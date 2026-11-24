Marvel lanzó el tráiler definitivo de Avengers: Doomsday, una de las mayores apuestas cinematográficas de la compañía en los últimos años. El avance muestra nuevas imágenes del enfrentamiento entre los superhéroes y el Doctor Muerte, al tiempo que confirma el regreso de figuras clave al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Entre los instantes más llamativos destacan la vuelta de Steve Rogers y una escena de Cíclope que recupera una de las frases más célebres de los cómics.

El avance retoma los hechos de la secuencia protagonizada por Steve Rogers y Peggy Carter que se añadió en Vengadores: Endgame Encore. En ella se revelaba que la pareja tenía un hijo adolescente, un detalle que cobra ahora un peso central en el argumento. Según deja ver el tráiler, los 4 Fantásticos viajan al pasado para buscar a Steve y llevarlo a la línea temporal principal, donde deberá liderar a los Vengadores frente al Doctor Muerte. Durante ese traslado, el joven descubre que su padre fue el Capitán América.

“A mí, mis X-Men”

Una de las secuencias que más atención despertó entre los seguidores de Marvel está protagonizada por Cíclope, interpretado de nuevo por James Marsden. El líder de los mutantes aparece justo antes de una gran batalla y pronuncia la frase “¡A mí, mis X-Men!”, una de las expresiones más emblemáticas de los cómics. El momento supone un guiño directo a la trayectoria del personaje y reúne a varios integrantes del equipo en el campo de batalla.

La escena incluye también a Rondador Nocturno, que utiliza sus poderes de teletransportación para llevar hasta el enfrentamiento a Gambito, Mística y Bestia. Los mutantes se incorporan así a una batalla en la que participan héroes de distintas franquicias, entre ellos Mr. Fantástico, Shang-Chi, Thor y Yelena Belova. La secuencia recuerda al plano circular que reunió a los Vengadores en la película de 2012 y refuerza la idea de que los X-Men pasan a formar parte de la continuidad principal del UCM.

Más allá de lo poderoso que es como tal, el adelanto revela también la magnitud del ejército del Doctor Muerte, que incluye a los Centinelas, los gigantescos robots creados para rastrear y capturar mutantes. Estos rivales históricos de los X-Men irrumpen como una de las mayores amenazas del filme y se miden ante una alianza de héroes procedentes de distintas etapas de Marvel.

Robert Downey Jr. asume el papel del gran villano

Otro de los mayores atractivos del avance es ver a Robert Downey Jr. en la piel de Victor Von Doom, el Doctor Muerte. Tras encarnar durante más de una década a Tony Stark, el actor vuelve a la franquicia convertido en uno de sus antagonistas más emblemáticos. El tráiler incluye referencias a su anterior personaje, como la frase “Prueba de que Tony Stark tuvo un corazón”, acompañada de una imagen relacionada con el reactor de pecho. También destaca una de las declaraciones del villano: “Todos ustedes vivieron vidas robadas; ahora deben devolverlas”.

Estas declaraciones sugieren que la trama girará en torno a las secuelas de los viajes en el tiempo y las alteraciones del multiverso ocurridas en entregas previas. La hipótesis de que esta versión del Doctor Muerte sea una variante de Tony Stark llegada de otro universo cobra fuerza, si bien el adelanto evita confirmarlo de manera explícita.

El elenco congrega a actores de todas las épocas del estudio. Chris Evans retoma el papel de Steve Rogers, junto a Chris Hemsworth como Thor, Paul Rudd como Ant-Man, Letitia Wright como Pantera Negra, Sebastian Stan como el Soldado de Invierno, Tom Hiddleston como Loki y Simu Liu como Shang-Chi. Regresan igualmente Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach dando vida a los Cuatro Fantásticos.

A ellos se unen Florence Pugh como Yelena Belova y varios compañeros de Thunderbolts, además del reparto clásico de los X-Men de FOX: Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Channing Tatum (Gambito). Marvel y Disney confían ahora en que la nueva entrega vuelva a movilizar al público en los cines dentro de menos de un mes.