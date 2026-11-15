Las lluvias y el bloqueo israelí arrasan Gaza: “No nos queda ningún colchón seco para dormir”

Ferial Qaud lleva tres años viviendo con su familia en un campamento de desplazados de Gaza, después de que su casa en la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja, fuera destruida durante los primeros meses de la ofensiva de castigo que Israel lanzó en octubre de 2023. Las lluvias de los últimos días volvieron a dejar a esta mujer de 45 años, su marido y sus tres hijos, de 26, 19 y 6 años, sin refugio.

“Las lluvias provocaron muchos daños en nuestra carpa”, cuenta a elDiario.es desde Gaza. “Nos despertamos durante la noche e intentamos sacar el agua de la carpa. También cavamos un canal para drenarla y, durante el día, pusimos los colchones y las mantas al sol para que se secaran”, detalla. Sin embargo, lamenta que, después de tres días, todavía no se hayan secado. “No nos queda ningún colchón seco donde dormir. Todo quedó empapado”.

Ferial se trasladó a la casa de su hija, que está casada, junto a su hijo menor. Su marido y sus otros dos hijos también consiguieron un alojamiento temporal mientras arreglan la carpa. No es la única familia que se quedó sin refugio: más de 40.000 carpas familiares resultaron dañadas por las inundaciones del último fin de semana, con la llegada del primer temporal que golpeó con fuerza a Gaza. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) calcula que más de 200.000 personas fueron afectadas en los campamentos, además de quienes viven en edificios en ruinas por los bombardeos israelíes, que se vuelven más peligrosos con el mal tiempo.

Al balance de afectados por las lluvias se suman cuatro personas que murieron —tres niños y una mujer— por el derrumbe de un muro de arena sobre su carpa, en Deir al Balah, en el centro de la Franja. Las víctimas son una madre, dos de sus hijos y una sobrina de la mujer, que además estaba embarazada, según informó el lunes el Ministerio de Salud de Gaza. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lamentó la muerte de los niños, de cuatro, cinco y ocho años, y advirtió que muchos más están en peligro: casi la mitad de las 950.000 personas desplazadas que viven en zonas vulnerables a las inundaciones son niños y niñas. El organismo recordó en un comunicado que actualmente 1,7 millones de gazatíes siguen viviendo en carpas, refugios improvisados o edificios dañados y están expuestos a las inundaciones, el frío y el posible derrumbe de las viviendas en ruinas.

Ferial cuenta que la vida en las carpas es muy difícil, tanto en verano como en invierno. “En verano, sufrimos por el calor extremo; en invierno, el sufrimiento se repite cada vez que llueve, porque el agua entra en la carpa y nos vemos obligados a trasladarnos a otros lugares hasta que se seca y podemos volver”, explica. Agrega que la familia colocó lonas sobre la carpa para protegerla de la lluvia, pero no alcanza.

Además, la carpa es demasiado pequeña para todos los integrantes de la familia. “Tampoco podemos estar tranquilos con nuestras pertenencias ni dejarlas adentro por temor a que nos las roben”, explica. Entre las muchas dificultades que enfrentan, en el campamento donde vive con su familia, en la costa de Ciudad de Gaza, no hay servicio de internet. “A veces, tenemos que trasladarnos a otros lugares para conseguir conexión y poder comunicarnos con los demás”.

El cuarto invierno sin un hogar

Las condiciones meteorológicas agravan los problemas y el sufrimiento de los desplazados de Gaza, que pasarán su cuarto invierno en carpas deterioradas y edificios muy dañados por los dos años de intensos bombardeos israelíes sobre la Franja, entre 2023 y 2025. Tanto la ONU como otras organizaciones humanitarias denunciaron que Israel impide el ingreso a Gaza de materiales suficientes para brindar refugio seguro a los desplazados y mejorar sus condiciones de vida en los campamentos. Tampoco permite la entrada de materiales para la reconstrucción, pese a que pasó más de un año desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, impulsado por Donald Trump.

La Junta de Paz, creada en el marco del plan de 20 puntos de Trump para Gaza, calificó la situación en la Franja como una “emergencia humanitaria” y cuestionó las trabas impuestas por Israel. El organismo, encabezado por la administración estadounidense, recibió el encargo de supervisar la aplicación de la hoja de ruta de Trump en la Franja, pero en la práctica no puede actuar sin la autorización de Israel, que controla todos los accesos al enclave costero por tierra, mar y aire.

“Instamos al Gobierno israelí a que autorice el ingreso de materiales esenciales para el refugio temporal, las infraestructuras de saneamiento y suministro de agua, el drenaje y la eliminación de aguas residuales”, informó la Junta de Paz en un comunicado difundido esta semana. En una crítica poco habitual, afirmó que la respuesta de Tel Aviv a las necesidades humanitarias es “insuficiente” y pidió al Gobierno que actúe “inmediatamente para autorizar y facilitar el ingreso de todos los suministros humanitarios y para el invierno que se necesitan”.

