Dos veces los dos países estuvieron al borde de la guerra: en el cambio del siglo XIX al XX, en plena era de la “paz armada”, y en diciembre de 1978, cuando el Operativo Soberanía se detuvo a último momento por la mediación papal.

En este episodio de Historiar, conversamos con Francisco Reyes y Cristian Di Renzo sobre la larga historia de esos conflictos: la crisis de fines del siglo XIX y la paz de 1902, la disputa por el canal Beagle y el Tratado de 1984, y el camino que llevó de la desconfianza a la cooperación.

Entrevistados: Francisco Reyes y Cristian Di Renzo

Conducción: Juan Manuel Romero

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.