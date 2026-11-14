Estados Unidos reanudó los vuelos tras la suspensión más larga desde el 11-S

Las operaciones aéreas en Estados Unidos vuelven de a poco a la normalidad este sábado, después de que una falla en las comunicaciones del control de tránsito aéreo obligara a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender los despegues en todo el país. “Es seguro volar”, escribió en X el secretario de Transporte, Sean Duffy, que advirtió que seguirá habiendo demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reubican aviones y tripulaciones.

A las 9.30 hora del Este, el sitio FlightAware registraba más de 3.700 vuelos cancelados y alrededor de 2.000 demorados para la jornada.

La FAA levantó la suspensión el viernes a las 20.15 hora del Este, las 22.15 en la Argentina, después de restablecer el funcionamiento de las instalaciones de control. La falla había alcanzado a los 22 centros regionales que guían el tránsito en altura. Cuando se dictó la orden había más de 3.500 aviones en el aire, según Duffy, y todos aterrizaron.

La paralización alteró los planes de cientos de miles de pasajeros: algunos debieron bajar de los aviones poco antes de despegar. Fue la segunda suspensión nacional desde los atentados de 2001 y la más larga en 25 años. La anterior, en enero de 2023, se debió a una falla del sistema de avisos a pilotos.

“Este es un problema de un sistema antiguo”, dijo Duffy en una conferencia en la Casa Blanca. “Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos. Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó”. Según el funcionario, los routers empezaron a transmitir datos inconsistentes a las 15.36 y la FAA decidió frenar las salidas, aunque nunca se perdieron por completo el radar ni las comunicaciones. Los equipos nuevos, aseguró, no fallaron.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, vinculó la sobrecarga con los parches que se colocaban en la red mientras se instalaban equipos nuevos. “La tecnología nueva estaba sobrecargando el sistema viejo”, dijo. También aseguró que no hay evidencia de un ciberataque, aunque no descartó ninguna hipótesis.

El jueves, Duffy había pedido formalmente al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar el control aéreo. El viernes habló de una “emergencia” y reclamó 50.000 millones para una renovación completa. “Van a tener más episodios como este, salvo que el pueblo estadounidense y el Congreso nos digan que construyamos”, advirtió. Estimó que el sistema estará normalizado antes del feriado de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

El impacto en Ezeiza

La suspensión también alteró la programación del aeropuerto internacional de Ezeiza. Aerolíneas Argentinas reprogramó para las 4 de la madrugada del sábado su vuelo a Miami, previsto para las 22.45 del viernes. Para este sábado, Delta canceló su salida a Nueva York y dos vuelos a Atlanta, además de tres arribos desde esas ciudades. American Airlines y United registraban demoras en llegadas desde Dallas, Miami y Houston, según el sitio de Aeropuertos Argentinos.