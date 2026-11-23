¿Seguro que conocés a alguien que sabe cuándo va a llover porque le duele la rodilla? Y no suele fallar. Los reumatólogos reconocen que este fenómeno existe, aunque todavía no se conocen del todo los mecanismos que explican por qué el dolor en las articulaciones funciona como un barómetro para algunas personas.

“Cuando se produce una baja de la presión atmosférica, que suele preceder al mal tiempo, hay personas que lo notan claramente y tienen molestias o un aumento del dolor articular”, explica el doctor José María Llobet, reumatólogo del Hospital HM Nou Delfos. Para Fernando Ortiz Márquez, reumatólogo e investigador del Hospital Regional Universitario de Málaga, el fenómeno “está más que demostrado”, aunque reconoce que todavía no se pudo establecer su causa exacta. El hecho de que las articulaciones más afectadas sean las que presentan algún daño previo ofrece algunas pistas sobre la explicación, que involucra tanto al frío como a la presión atmosférica.

El frío y la rigidez articular

El frío tiene efectos sobre las articulaciones, aunque no siempre del modo que uno imagina. El cuerpo regula su temperatura y el frío no llega “hasta los huesos”, aunque pueda parecerlo. “La temperatura interior de la articulación no varía tan fácilmente”, explica el doctor Llobet. “A nivel de la piel sí se nota el cambio de temperatura, pero que ese cambio se refleje en el interior es más difícil por los mecanismos de regulación de la temperatura corporal”, agrega. Cuando hace frío, el organismo responde con una vasoconstricción en la superficie para conservar el calor interno y, de paso, protege las articulaciones de los cambios térmicos más bruscos.

Lo que el frío sí puede modificar es la viscosidad del líquido sinovial, que lubrica las articulaciones. “Hay una especie de gelificación de ese líquido y se necesita empezar a moverlo para que pueda lubricar”, explica Ortiz. Esto ayuda a entender la rigidez matutina y por qué a la mañana puede costar más moverse. Aunque le puede pasar a cualquiera, esa rigidez se acentúa durante los meses de invierno en las personas que ya tienen las articulaciones dañadas.

La artrosis deteriora el cartílago que amortigua las articulaciones. Cuando está dañado, hace falta más tiempo y movimiento para que la articulación recupere su movilidad. “Los pacientes que tienen enfermedades reumáticas, como artritis con inflamación articular, refieren esa rigidez durante todo el año. La tienen después de muchas horas de reposo y no depende del frío. Pero en quienes ya tienen un daño en la articulación, el problema se agrava en invierno”, aclara Ortiz.

Un metaanálisis de 2023 encontró que las bajas temperaturas, la presión atmosférica baja y la humedad alta se asociaban con una mayor intensidad del dolor articular por artrosis. Sin embargo, los efectos más importantes no correspondían al frío, sino a los cambios en la presión atmosférica.

La presión atmosférica y las articulaciones dañadas

Cuando se acerca una borrasca, la presión atmosférica desciende antes de que empiece a llover. Esa variación puede modificar la presión dentro de las articulaciones. “Las articulaciones dañadas, ya sea por una artritis previa o por artrosis, están más sensibilizadas al dolor y perciben ese cambio de presión en el ambiente, que modifica la presión dentro del líquido sinovial. Eso hace que se expanda o se contraiga y provoque dolor”, explica Ortiz Márquez.

Cuando el cartílago está más desgastado, por la edad, el uso excesivo o una enfermedad autoinmune, la membrana sinovial, que recubre el interior de la articulación, está más distendida. Por eso, cualquier variación de la presión atmosférica puede afectarla más. A esto se suma la formación de osteofitos, pequeños crecimientos óseos que aparecen en las articulaciones afectadas por la artrosis y que también pueden favorecer la aparición de dolor ante los cambios de presión.

Una revisión sistemática de 2024 confirmó que la presión atmosférica es el factor climático que más influye en el dolor articular. En las personas con artritis reumatoide, en cambio, el dolor suele ser persistente y las variaciones asociadas al clima son menos evidentes.

El fenómeno de Raynaud, una reacción extrema al frío

Un caso menos frecuente, pero más extremo, de los efectos del frío es el fenómeno de Raynaud, una hipersensibilidad que provoca una vasoconstricción intensa en los dedos. “Se produce una vasoconstricción y una falta de irrigación en los dedos de las manos y los pies”, explica el doctor Llobet. “Los dedos se ponen blancos, después azulados y, cuando se restablece la circulación, se enrojecen y duelen”, agrega. Un cambio brusco de temperatura, como salir de un lugar calefaccionado a la calle en invierno, puede desencadenar un episodio incluso sin que haga un frío extremo.

Aunque no necesariamente es grave, este fenómeno puede estar asociado a algunas enfermedades autoinmunes, como la esclerodermia o el lupus eritematoso sistémico, que pueden provocar úlceras en los dedos. “Si un paciente tiene el fenómeno de Raynaud, con cambios de color en los dedos de las manos, tiene que consultar al médico para hacerse un análisis de sangre que permita estudiar si hay alguna enfermedad autoinmune detrás”, advierte Ortiz.

Cómo proteger las articulaciones del frío

Aunque todavía no se conocen con precisión los mecanismos del dolor articular durante el invierno, hay medidas que pueden ayudar a prevenirlo o aliviarlo. Los dos especialistas coinciden en que la primera es abrigarse. “Protegerse del frío ayuda a evitar la rigidez articular y a mantener la movilidad y el tono muscular”, recomienda el doctor Llobet. Y agrega que, aunque sea difícil de cuantificar, los pacientes perciben el efecto: “Cuando la persona está sentada y se pone una mantita bien caliente encima y dice: ¡ay, qué gustito!”.

Ortiz Márquez suma otra recomendación: “Tener un calentador de manos en los bolsillos. Son muy eficaces”. Los modelos actuales funcionan con batería y son recargables. Permiten mantener las manos calientes durante algunas horas, incluso mientras uno se mueve, y pueden resultar especialmente útiles para las personas con fenómeno de Raynaud o artrosis en las manos.

La prevención también incluye usar guantes y ropa de abrigo para proteger las articulaciones más expuestas, como las rodillas o el cuello, antes de salir. No hace falta que el frío o la humedad sean muy intensos. El dolor suele aparecer ante cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, al pasar de un ambiente cálido y seco a la calle fría y húmeda. Por eso, conviene abrigarse antes de salir y no esperar a sentir frío.

Además, mantener una actividad física regular durante los meses de invierno también ayuda. El movimiento es el principal estímulo para que el líquido sinovial recupere su fluidez y las articulaciones conserven su movilidad.

Darío Pescador es editor y director de la Revista Quo y autor del libro Tu mejor yo