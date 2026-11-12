¿Hay Plan B?

A comienzos de agosto escribí en un posteo lo que podía llegar a ocurrir si el cuadro de situación imperante (estancamiento económico, estabilidad en los niveles de apoyo en la opinión pública tras la caída del primer semestre) se prolongaba en el tiempo. Decía entonces:

Han pasado 3 meses y vemos con mayor frecuencia acciones de diferenciación por parte de Patricia Bullrich respecto del presidente Milei. Estas acciones no son nuevas. A comienzos de año, poco tiempo después de que estallara el escándalo que terminó derivando en la salida del gobierno del ex jefe de gabinete Manuel Adorni, Patricia Bullrich mostró sus diferencias respecto del resto del oficialismo, reclamando explicaciones por parte del funcionario. Desde entonces estas acciones en las que la senadora por la ciudad de Buenos Aires se diferencia del Presidente se han tornado cada vez más recurrentes. Sumemos a ello los rumores acerca de la preferencia de ciertos sectores por una eventual candidatura de Bullrich, una figura que se presenta como más previsible para algunos grupos del así llamado Círculo Rojo. En un comienzo era posible pensar que las acciones de Bullrich apuntaban a contener a su electorado, al que la cuestión de las formas y la institucionalidad parece importarle y que solo votó por Milei como un mal menor frente a la posibilidad de continuidad del peronismo. Algunas encuestas han mostrado que el grueso de la sangría de apoyo sufrida por Milei a lo largo de este año se explica precisamente por aquellos votantes. De esta forma, las acciones de Bullrich serían una estrategia para contener a esos votantes buscando que cuando llegue la hora de las urnas, terminen votando por la continuidad de Milei, aunque más no sea por rechazo a la vuelta del peronismo al poder.

Tiempo atrás esta hipótesis podía resultar plausible. Las acciones de Bullrich en las últimas semanas sugieren más bien que todas las opciones están abiertas y que dado el estancamiento del presidente Milei en las encuestas y las dificultades que supuestamente tendría para imponerse en una segunda vuelta, la senadora no le cierra la puerta a ninguna opción, incluso a la de volver a ser candidata a la presidencia.

Una primera consideración es que siendo Patricia Bullrich una dirigente con ya 50 años de trayectoria política, no podía esperarse de ella que se convirtiera en una legisladora que vota cualquier proyecto que le envíen a libro cerrado. Aunque la política muchas veces consiste en tragarse sapos, no todos los sapos son iguales, y probablemente hay algunos sapos que la senadora no tiene en agenda digerir.

Pero incluso amén de esto hay un hecho cierto: la carrera electoral para el 2027 está abierta y ello abre la puerta para el oportunismo. Está claro que ya no se trata de contener votantes y que en un escenario abierto hay lugar para la especulación, para la negociación y para jugar fuerte. ¿De qué opciones dispone Bullrich? ¿Cuál es su juego? Veamos distintas hipótesis

1. Bullrich realmente cree que el gobierno está tomando malas decisiones que arriesgan el resultado electoral del 2027 y mediante sus desmarques busca forzar cambios en el estilo de gobierno.

2. Busca ser la candidata a vicepresidenta de Javier Milei y para ello muestra que a pesar de ser parte del gobierno, ella no representa lo mismo que el presidente y Karina Milei. Siendo vicepresidente, si Milei es reelegido, ella quedaría en la pole position para ser candidata a presidenta (aunque solo fuera por un mandato) en 2031.

3. Planea romper con Milei si las circunstancias lo permiten y volver a ser candidata de un espacio similar a lo que fue Juntos por el Cambio / Cambiemos.

4. Busca condicionar al Presidente y forzarlo a que acepte que la candidatura del oficialismo en 2027 se resuelva a través de una PASO en la que ella enfrentaría a Milei.

La primera hipótesis podemos descartarla. O en todo caso, es posible verla como un preludio del tercer escenario planteado: la senadora marca sus diferencias porque a su juicio entiende que no realizar correcciones condena al oficialismo a una derrota (en términos de Alberto Hirschman “ejerce la voz”). Pero si advierte que sus consejos/sugerencias no son tenidos en cuenta y ello lleva a un declive de la organización (una derrota electoral del oficialismo del que ella aún forma parte) eventualmente puede optar por “la salida”, es decir, irse del oficialismo. A diferencia de figuras cuya suerte depende exclusivamente de Milei (Karina Milei y los Menem entre tantos otros dirigentes) y que incluso frente a un deterioro no tiene más opción que la “lealtad” (permanecer en el barco incluso si este se hunde), Bullrich ha mostrado a lo largo de su carrera política la capacidad de sobrevivir a los distintos proyectos políticos que integró. La condición para que un escenario de salida del oficialismo sea exitosa está obviamente atada al humor social. De otra manera, aunque ella conserve su banca de senadora hasta 2031, una salida a destiempo no es otra cosa que un salto al vacío.

