Historia del movimiento piquetero

¿Cómo nació el movimiento de desocupados y cómo se expandió a fines de los 90? ¿Qué cambios se produjeron con el proceso de institucionalización durante el kirchnerismo? ¿Qué factores sociales, institucionales y políticos explican la perdurabilidad del movimiento? ¿Cómo se vio afectado el movimiento de desocupados a partir de la pandemia hasta la actualidad?

Entrevistado: Francisco Longa

Conducción: Camila Perochena

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.