Un hombre mata a una persona a tiros y hiere a otras cuatro en el centro de Washington DC y después se quita la vida

Cinco personas resultaron heridas de bala el jueves en un gimnasio en el centro de Washington DC, a escasa distancia de la Casa Blanca. La policía informó que el presunto autor de los disparos se disparó más tarde, cuando un gran número de agentes acudió a un edificio de departamentos cercano donde se había atrincherado.

Una de las víctimas falleció en el tiroteo, según informó Jeffrey Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC. Carroll explicó que el sospechoso se pegó un tiro mientras se encontraba atrincherado en un departamento. Añadió que, al parecer, el hombre tenía una disputa con la comunidad de propietarios del edificio.

Los tiroteos se produjeron en el barrio de Logan Circle, a aproximadamente un kilómetro y medio al norte de la Casa Blanca.

“Localizamos a un total de cuatro personas que recibieron disparos y que fueron trasladadas, y a una persona que falleció aquí en el lugar de los hechos”, explicó el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeff Carroll: “Cuando los agentes llegaron al lugar, comenzaron a peinar la zona, intentando localizar al sospechoso. Mientras peinaban ese edificio, se oyeron disparos en la séptima planta. Y desde ese momento, determinamos que el sospechoso se había atrincherado en un departamento de la séptima planta de ese edificio, en el 1500 de la calle 15. De las cuatro que sobrevivieron, una se encuentra en estado crítico. Por el momento, no parece que sea el caso de las otras tres; al parecer, presentan lesiones que no ponen en peligro su vida”.

Carroll prosiguió: “Nuestros negociadores, junto con su equipo de respuesta a emergencias, también lograron establecer contacto con el sospechoso que se encontraba dentro del departamento. Llevan más de una hora hablando con él, intentando una vez más resolver la situación. Hace apenas unos instantes, mientras se comunicaban con esa persona, los agentes oyeron un disparo. En respuesta a eso, los agentes irrumpieron en el departamento. Al hacerlo, localizaron al sospechoso, que presentaba una herida de bala. En estos momentos, la situación en el lugar sigue siendo inestable. Todavía están evaluando la situación para asegurarse de que se despeja todo el edificio”.

La agencia AP y cadenas como Fox y NBC informaron que el sospechoso murió de las heridas tras disparar contra sí mismo.

Gran parte de la manzana de la calle 15 quedó acordonada mientras la policía instaba a la gente a evitar la zona, que incluye el gimnasio VIDA, donde se produjo el tiroteo, la iglesia episcopal de St. Luke, viviendas y un supermercado Whole Foods.

Los equipos SWAT de la policía y otros agentes tenían las armas desenfundadas en la azotea de un bloque de apartamentos junto al lugar del suceso.

Las autoridades creen que el sospechoso disparó al menos a una persona dentro del gimnasio antes de salir al exterior y volver a disparar y que el sospechoso disparó a otra persona en el ascensor de un estacionamiento y que, a continuación, se atrincheró en la séptima planta del edificio.

Un testigo citado por AP, James Spellman, que se encontraba en el gimnasio, afirmó que había unas 50 personas allí alrededor de las 8 de la mañana cuando comenzó el tiroteo. Spellman dijo que él y otras personas salieron corriendo del gimnasio. Afirmó que oyó unos dos disparos dentro del gimnasio y unos cinco o seis afuera.

En el verano de 2025 Trump cumplió su amenaza de pasar por alto a las autoridades locales e impuso un control federal directo sobre la ciudad, enviando a cientos de miembros de la Guardia Nacional. Ese despliegue continúa en la actualidad.