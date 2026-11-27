Uno. Nunca no estamos esperando alguna cosa y, a la vez, a veces pasa: alguna circunstancia de la vida nos enfrenta a una espera particular que, indefectiblemente, nos lleva a pensar en otras, tal vez ajenas, pasadas, intensas (“A las víctimas de la espera”, en Zama, de Antonio Di Benedetto, tal vez sea una de las dedicatorias más hermosas de la literatura). Entonces esperar se empieza a parecer a mirarse en un espejo. Anoto esto ahora mismo, con otras imágenes un poco destartaladas, mientras estoy sentada en una sala de espera ruidosa, mientras me tengo que enfrentar a una sucesión agotadora de esperas. No me puedo concentrar en el libro que traje para leer y, entonces, solamente pienso en eso que me pesa en la espalda, en eso que me tiene tomada por estos días: esperar.

Dos. El libro que leo por estos días –ese que llevo conmigo, ese que espero poder terminar cuando haya algo de silencio en esta sala ruidosa o cuando se terminen las esperas– tiene en el centro una espera. Se llama Ropa prestada, lo escribió el cordobés Waldo Cebrero y lo publicó la editorial independiente Los Ríos. El autor y su pareja están esperando que nazca su hija y, en ese acomodarse para la llegada del bebé, él cae en la cuenta de que tiene que hacer algo con un uniforme militar que conserva desde hace mucho tiempo y que ocupa lugar en un placard ahora necesario en la casa familiar. El libro es alucinante porque a partir de ese traje –esa ropa prestada que es, también, su propia novela familiar– se va a desplegar un relato increíble que cruza la vida de un represor de la dictadura, la escritura de un libro imposible y la historia personal de Cebrero, que es hijo y nieto de policías. Un hombre que, como su libro, se aleja de cualquier expectativa familiar o profesional. Me gusta que en la mirada del autor, entonces, la espera, lejos de un ancla, lo lleve al puro movimiento y también a un tipo de escritura diáfana, despatarrada, deforme (“Asumí la decisión de escribir usando mi vida como insumo, sin ser del todo consciente de que esa decisión implica partirse en dos (...) En ese conflicto de intereses, escribí; ¿qué escribí? ¿ficción? ¿no ficción? No lo sé. Como dice un amigo, ‘escribir es gritar sin hacer ruido’”, apunta hacia el final el autor). Esperar puede ser inquietante, esperar puede llevarnos a ver qué hacemos con lo que guardamos sin mucho motivo, con la novela familiar que cargamos, con esa mochila insoslayable que es nuestra propia ficción.

Tres. Pienso en mi propia novela familiar y me acuerdo de una frase que nos decía mi papá a mis hermanos y a mí para calmarnos cuando nos poníamos ansiosos esperando alguna cosa (que se hicieran las 12 y vinieran los regalos de Navidad, que llegáramos a destino mientras él iba al volante, que viniera el momento de ir a algún lugar que nos gustaba especialmente): “que no te agarre la velocidad, chiquito”; “que no te agarre la velocidad, chiquita” (ahora, a veces también se lo dice a sus nietos).

Cuatro. Me gustaría recuperar mi ejemplar de El tiempo regalado, un ensayo sobre la espera, de Andrea Köhler. Es un libro breve y muy hermoso que salió hace unos años a través de Libros del Asteroide y que, por culpa de una de las muchas esperas que me tienen atrapada por estas horas –la de hoy es un arreglo en mi casa: polvillo, escombros, la biblioteca casi inaccesible– no tengo a mano. Lo que sí encuentro entre mis apuntes es una serie de subrayados de ese libro que transcribí en su momento. Uno es una cita a Maurice Blanchot:

“De esperar se trata siempre que hay

un exceso de tiempo,

y aun así al tiempo le falta tiempo.

Esta falta de tiempo en

exceso es el estado perpetuo de la espera“.

Cinco. En la sala de espera de hoy hay una pantalla fija en un canal de deportes. Cuando van al corte, se puede ver un reloj que, en cuenta regresiva, marca los minutos que faltan para que se vuelva el programa. Pienso en la persona a la que se le ocurrió que de esa manera podía aplacar la espera de los televidentes en lugar de ponerlos más expectantes, pienso en alguien susurrando “que no te agarre la velocidad, chiquita”, del otro lado de la pantalla.

