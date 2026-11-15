Explosión en Remedios de Escalada: los vecinos cortan la calle y marchan a Metrogas mientras aparece otra posible fuga

Los vecinos de Remedios de Escalada cortarán este domingo y el lunes, a las 18, la esquina de Garay e Yrigoyen. El lunes a las 11 marcharán a la sucursal de Metrogas en Banfield, en Larroque 199. Así lo resolvió la asamblea barrial, que reclama justicia y garantías de seguridad a dos días de la explosión que dejó un muerto y 30 heridos en el centro comercial de esa localidad de Lanús.

La convocatoria coincidió con un nuevo operativo. Este domingo, los bomberos cerraron la calle Valentín Corcuera y Rosales, a unos 300 metros del lugar del estallido, después de que una vecina denunciara olor a gas en su casa. Según fuentes del municipio, Metrogas inspeccionó la vivienda y cortó el servicio: la mujer había cerrado la llave de paso, pero era vieja y quedó un escape. La vecina se autoevacuó.

En su comunicado, la asamblea señaló como responsables a “Metrogas y el Grupo Manzano-Vila”. En agosto, Edenor, la eléctrica de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, acordó comprarle a YPF el 70% de la distribuidora por US$780 millones. La operación no está cerrada: YPF sigue como accionista controlante mientras el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad tramita el cambio de control. Es el mismo organismo que anunció auditorías sobre la explosión. El grupo de Manzano ya tenía el 9,23% de Metrogas.

La mercadería perdida

Los comerciantes del perímetro todavía no pueden entrar a sus locales. Carolina, dueña de una carnicería, contó en medios televisivos que el sábado pidió instalar un grupo electrógeno y se lo negaron porque los rescatistas seguían buscando personas entre los escombros. “El supermercado Día que está a media cuadra desde la mañana ya lo tenía”, dijo.

“Lo que quedó en el freezer se salvó y lo otro lo tengo que tirar”, relató. “Era viernes, día que nos cargamos de mercadería para el fin de semana”. La fábrica de pastas y la fiambrería están en la misma situación. “No nos informaron de nada, no nos dicen qué hacer”, reclamó.

El sábado, decenas de vecinos marcharon alrededor de la manzana afectada para exigir una vivienda inmediata para las familias que perdieron sus casas y comercios. Una manifestante denunció que el olor a gas persiste en la zona.

La investigación

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Lanús. Según la reconstrucción judicial, una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, rompió un caño de media presión a las 9.44 del viernes. La explosión ocurrió cerca de las 10.50. El municipio sostiene que en ese lapso la empresa no activó el sistema de emergencias local. Metrogas afirma que cumplió la normativa. La fiscal ordenó trasladar a dos directivos de la distribuidora para identificarlos, aunque no quedaron detenidos.

Hasta el sábado, la víctima no había sido identificada. El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, dijo que harán falta estudios genéticos. Ese día, fuentes sanitarias informaron que cinco heridos seguían graves, con asistencia respiratoria mecánica y quemaduras de entre el 40% y el 90% del cuerpo.