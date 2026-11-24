El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió retirar definitivamente a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y no invitaría a Javier Milei a la ceremonia de asunción de su cuarto mandato, prevista para el próximo 5 de enero. Las medidas profundizan la crisis diplomática entre ambos países, después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, pusiera en duda la transparencia de las elecciones brasileñas del 25 de octubre.

La decisión implica que Bitelli, convocado a Brasilia a fines de julio en medio de los enfrentamientos entre ambos gobiernos, no retomará sus funciones en Buenos Aires. El diplomático regresaría únicamente para completar los trámites administrativos y organizar su mudanza, mientras que la embajada brasileña continuará a cargo del ministro consejero Eduardo Uziel, en calidad de encargado de negocios.

De esta manera, Brasil mantendrá sus relaciones con la Argentina en un nivel diplomático inferior al de embajadores, una situación que se prolongará incluso después del comienzo del nuevo mandato de Lula. La medida todavía no fue comunicada formalmente a las autoridades argentinas.

A la decisión sobre la representación diplomática se sumaría la exclusión de Milei de la ceremonia de investidura presidencial. Según trascendió en Brasilia, tampoco sería invitado el canciller Quirno, aunque el gobierno brasileño tendría previsto convocar a otras figuras políticas argentinas, entre ellas los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández, además de gobernadores.

Por el momento, las invitaciones oficiales no fueron cursadas y la eventual ausencia de Milei no fue comunicada formalmente por las autoridades brasileñas.

Las declaraciones de Quirno que agravaron la crisis

El nuevo episodio de tensión se produjo después de que Quirno cuestionara públicamente el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que Lula obtuvo su reelección frente al candidato de derecha Flávio Bolsonaro. Durante su participación en el programa televisivo conducido por Juana Viale, el canciller argentino fue consultado sobre los motivos por los que Milei no había felicitado a Lula por su triunfo electoral.

Quirno sostuvo que habían existido circunstancias que generaban dudas sobre el desarrollo de los comicios y señaló que el reconocimiento del resultado correspondía al Tribunal Electoral brasileño, independientemente de la posición del gobierno argentino.

Las declaraciones provocaron un fuerte malestar en Brasilia, donde fueron interpretadas como un nuevo cuestionamiento a la legitimidad del presidente reelecto. El resultado de los comicios había sido validado por las autoridades electorales brasileñas, que confirmaron una diferencia superior a los cuatro millones de votos a favor de Lula.

Según fuentes diplomáticas brasileñas, los dichos de Quirno terminaron de convencer al gobierno de Lula de que no existían condiciones para recomponer el vínculo con la administración libertaria. La Cancillería argentina, por su parte, evitó pronunciarse sobre las nuevas decisiones y quedó a la espera de una comunicación oficial.

Una relación deteriorada desde hace meses

La crisis entre ambos gobiernos se había profundizado a fines de julio, cuando Milei participó de una actividad política vinculada con la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y volvió a lanzar duras acusaciones contra Lula.

El presidente argentino también dirigió expresiones ofensivas contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, una de las principales figuras judiciales brasileñas.

Como respuesta, el gobierno de Brasil convocó a consultas a Bitelli y posteriormente redujo el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires. La Argentina también retiró a su embajador en Brasilia, Daniel Raimondi.

Desde entonces, las relaciones bilaterales quedaron en manos de encargados de negocios, aunque los canales institucionales y comerciales entre ambos países continuaron funcionando.

La decisión de no restituir a Bitelli confirma que Brasil no prevé normalizar el vínculo diplomático en el corto plazo. El gobierno brasileño considera que los reiterados cuestionamientos de Milei y de sus funcionarios impiden avanzar hacia una recomposición de las relaciones políticas.

El Mercosur, en medio del enfrentamiento

La profundización de la crisis se produce en un momento particularmente delicado para la relación bilateral, debido al peso de ambos países en el Mercosur y a sus estrechos vínculos comerciales.

Argentina y Brasil son los principales socios del bloque regional y mantienen una relación económica estratégica, especialmente en sectores como la industria automotriz, la energía y las manufacturas.

El próximo 4 de diciembre está prevista una cumbre de presidentes del Mercosur en Montevideo, donde ambos mandatarios podrían coincidir por primera vez desde la reelección de Lula. Sin embargo, todavía no está confirmada la participación de Milei.

La Argentina asumirá durante ese encuentro la presidencia pro tempore del bloque, en un contexto de fuertes diferencias políticas con Brasilia.

El nuevo distanciamiento también abre interrogantes sobre el futuro de proyectos de integración energética, inversiones y acuerdos comerciales entre ambos países.

Por el momento, la decisión brasileña no implica una ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí consolida su degradación institucional. A poco más de un mes de la nueva asunción presidencial de Lula, el vínculo entre los dos principales socios del Mercosur atraviesa una nueva etapa de tensión, sin señales inmediatas de acercamiento entre sus gobiernos.

CRM