Israel reaccionó con dureza al comunicado y aseguró que “trabaja en estrecha cooperación con Estados Unidos y la Junta de Paz”. Como hizo en otras ocasiones, responsabilizó a Hamás por la demora en la aplicación del plan de 20 puntos de Trump y señaló que la reconstrucción solo comenzará cuando el grupo islamista se desarme —algo que aceptó hacer el verano pasado, en el marco de un acuerdo alcanzado con la Junta de Paz, cuyas condiciones Israel rechazó—. También acusó a Hamás de robar la ayuda humanitaria que ingresa a la Franja e impedir que llegue a la población civil, mientras las agencias de la ONU “miran hacia otro lado”.

“A diferencia de lo que muchos creen, Israel no controla el tiempo”, escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Equipo Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado, integrado por las distintas agencias de la ONU y las ONG que trabajan sobre el terreno, afirmó que “el impacto devastador de la reciente tormenta en Gaza se podría haber evitado”. “Las políticas israelíes siguen obstaculizando el ingreso de artículos esenciales, así como el acceso a la mayor parte del territorio de Gaza, incluidas las zonas alejadas de la costa y menos expuestas a las inundaciones. Los suministros que llegan deben cumplir múltiples requisitos de aprobación, enfrentan una capacidad de paso limitada y plazos de entrega impredecibles o reducidos, lo que demora su ingreso”, denunció en un comunicado.

El equipo señaló que es necesario permitir y acelerar el ingreso de carpas, ropa de abrigo, mantas, bolsas de arena, bombas de agua, generadores eléctricos, combustible, repuestos y otros suministros básicos, incluidos medicamentos y vacunas. Actualmente, más de 150.000 carpas se encuentran en la frontera de Gaza a la espera de la autorización de Israel para ser entregadas, mientras miles de desplazados viven en refugios viejos y deteriorados y sufren las inclemencias del tiempo.

Hacinados en los campamentos

Samar Fuad Bajit tiene 33 años y lleva casi tres viviendo en la misma carpa junto a su marido y sus cinco hijos, de 14, 12, 8, 5 y 2 años. Está instalada cerca de una escuela en Ciudad de Gaza, en una zona próxima a su antigua casa, destruida a fines de 2023. En diálogo con elDiario.es, cuenta que la carpa es demasiado pequeña para toda la familia y que las intensas lluvias los sorprendieron durante la noche.

“Mientras llovía y el agua entraba en la carpa, permanecimos de pie. No teníamos adónde ir, así que nos vimos obligados a quedarnos en el mismo lugar y afrontar las difíciles circunstancias”, relata. “Mis hijos llevaban sus certificados escolares sobre los hombros y permanecieron despiertos toda la noche para evitar que se mojaran con el agua de lluvia. Mi esposo y yo también recogimos nuestras pertenencias e intentamos protegerlas. Así pasamos la noche hasta la mañana siguiente, cuando salió el sol y pudimos evaluar qué hacer y cómo afrontar la situación”, cuenta.

La familia depende principalmente de la ayuda humanitaria que consigue, ya que el marido de Samar trabaja como guardavidas durante los meses de verano, es empleado de lo que queda de la administración local de Hamás en la Franja y recibe un pequeño salario cada tres meses. “Incluso cuando llega ayuda humanitaria, no siempre nos enteramos. A veces, solo sabemos que hubo un reparto cuando ya se agotó”, se queja. Para que todos los integrantes de la familia puedan comer, recurren a un comedor comunitario donde se distribuyen alimentos preparados por organizaciones de caridad.

Naywa Al Gabeir tiene 45 años y vive con su marido, sus dos hijos, de 27 y 22 años, y su hija de 17 en Al Mawasi, en el sur de Gaza, donde se concentran muchos de los campamentos. Llevan dos años y medio compartiendo la misma carpa, que, según cuenta la mujer, es pequeña y precaria. Apenas hay espacio para los colchones donde duerme la familia. “No reúne ninguna de las condiciones básicas para vivir. No tenemos espacio para movernos ni para sentarnos cómodamente”, explica. Naywa relata que, cuando llovió intensamente el último fin de semana, colocaron barreras y materiales absorbentes alrededor de la carpa y consiguieron evitar que se inundara.

La mujer asegura que la familia apenas logra cubrir sus necesidades porque todos se quedaron sin trabajo. “Es difícil conseguir comida y productos de higiene. Rara vez logramos conseguir estos últimos. A veces no podemos permitirnos ni lo más básico”.

En Al Mawasi y la costa del sur de Gaza se concentra la mayor parte de la población desplazada, en las zonas que Israel designó como “humanitarias” al comienzo del genocidio y adonde ordenó trasladarse a los palestinos. Actualmente, están mucho más pobladas porque las tropas israelíes ocupan más del 70% de la Franja, un porcentaje que aumenta desde el alto el fuego nominal de octubre de 2025.

La organización británica Forensic Architecture señaló esta semana que las consecuencias de las lluvias están relacionadas con la destrucción de viviendas, sistemas de drenaje e infraestructura esencial de la Franja por parte de Israel desde 2023. Según el análisis espacial de la organización, la mayoría de los campamentos están ubicados a lo largo de la costa mediterránea de Gaza, donde el terreno es más bajo y se inunda con mayor facilidad. “Lo que está ocurriendo no es simplemente una falta de protección de los civiles frente a las inclemencias del tiempo. Se trata de la destrucción de las condiciones materiales necesarias para la vida palestina. Es inseparable del genocidio en curso”, afirmó Forensic Architecture.