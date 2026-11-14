Ira estudiantil en Italia: 15.000 profesores menos, “récord histórico” de gasto en defensa y escuelas ocupadas

A remolque de las protestas en Francia, Italia vivió también estos meses su propio otoño de protestas, en las que los jóvenes y estudiantes se movilizaron ante las dificultades económicas y el alto costo de la vida, pero también para denunciar la precarización del sistema escolar, la falta de inversión en educación pública y el creciente gasto en industria armamentística del Gobierno de Giorgia Meloni, lo que llevó también a varias ocupaciones estudiantiles de centros de secundaria y facultades universitarias (en algunos casos aún vigentes).

El descontento escaló ante el proyecto de ley de Presupuestos de 2027 del Ejecutivo de Giorgia Meloni, que prevé recortar casi 7.000 docentes y personal educativo. Para muchos, este es otro paso más en el deterioro de la enseñanza pública por parte de la coalición de Meloni. El Gobierno justifica los recortes por la baja natalidad y la reducción de alumnado, pero los críticos denuncian que muestra de nuevo la desatención gubernamental hacia la juventud en uno de los países más envejecidos de Europa, con un 25% de población mayor de 65 años.

“Las escuelas comenzaron a sufrir recortes en 2008, con una reducción enorme de 8.000 millones de euros” por parte del Gobierno de la época, liderado por Silvio Berlusconi, y “desde ahí hubo un declive” que no se revirtió, comenta Gianna Fracassi, secretaria general de FLC, federación de empleados educativos perteneciente a CGIL, sindicato de peso en Italia que convocó una nueva huelga general para el próximo 20 de noviembre. En esta, los recortes en el plan presupuestario y la cuestión educativa serán asuntos centrales.

El actual proyecto de ley de presupuestos prevé reducir la plantilla escolar para el curso 2027-2028 en 4.925 docentes y 2.049 miembros de personal no docente, integrado por técnicos, administrativos y auxiliares. A ello se suman los recortes de hasta 5.660 puestos de docentes en el curso 2025-2026, así como de 2.174 puestos de personal no docente para este 2026-27. Todo eso supone una reducción total de 14.808 plazas en tres cursos escolares. A su vez, según Fracassi, el Gobierno sí prorrogará los bonos para escuelas privadas en el plan presupuestario, ya validado por el Consejo de Ministros y ahora pendiente de aprobación parlamentaria antes de fin de año.

Repunte de ocupaciones estudiantiles

En Italia, las ocupaciones estudiantiles son usuales desde hace décadas, como parte de un modelo de protesta de larga tradición, pero alcanzaron un nuevo repunte estos meses, tras años de creciente desmovilización. “Queremos más recursos en educación pública y que se destine hasta el 5% del PIB. Es inaceptable que Italia sea uno de los países europeos que menos invierte en ello”, cuenta Andrea Amoroso, estudiante de Filosofía de la Universidad Federico II de Nápoles y miembro de Colectivo Autoorganizado Universitario, uno de los grupos que participó en la ocupación de facultades en ciudades como la propia Nápoles o Turín.

Según detalla, unos treinta centros de secundaria se ocuparon durante octubre en la región de Campania, y los alumnos de otros veinte institutos también salieron a protestar, mientras paralelamente había una amplia huelga de transportistas y camioneros que dejó el sur de Italia parcialmente paralizado. En otros puntos del país como Roma, las ocupaciones estudiantiles también se hacen patentes. Este es el caso del instituto Pilo Albertelli, en el centro de la ciudad, donde el alumnado mantiene una ocupación que inició el 4 de noviembre y durará hasta el próximo lunes. Una decena de institutos de la ciudad fueron ocupados en estas semanas.

“El Gobierno está muy alejado de los problemas y necesidades de los jóvenes. No actúa a favor nuestro, sino en contra”, dice Nicola, estudiante de 18 años del centro, que se organiza con un centenar de compañeros para mantener activa la ocupación. Bajo la consigna de que “volver a creer en la revolución es posible”, una de sus grandes quejas es que el Gobierno aumente el gasto militar por encima del de educación.

La escuela, en un edificio de fines de siglo XIX, lleva el nombre de un histórico partisano antifascista que fue docente del centro. Ahí duermen ahora muchos alumnos, autogestionados en tareas y actividades diarias. Nicola se mueve entre pasillos y aulas del inmueble, en un estado más bien precario, mientras se prepara para una asamblea abierta a la ciudadanía que reúne a otros activistas con los estudiantes. “No vemos un futuro en Italia donde tengamos un papel relevante. Nuestras perspectivas de futuro son reducidas”, dice el joven.

