Tucker se define, antes que nada, como una narradora de historias, una vocación que reconoce en la influencia de su madre. “Mi madre era una gran narradora. Si logro ser la mitad de buena que ella, voy a estar satisfecha”, cuenta.

Esa concepción también determina su manera de componer. Las canciones suelen comenzar con una emoción o una sensación que necesita encontrar una forma de expresión. A veces aparece una palabra, una frase o una melodía que funciona como punto de partida. A ese primer impulso creativo lo llama “The Seed of the Divine” —la semilla de lo divino—, una idea que considera esencial para cualquier proceso artístico. “Mientras comiences desde esa semilla, vas a tener algo capaz de llegar a las personas. Después quizás necesites mucho trabajo para convertirlo en una obra que pueda funcionar comercialmente, pero esa semilla siempre está ahí. Eso es lo que importa”.

La narración también atraviesa sus otras actividades. Además de su carrera musical, Tucker desarrolla una labor como comunicadora y comentarista cultural, produce contenidos para redes sociales y conduce un programa radial diario en Los Ángeles. Para ella, no se trata de facetas separadas: todas responden a una misma necesidad de contar historias y establecer una conexión con quienes la escuchan. Incluso encuentra esa vocación en actividades cotidianas, como restaurar muebles en su garaje.

Su mirada sobre la música tampoco está desligada de las cuestiones sociales. En proyectos anteriores, como Dreams of Waking: Music for a Better World, abordó temas vinculados con la identidad afroamericana, la memoria y la justicia social a través de nuevas interpretaciones de canciones de protesta. En ese sentido, reconoce la influencia de Nina Simone, a quien considera su cantante de jazz favorita. “Ella decía que la tarea de un artista es hablarle a su tiempo. Es un desafío que todos deberíamos tomar en serio”.

Tucker también encuentra referencias en figuras como Stevie Wonder, Curtis Mayfield, The Staple Singers y Bob Dylan, artistas que demostraron que es posible transmitir mensajes de justicia social y liberación sin renunciar a la emoción y a la potencia de la música.

A lo largo de su trayectoria compartió proyectos con músicos de diferentes universos, entre ellos el guitarrista Charlie Hunter y Keb’ Mo’. También participó como coautora de “Oklahoma”, canción que da título al álbum de Keb’ Mo’ ganador del Grammy en 2020 en la categoría de mejor álbum de Americana. De esas experiencias rescata, sobre todo, la capacidad de cada artista para desarrollar una identidad auténtica y construir un vínculo con su público. “Charlie Hunter y Keb’ Mo’ son artistas muy diferentes de mí, pero ambos encontraron una manera de conectar con sus audiencias. Aprender a ser cada vez más lo que somos puede ser uno de los viajes más difíciles para un artista”.

El 19 y 20 de noviembre, Dara Starr Tucker llegará por primera vez a la Argentina para presentarse en Bebop Club, en el marco de Primavera Jazz Sessions 2026. Ambas jornadas tendrán dos funciones, a las 20 y 22:30, junto a un sexteto integrado por Mariano Loiacono, Sebastián Loiacono, Russell Kranes, Greg Bryant y Santiago Lacabe. Las entradas se encuentran disponibles desde $30.000.

La cantante se muestra especialmente entusiasmada por este primer encuentro con el país, que desde hace tiempo figuraba entre sus destinos deseados. También espera descubrir qué sucede cuando su repertorio entra en contacto con músicos de otra cultura y tradición. “Lo maravilloso de la música es su universalidad: personas de culturas y orígenes completamente diferentes pueden encontrar una conexión inmediata a través de ella. Tengo muchas ganas de explorar la alquimia particular que vamos a crear”.

En ese encuentro entre distintas sensibilidades, tradiciones y experiencias, la música de Dara Starr Tucker encuentra una nueva oportunidad para expandir sus fronteras. Una artista que entiende cada canción como una historia y cada interpretación como una posibilidad de establecer un vínculo.