Seis. Mientras intento olvidarme de la maraña de esperas que me convocan hoy –un turno médico esta vez, un trámite, un mail que no llega– doy con otra anotación que hice del libro de Andrea Köhler. Es un apunte de la propia autora a partir de su lectura de Nietzsche y de Kafka. “El aguardar, sin embargo, es el lapso en el que nos mantenemos quietos para pescar en el olvido, porque en la latencia que es la quietud del alma acecha la idea feliz. La distracción forma parte, además, del instante en el que brota la chispa. Esas maniobras disuasorias que nos hacen, por ejemplo, satisfacer el miedo a la página en blanco con pequeñas tareas domésticas tensan pero a la vez distienden: algo se prepara, ya llegan los pensamientos, y poco les falta para reunirse y desfilar en el orden correcto. Franz Kafka llamaba a este proceso ‘el titubeo antes del nacimiento’”.

Desde este tiempo que parece estancado una vez más, desde esta sala de espera infinita empieza una nueva edición de Mil lianas.

1. El libro del dinero, Alexandra Kohan. De lo que se habla a diario a lo que se calla permanentemente por discreción, por inhibición o por tabú. De lo sonante y metálico a lo que permanece oculto, silencioso, innombrable. De lo que derrama por todos lados –en los vínculos, en las aspiraciones de los otros y en las propias– a lo que falta, siempre falta. De lo sucio a lo que hay que lavar tarde o temprano. De lo universal a la novela familiar. De lo que se da a lo que se mezquina. En su reciente ensayo El libro del dinero (Paidós, 2026), Alexandra Kohan se mueve una vez más en los entresijos de un asunto que ella misma describe como conflictivo: la plata.

Luego de abordar el amor, el cuerpo y el humor con sus modulaciones, ahora le tocó el turno a un asunto que acarrea complicaciones de entrada. De hecho, en las primeras páginas del libro Kohan asume la dificultad que conllevó la escritura de esta publicación, los vaivenes que ella misma debió enfrentar para darle forma a un libro “de problemas no de dinero, sino con el dinero”. Y, a la vez, un texto que rescata la figura del don, que quiere seguir dándole vueltas a la materialidad en un mundo cada vez menos táctil.

Con un formato fragmentario, filoso, repleto de citas a autores de lo más diversos (en las páginas de El libro del dinero conviven, gracias a la lectura siempre sorprendente de Kohan, Sigmund Freud, Anne Carson, Jacques Lacan, Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, Juan José Saer y Natalia Ginzburg, entre muchísimos otros), este ensayo se anima al riesgo, a pensar en lo que arrastra el dinero, en lo que circula con él, en lo que se lleva puesto, también en la Argentina de los temblores económicos, de las inflaciones, de la plata dulce y de la plata quemada.

Hace unas semanas acompañé a la autora durante la presentación de su libro. Pueden leer una versión de aquella conversación y conocer más del texto, en esta nota.

El libro del dinero, de Alexandra Kohan, salió por Paidós. Más sobre el ensayo y una entrevista con su autora, en este enlace.

2. Premio Fundación Medifé-Filba 2026. “Un libro oscuro y a la vez juguetón, brutal y magistralmente pícaro, estremecedor y vital”, destacó Leila Guerriero. “Un libro que no tiene ningún límite. Es hijo del morbo, la avidez, casi el regocijo de volverse experto en una especialidad de la que se es al mismo tiempo víctima y sujeto”, apuntó por su parte Alan Pauls. “Tiene una fuerza que rompe todos los moldes”, agregó Gabriela Cabezón Cámara. Hace pocos días se anunció que María Moreno ganó el Premio Fundación Medifé Filba 2026 con su novela La merma, una impactante indagación sobre el cuerpo, la pérdida y la escritura, armada a partir de los vaivenes que la propia escritora está atravesando luego de sufrir un accidente cerebrovascular en 2021.

Pueden leer en este enlace algo más sobre el libro, sobre el premio y sobre las consideraciones del jurado para distinguir esta novela. Un recordatorio, si andan buscando títulos argentinos recientes: por acá encuentran el listado completo y algo de información sobre las diez novelas finalistas.

La merma, de María Moreno, salió por Random House. Más sobre el libro y sobre el Premio Fundación Medifé Filba, en este enlace.

3. Cine. Sobre Elizabeth Holmes hablamos hace unos años por acá. En aquel entonces me dediqué a armar una saga de perfiles de impostores (pueden encontrarla completa en este enlace): personajes que, con tretas, con mentiras más o menos evidentes, con astucia y con sagacidad, lograron engañar a otros de maneras muy diversas. Ella había encandilado a Silicon Valley con un supuesto test de sangre creado por su empresa Theranos que iba a revolucionar la medicina internacional.

Esta semana llega a los cines argentinos Puedes verlo todo (You Can See Everything), un documental dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim que tiene a Holmes en el centro y que, desde su lanzamiento en Estados Unidos, se convirtió en un éxito de público y de crítica. Ocurrió que, después de los días de brillo, llegó su caída: acusasiones, disputas y un juicio que debió enfrentar la fundadora de Theranos quien, finalmente, terminó en prisión.

