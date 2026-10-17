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Podcast

Historia del movimiento piquetero

  • En este episodio, Francisco Longa recorre la historia del movimiento piquetero desde fines de la década de 1990 hasta la actualidad.

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¿Cómo nació el movimiento de desocupados y cómo se expandió a fines de los 90? ¿Qué cambios se produjeron con el proceso de institucionalización durante el kirchnerismo? ¿Qué factores sociales, institucionales y políticos explican la perdurabilidad del movimiento? ¿Cómo se vio afectado el movimiento de desocupados a partir de la pandemia hasta la actualidad?

Entrevistado: Francisco Longa

Conducción: Camila Perochena

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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