El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este lunes que los ataques contra buques rusos registrados el domingo frente a las costas de Libia fueron obra de su Ejército y sus servicios de inteligencia. Para atacar las embarcaciones, que se encontraban en aguas del este del país norteafricano, bajo control del mariscal Jalifa Hafter, aliado de Moscú, utilizaron drones navales.

Uno de los ataques provocó daños y el hundimiento del Merkury, una corbeta de la Marina rusa que había llegado a una base naval de Bengasi para cargar combustible y abastecerse, según informaron a la agencia Associated Press funcionarios libios del Gobierno del este del país. Las autoridades locales señalaron en un comunicado que la escala del buque formaba parte de un acuerdo de cooperación entre Rusia y el Gobierno del este de Libia, aunque no dieron detalles sobre la embarcación ni sobre su carga.

Varios drones navales fueron lanzados contra la corbeta. Al menos cuatro fueron interceptados y destruidos, mientras que otros dos impactaron contra el buque de guerra y provocaron una explosión que terminó hundiéndolo, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato. Las fuerzas navales libias rescataron a la tripulación. El Ministerio de Salud informó que algunos de sus integrantes se encuentran estables y tienen heridas leves, aunque no precisó cuántos son ni cuál es su nacionalidad, según Associated Press.

Imágenes satelitales muestran el buque parcialmente hundido tras el ataque, que ocurrió en el sur del Mediterráneo, a más de 1.000 kilómetros de la costa meridional de Ucrania. El episodio representa una importante expansión geográfica del conflicto.

Zelenski describió al Merkury como uno de los buques más nuevos de Rusia. La corbeta había entrado en servicio en 2023, durante la invasión de Ucrania iniciada por Moscú en febrero de 2022. En el ataque también fue destruido un helicóptero militar Ka-27. El mandatario ucraniano informó, además, que fue alcanzado el buque de carga ruso MV Angara, que, según afirmó, Moscú utiliza para transportar armamento.

“Todo ocurrió cerca de la costa de Libia. Nuestros combatientes desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en X, acompañado de un video del Servicio de Seguridad de Ucrania. En las imágenes se ve cómo los drones impactan contra sus objetivos y provocan explosiones.

Zelenski calificó los ataques como “una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia” contra Ucrania y agregó: “Continuamos nuestras operaciones en aguas designadas”.

Ucrania ya había realizado operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países alejados del frente de guerra, como Mali o Siria. Sin embargo, es la primera vez que Zelenski reivindica públicamente una acción de este tipo, según la agencia EFE.

Aunque Ucrania comenzó la guerra sin una fuerza naval, desarrolló una capacidad de ataque con drones marítimos que amenaza a los buques de guerra rusos en el mar Negro. La flota rusa se vio obligada a replegarse al puerto de Novorossiysk, en el este del país, después de que Sebastopol, en la Crimea ocupada por Rusia, se convirtiera en un lugar inseguro. Según The Guardian, el ataque contra los buques en Libia sería una de las operaciones navales más exitosas de Ucrania en una guerra que está por cumplir cinco años.

Al mismo tiempo, el episodio representa una peligrosa extensión del conflicto más allá de Europa del Este. El ataque podría afectar a las infraestructuras libias e incluso poner en riesgo a la población civil. Una pequeña unidad de fuerzas especiales ucranianas opera desde Misrata, en el oeste de Libia, una ciudad que no está bajo el control de Hafter y sus fuerzas. Se cree que durante el último año esa unidad coordinó ataques con drones contra buques cisterna y embarcaciones de transporte rusas. En marzo pasado, Rusia acusó a Ucrania de atacar con drones navales, lanzados desde la costa libia, un buque metanero ruso.

El Gobierno del este de Libia, con sede en Bengasi, inició una investigación conjunta con Rusia para esclarecer lo ocurrido. La Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo de Libia advirtió sobre las posibles consecuencias de los ataques para el tráfico marítimo, las operaciones de descarga y el abastecimiento. También señaló que la seguridad de los trabajadores está en riesgo, según un comunicado citado por EFE.

La misión de la ONU en Libia (UNSMIL) expresó en un comunicado su “profunda preocupación por los ataques perpetrados el domingo en el puerto marítimo de Bengasi y frente a la costa de la ciudad”. Además, recordó que “la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas”.

Sin condenar las acciones de Ucrania, la misión instó a “todas las partes” a actuar con la “máxima moderación”. “Libia no puede permitirse —y no debe convertirse en— un campo de batalla para conflictos ajenos”, advirtió.