Puedes verlo todo ofrece un registro muy íntimo de la ex emprendedora tecnológica mientras se preparaba de algún modo para el encierro, junto a su nueva pareja y a sus dos pequeños hijos. El propio Fielder se mudó con la familia para entrevistarlos y tomar sus testimonios, además de llevar adelante una serie de recreaciones impactantes. El resultado es un largometraje asombroso, por momentos cómico y también encantadoramente incómodo.

El documental Puedes verlo todo, de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, llega a las salas de cine de Argentina esta semana.

4. Conversación con la oscuridad, de Mariana Enriquez. “No hay nada más serio que un fantasma, un ser atrapado en su trauma, personal o político; alguien que pide la justicia que no tuvo y repite y cuenta su historia para siempre, incapaz de romper el ciclo, imposible de aplacar, desesperado por que lo escuchen”. Con esas palabras que eligió para el prólogo, la escritora Mariana Enriquez da pie a buena parte de los asuntos que va a abordar en Conversación con la oscuridad (Páginas de Espuma, 2026), su nuevo libro. Se trata de un ensayo donde se cruzan sus lecturas, sus autores y autoras de cabecera (del cine a los libros, de su memoria como niña que creció en la dictadura a las noticias que leyó o le contaron) y una travesía personal por casos de la historia reciente argentina y escenas de horror cotidiano que atraviesan sus relatos.

Luego de un recorrido que la llevó por distintos países europeos, Enriquez, que desde hace casi dos años se radicó en Australia, viajó por algunas semanas hasta Buenos Aires para la difusión de su flamante ensayo. Estuve en un encuentro con periodistas que encabezó y, a partir de sus palabras sobre el terror, los miedos, la inteligencia artificial y la escritura, armé una nota que pueden leer por acá.

Conversación con la oscuridad, de Mariana Enriquez, salió por Páginas de Espuma. Más sobre el libro y las palabras de su autora, en este enlace.

Banda sonora. Las esperas me tuvieron de acá para allá con poca posibilidad de concentrarme en la música. Sin embargo, en una de ellas sí pude escuchar y disfrutar de una conversación preciosa que tuvieron los escritores Cynthia Rimsky (hablamos de ella por acá, si se les pasó) y Federico Falco en el podcast Tema Libre. La encuentran en este enlace.

Y, por supuesto, nuestra banda sonora compartida con las canciones de Mil Lianas está por acá, como siempre.

Bonus track. “Mis obras siempre vuelven a los vínculos. En esta me interesaba pensar qué pasa cuando una persona cambia de lugar, cuando decide vivir de otra manera, y cómo ese movimiento inevitablemente desacomoda también a todos los que tiene alrededor”, dice el dramaturgo y director Ignacio Sánchez Mestre. Y, claro, de eso se trata su nueva y excelente obra teatral, Desde que baila, protagonizada por María Inés Aldaburu, Walter Jakob y Flor Piterman que se puede ver por estos días en la sala de Arthaus (por acá, más información sobre funciones y entradas, es de lo mejor que vi este año en teatro). La protagonista es una mujer grande que un buen día inicia una relación virtual con un joven que vive en otro país y que, a la vez, empieza a tomar clases de baile. Lo que a priori aparenta ser un juego medio ñoño se termina convirtiendo el en puntapié para habilitar un montón de preguntas alrededor del cuerpo, de los vínculos y de eso que se abre cuando alguien se anima a explorar un terreno desconocido.

Bonus track II. Algo para ir agendando: el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre tendrá lugar en La Plata la décima edición de Edita, la tradicional feria de editoriales independientes de esa ciudad, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización anunciaron que en esta oportunidad el encuentro reunirá a 140 stands de editoriales independientes en una nueva locación: el Teatro Argentino – Centro Provincial de las Artes de La Plata (Av. 51 entre 9 y 10). Además de venta de libros, habrá lecturas, mesas y performances. Participarán, entre otros y otras, Alicia Genovese, Juan José Becerra, Claudia Masin, María Malusardi y Romina Paula. Pueden encontrar la programación completa por acá.

Posdata. Gracias a todos los lectoras y lectores que me escribieron en estos días. En especial a aquellos que lo hicieron después de la edición que le dediqué al ruido y a las venganzas sigilosas (si se les pasó, la encuentran por acá). Me hicieron reír y me conmovieron mucho los mensajes de Martín y su bebé atento a los sonidos; de Paz y su enorme sensibilidad, de Marisa y de María Gabriela. Como casi siempre, me encuentran en silencio y sin chistar, en este rincón.

¡Hasta la próxima!

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