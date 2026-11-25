El Gobierno ratificó este miércoles lo que elDiarioAR había revelado en agosto: la visita del papa León XIV a la Argentina fue uno de los argumentos que esgrimió la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para justificar el incremento de sus gastos reservados. La confirmación quedó plasmada en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado, en el que los servicios secretos también se negaron a informar cuántos agentes tienen, cuántos pretenden incorporar y cuánto dinero demandará su contratación.

Tres meses atrás, durante una reunión a puertas cerradas de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, las autoridades de la SIDE habían reconocido que sus gastos reservados estaban en alza y habían invocado, entre otros argumentos, los preparativos para la llegada del Pontífice. Ahora, con León XIV de regreso en Roma, aquella explicación quedó asentada en un documento público del Poder Ejecutivo.

La central de inteligencia que conduce Cristian Auguadra, bajo el control político del asesor presidencial Santiago Caputo, reconoció un incremento del 46,39% en el crédito destinado a gastos reservados respecto del presupuesto inicial de 2026. La ampliación fue dispuesta a mediados de julio mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026, por el que Milei inyectó más de $49.000 millones adicionales en los servicios secretos, de los cuales unos $7.466 millones correspondieron a partidas de carácter reservado. Cuánto de ese dinero demandó la visita papal es algo que el Gobierno sigue sin estar dispuesto a revelar.

Ante el pedido de explicaciones de la oposición, la SIDE argumentó que “la creciente complejidad de las amenazas contemporáneas —como el crimen organizado, el terrorismo, los ciberataques y las actividades de inteligencia de actores estratégicos extranjeros— demandan la actualización constante y fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Inteligencia Nacional”.

A ese repertorio de amenazas, el organismo añadió una circunstancia bastante más específica. “A ello cabe agregar la visita de su Santidad, León XIV a la República Argentina, que demandó un esfuerzo de magnitud de los organismos de inteligencia, defensa y seguridad de la República Argentina a fin de detectar y prevenir riesgos y amenazas”, sostuvo.

Hasta ahí llegaron las explicaciones. La SIDE aclaró que los fundamentos específicos de sus requerimientos presupuestarios se encuentran sujetos al régimen de clasificación y reserva de información previsto en la Ley de Inteligencia Nacional y que revisten la clasificación de seguridad “SECRETA”.

El ajuste tiene sus excepciones

En las más de 2.200 páginas del informe de gestión de Santilli hay algunos números que permiten dimensionar el lugar que ocupa la SIDE en el esquema de prioridades de la administración libertaria.

Según los datos proporcionados por el propio organismo, en 2024 dispuso de un presupuesto de $48.256 millones, del que ejecutó el 98,63%. Al año siguiente, el crédito ascendió a $106.990 millones, con un nivel de ejecución del 98,32%. Para 2026, en tanto, la SIDE informó un presupuesto de $176.915 millones, de los cuales ya ejecutó $142.688 millones, equivalentes al 80,65% del total. La tendencia se consolidará el próximo año si prospera el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una asignación de $181.472 millones para los servicios de inteligencia.

En términos nominales, el presupuesto de la SIDE casi se cuadruplicó desde el primer año de Milei en la Casa Rosada. El Gobierno omitió proporcionar las cifras en términos reales y discriminar los gastos ordinarios de los reservados, tal como había solicitado la oposición.

En rigor, la ampliación presupuestaria de julio fue apenas el primero de los dos grandes refuerzos que recibió la central de inteligencia durante este año. A principios de septiembre, apenas unas horas después de que Milei brindara una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas, el Gobierno dispuso una nueva inyección de $30.519 millones para el organismo. A diferencia de la anterior, esa modificación no incrementó directamente los gastos reservados.

Entre ambas ampliaciones, la SIDE recibió casi $80.000 millones adicionales en menos de dos meses, lo que elevó su crédito presupuestario un 82% respecto del monto con el que había comenzado el año.

