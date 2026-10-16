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EE.UU.

Trump deja caer a Zacharia, su nueva portavoz, tras la ola de críticas: “Yo me lo replantearía, quizá esto no sea para ella”

  • El presidente de EE.UU. reacciona ante la pobre comparecencia de prensa con la que se estrenó su portavoz y ante la ola de críticas por presentarse como abogada sin serlo.

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ofrece su primera conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 13 de octubre de 2026.
La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ofrece su primera conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 13 de octubre de 2026. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Andrés Gil

Corresponsal en Washington —

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Donald Trump suelta lastre a menos de tres semanas de las elecciones legislativas. El presidente de EE.UU. reacciona así a la ola de críticas por la pobre comparecencia con la que se estrenó Katie Zacharia y por el hecho de presentarse como abogada sin tener la habilitación superada para serlo.

“¿Le hubiera gustado saber que Katie Zacharia no aprobó el examen de acceso a la abogacía?”, le preguntó un periodista a Trump antes de tomar el Marine One, este viernes en el South Lawn de la Casa Blanca: “Katie recibió un trato muy malo por parte de los medios de comunicación. Muy, muy malo. Muy injusto. Acabo de preguntarle: '¿Esto es para vos?'. Y es una persona agradable. Voy a dejar que sea ella quien tome esa decisión. Sean Hannity [comentarista de Fox] se mostró un poco duro. Katie está teniendo un comienzo difícil, los medios de comunicación se portaron muy mal con ella. Le dije: 'Sinceramente, si yo fuera vos, me lo replantearía'. Quizá esto no sea lo suyo”.

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