“Hay una creciente frustración entre los jóvenes en un clima político y cultural mucho más duro” en estos años de auge ultraderechista y capitalismo desaforado, cuenta Salvo Bullara, profesor de Filosofía e Historia en el instituto Augusto Righi de Roma, ahora también ocupado. “Los jóvenes, en general, no se sienten escuchados”, y las autoridades tienen “una actitud arrogante y paternalista hacia ellos”, alega el docente, con más de 20 años de experiencia en un sistema educativo que cree que se ha ido empobreciendo.

Se prevé que la natalidad en Italia llegue a un mínimo histórico este 2026, después de que en 2025 registrara la cifra más baja desde la fundación del país en 1861, con sólo 355.772 nacimientos frente a más de 652.000 defunciones. Esto ilustra un descenso poblacional prolongado en estos años que ningún gobierno supo parar, en la que es una de las crisis demográficas más graves de Europa que también redujo la población estudiantil. Los alumnos de primaria y secundaria pasaron de 8,4 millones en 2017-2018 a 7,7 millones en 2024-2025.

Contra el gasto militar

“Dinero a la escuela, no para la guerra”, “Nunca ignorantes, nunca obedientes” o “Meloni, andate ya” son parte de las consignas y pancartas de los jóvenes movilizados estos meses en el país, que salieron a protestar en movilizaciones grandes en jornadas como el 24 de octubre, o en una primera huelga general el 30 de octubre. En el conjunto del país, la deriva armamentística del Gobierno es una preocupación de muchos jóvenes. El Ejecutivo prevé invertir más en gasto militar que en educación, tras comprometerse a llegar al 5% en defensa exigido por la OTAN, mientras los recursos destinados al ámbito educativo se quedarán en torno al 4% del PIB.

Queremos más recursos en educación pública y que se destine hasta el 5% del PIB. Es inaceptable que Italia sea uno de los países europeos que menos invierte en ello Andrea Amoroso — estudiante Filosofía

“La juventud se siente ignorada por el Gobierno. Somos el futuro del país, pero nuestros esfuerzos no se reconocen”, dice Alessia, estudiante universitaria que hace tres semanas se sumó a las protestas en Roma, entre un amplio despliegue policial y marchas espontáneas con guiños a Francia o la causa palestina, otro elemento de disenso que une a muchos jóvenes contra el Gobierno de Meloni por su cercanía a Israel.

“Respecto al PIB, el gasto en educación en Italia es de un escaso 4%, muy por debajo de la media europea del 4,8%”, dice Fracassi, que asegura que mientras el Ejecutivo apuesta por aumentar la inversión militar, son la educación y la sanidad las que se resienten. Según datos de Milex, observatorio independiente que supervisa el gasto militar italiano, el plan presupuestario del Gobierno batirá “un récord histórico” en gasto militar en 2027. Este “superará por primera vez los 40.000 millones de euros”, un abrupto aumento del 18% respecto 2026.

Según Francesco Vignarca, analista de Milex, el Ejecutivo lo compensa con recortes en sectores públicos. La alternativa sería hacerlo con aumentos de impuestos o de la deuda pública, pero tendría un alto costo electoral para Meloni ante la cercanía de comicios generales en 2027 o la ya elevada deuda estatal italiana. Ante ello, “el gasto militar va en detrimento de educación, sanidad y Estado del bienestar”, dice a eldiario.es Vignarca.

Creciente precariedad para docentes y alumnado

Para Fracassi, esto evidencia cómo para el Gobierno “la educación es totalmente irrelevante”. Según concreta, la precariedad laboral afecta a unos 302.000 personas, entre 1,2 millones de docentes y empleados en el sector educativo en Italia, donde sus salarios están entre los más bajos de los países de la Unión Europea. El sueldo anual bruto de un profesor italiano de secundaria con 15 años de experiencia es de 32.892 euros, sólo por encima de Portugal, Lituania, Grecia y Eslovaquia, y muy por debajo de los 45.572 que se cobran en España, detalla FLC-CGIL en un informe, según datos de 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.

A esto se añade la poca inversión y el estado precario de muchos centros educativos. Según Fracassi, siete de cada diez centros educativos italianos no tienen sistema de aire condicionado, lo que hace “invivibles” muchas escuelas ante los veranos tórridos. A su vez, en regiones como Sicilia hay centros aún sin calefacción.

En el Pino Albertelli de Roma, los estudiantes también lamentan el mal estado del lugar. “En el patio hay una chimenea de amianto. Hemos pedido durante años que lo retiren, pero no lo hacen. El año pasado también llovió mucho y parte de la escuela se inundó. Se tuvo que cerrar durante dos días”, dice Nico.

“Si exigiéramos que las normas se respetaran al 100%, las escuelas italianas tendrían que cerrar”, concluye Salvo Bullara, docente en un colegio ubicado en un barrio acomodado de la ciudad eterna.