La segunda hipótesis, Patricia vicepresidente, tiene bastantes problemas. El cargo de vicepresidente surgido del voto popular es problemático no solo en Argentina, sino en bastantes otros países de la región. En circunstancias normales es un cargo que no ofrece mucho lugar para lucirse dado que como dijera Sarmiento la única ocupación del vice es tocar la campanita del Senado. Milei ya viene de tener bastantes problemas con Villarruel. Problemas que también tuvieron Alberto Fernández con Cristina Kirchner; ésta con Julio Cobos; Néstor Kirchner con Daniel Scioli; De la Rúa con el Chacho Álvarez, y Carlos Menem tanto con Carlos Ruckauf como con Eduardo Duhalde. Probablemente Milei no querría a una figura como Bullrich en la vicepresidencia. Si ya hoy siendo jefa del bloque de senadores libertarios plantea constantemente diferencias, como vicepresidenta haría que Milei extrañe a Villarruel. Fuera de ello, si Patricia fuera como vice aspirando a ser la candidata en 2031 sabrá que desde el día 1 Karina y los Menem buscarán esmerilarla, dado que en su visión el sucesor natural de Milei no es Patricia, sino Martín Menem. A la vez, no se le escaparía que quien sea el candidato libertario en 2031, asumiendo que Milei reelige, deberá hacerse cargo del desgaste de 8 años de gestión.

Queda finalmente la opción de la PASO libertaria. De momento el oficialismo no ha tenido éxito en liquidar las PASO. Probablemente no vaya a lograrlo antes del final de la sesiones ordinarias el 30 de noviembre, pero seguro volverá a la carga en extraordinarias.

Supongamos que el oficialismo no consigue suspender las PASO y el 1 agosto del año que viene la ciudadanía debe ir a votar en primarias ¿hay margen para que la candidatura del oficialismo surja de una interna? Ello sería en mi opinión una señal de debilidad. Un presidente en ejercicio legalmente habilitado para ir por la reelección no debería tener que pasar por una primaria para obtener la nominación. Y si ello ocurre es porque hay serios problemas que indican que difícilmente el oficialismo vaya a retener el poder.

La experiencia de los Estados Unidos es reveladora. Si bien es cierto que hay casos de presidentes en ejercicio que enfrentaron desafíos marginales para en la carrera por la nominación de la candidatura presidencial, los casos en los que el desafío fue medianamente serio, a pesar de que el presidente triunfó en la primaria, luego perdió en la elección. Los casos más conocidos son los de Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Jimmy Carter y George H.W. Bush. Truman (1952) y Johnson (1968) enfrentaron una rebelión interna y optaron por no buscar un nuevo mandato. Ford (1976), Carter (1979) y Bush (1992) enfrentaron a contrincantes internos en las primarias, los derrotaron, pero luego fueron vencidos en la elección general. De hecho, Gerald Ford, Jimmy Carter y George H.W. Bush son, junto a Donald Trump y Herbert Hoover, parte del grupo de 5 presidentes estadounidenses que no lograron obtener un segundo mandato de forma consecutiva en los últimos 100 años.

Las próximas semanas serán cruciales para saber si el oficialismo logra coronar con éxito las negociaciones para suspender o eliminar las PASO. Pero faltando tanto para el cierre de alianzas y presentación de candidaturas (fin de mayo si hay PASO; fin de julio si no las hay) los rumores en torno al Plan B continuarán en la medida que la aprobación del Presidente no experimente un fuerte rebote. Mi conclusión es que incluso si hay PASO en 2027, Milei difícilmente acceda a aceptar un contrincante interno, sea Patricia Bullrich o cualquier otra figura. Y si lo hiciera, sería porque el oficialismo se encuentra en una situación de suma debilidad.

Publicado originalmente en https://ignaciolabaquianalisispolitico.substack.com/