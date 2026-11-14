Historia del rugby

En este episodio, Andrés Reggiani explica los inicios de la práctica del rugby en el país de la mano de los inmigrantes británicos y la elite argentina, su posterior expansión hacia las clases medias y los sectores populares durante el peronismo y cómo el debate entre el estilo británico y el francés fue moldeando una forma de juego propia.

También recorre los vínculos con la Sudáfrica del apartheid, el impacto del terrorismo de Estado en los años setenta, la llegada del profesionalismo y los desafíos actuales de inclusión. Además, discute dos preguntas que el sentido común repite sobre este deporte: ¿el rugby es machista, clasista y violento? ¿Es un deporte de derecha o de izquierda?

Entrevistado: Andrés Reggiani

Conducción: Carlos Segura

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.