Una de las preguntas del informe de gestión puso el dedo en la llaga: “¿Con qué criterio el Poder Ejecutivo sostiene que no existen recursos para ejecutar leyes sancionadas por el Congreso en materia de emergencia pediátrica, discapacidad y financiamiento universitario, mientras amplía por decreto el presupuesto de la SIDE?”. El organismo respondió que “las modificaciones presupuestarias se encuentran contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026” y en el Decreto 867/2026, publicados en julio y septiembre, respectivamente.

La incógnita de los nuevos espías

La central de inteligencia se mostró igualmente esquiva a la hora de brindar precisiones sobre el proceso de renovación de sus cuadros, uno de los proyectos en los que más empeño puso Caputo desde que se hizo con el control político del organismo.

A cinco días del cierre de la convocatoria pública para ingresar a la SIDE, previsto para el 30 de noviembre, el organismo confirmó que la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) ya comenzó a analizar a los postulantes y trabaja en la planificación del Curso Básico de Ingreso que se desarrollará durante 2027.

“El presupuesto relacionado a la incorporación de Personal se encuentra contemplado dentro de la partida correspondiente al Inciso 1 presupuestada en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027”, señaló la SIDE.

En cuanto a la cantidad de incorporaciones, el organismo se limitó a citar el artículo 17 del nuevo estatuto del personal de inteligencia, según el cual la Secretaría “determinará los cupos para la incorporación del personal en las distintas modalidades y en materia de ascensos de acuerdo con las necesidades funcionales derivadas de la planificación y previsiones presupuestarias”.

El Gobierno montó una inédita campaña de reclutamiento público de espías, celebró la masividad de la convocatoria y promocionó la apertura del organismo a la sociedad. Lo que no está dispuesto a contar es cuántas vacantes pretende cubrir ni cuánto costará hacerlo.

Tampoco accedió a informar cuántos empleados tenía la SIDE al finalizar el gobierno de Alberto Fernández y cuántos conserva en la actualidad. El pedido de la oposición no incluía la identificación de los agentes, sino apenas una cifra global desagregada por modalidad de contratación. Aun así, el organismo se amparó en las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional que regulan el secreto.

La negativa adquiere especial relevancia en momentos en que la conducción de la SIDE acelera el cierre de sus delegaciones provinciales y la desvinculación de personal. El desembarco de los nuevos agentes convivirá con la salida de buena parte de los cuadros que integraban el organismo antes de la llegada de los libertarios al poder.

Bolsonaro, el otro secreto de la SIDE

Si en las respuestas sobre los gastos reservados y la renovación de sus cuadros el Gobierno apeló a las disposiciones legales que regulan el secreto, en otro de los episodios que involucraron a los servicios de inteligencia durante las últimas semanas ni siquiera necesitó recurrir a ese argumento. Le bastó con no contestar.

El informe de gestión de Santilli incluyó varias preguntas sobre el operativo que permitió a Flávio Bolsonaro abandonar Brasil a través de Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos, una maniobra que, según pudo reconstruir elDiarioAR, habría sido coordinada por la SIDE y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que tuvo al propio Santiago Caputo en territorio misionero.

“¿Quién ordenó la custodia de la PSA? ¿Estuvo el asesor presidencial Santiago Caputo en Iguazú y participó de la operación? ¿Se utilizaron fondos públicos para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida?”, preguntó la oposición. El Gobierno se limitó a reiterar que Bolsonaro había ingresado al país con documentación válida y que no existían impedimentos legales registrados en los sistemas argentinos.

Ante otra consulta que solicitaba identificar a los organismos estatales involucrados en la maniobra y que incluía expresamente a los servicios de inteligencia, la Jefatura de Gabinete remitió a esa misma respuesta. Tampoco confirmó ni desmintió la participación de Caputo.

Más sugestiva aún fue la explicación que ensayó el Gobierno cuando se le preguntó por el costo fiscal del operativo. “La eventual intervención de personal de seguridad o la implementación de medidas preventivas no constituye, por sí misma, una asignación de recursos para financiar actividades de naturaleza partidaria”, sostuvo.

PL/CRM