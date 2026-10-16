Trump deja caer a Zacharia, su nueva portavoz, tras la ola de críticas: “Yo me lo replantearía, quizá esto no sea para ella”

Donald Trump suelta lastre a menos de tres semanas de las elecciones legislativas. El presidente de EE.UU. reacciona así a la ola de críticas por la pobre comparecencia con la que se estrenó Katie Zacharia y por el hecho de presentarse como abogada sin tener la habilitación superada para serlo.

“¿Le hubiera gustado saber que Katie Zacharia no aprobó el examen de acceso a la abogacía?”, le preguntó un periodista a Trump antes de tomar el Marine One, este viernes en el South Lawn de la Casa Blanca: “Katie recibió un trato muy malo por parte de los medios de comunicación. Muy, muy malo. Muy injusto. Acabo de preguntarle: '¿Esto es para vos?'. Y es una persona agradable. Voy a dejar que sea ella quien tome esa decisión. Sean Hannity [comentarista de Fox] se mostró un poco duro. Katie está teniendo un comienzo difícil, los medios de comunicación se portaron muy mal con ella. Le dije: 'Sinceramente, si yo fuera vos, me lo replantearía'. Quizá esto no sea lo suyo”.